Birçoğumuzun Apple analizleriyle tanıdığı Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre Apple, karma gerçeklik başlığını geçen hafta Steve Jobs Theater’da şirketin en üst düzey 100 yöneticisine tanıttı! Bize gelişi yakındır!

Apple Kendi Kendine Etkinlik Düzenledi!

Gurman, “Power On” bülteninin son sayısında bu önemli toplantının gözlüğün Haziran ayında yapılması planlanan duyurusu öncesinde “önemli bir kilometre taşı” olduğunu açıkladı. Etkinlik, Apple’ın üst düzey çalışanlarını şirketin bir sonraki büyük platformu etrafında toplamayı amaçlıyor.

Görünüşe göre üst düzey Apple yöneticileri 2018’den bu yana her yıl kulaklığa bir göz atmışlar. Ancak bu gösteriler cihazın tamamının sergilenmesinden ziyade projenin ilerleyişine yönelik igüncellemelerden oluşuyormuş. Steve Jobs Theater’da gerçekleştirilen son ön gösterimin çok daha önemli bir etkinlik olduğu ve “gösterişli, şatafatlı ve heyecan verici” olduğu bildiriliyor.

Apple içinde cihazın piyasaya sürülmesine yönelik beklenti artarken, Gurman cihazın birkaç potansiyel sorunla piyasaya sürülmesinin muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi. Bunun yanında cihazın fiyatı hakkında herkesin ağzını açık bırakan rakamlar telaffuz ediliyor.

Buna göre, cihaz yaklaşık 3.000 dolardan başlayacak. Bununla beraber başka sorunların da var olduğu söyleniyor. Öyle ki, her birkaç saatte bir değiştirilmesi gereken harici bir pil gerektirecek ve cihazı test eden bazı kullanıcıların rahatsız edici bulduğu bir tasarımı kullanacak. Ayrıca sınırlı medya içeriğiyle piyasaya sürülmesi de muhtemel.

Sonuç olarak, Apple yöneticilerinin bu cihaz hakkında gerçekçi bir bakış açısı benimsediği ve bu cihazın çıkar çıkmaz çok satanlar listesine girmeyecek bir ürün olacağı anlayışıyla hareket edeceği söyleniyor.

Gurman, cihazın ilk versiyonunun şirketin mevcut ürünlerinin yanında bir fiyasko gibi görüneceğini, ancak yine de Apple’ı inanılmaz bir rekabet olan karma gerçeklik gözlüğü pazarında birkaç ay içinde alanında pazar lideri haline getirebileceğini düşünüyor. Yöneticiler, gelecekte kulaklığın daha düşük fiyatla piyasaya sürülmesiyle beraber tüketicilerin ilgisinin artmasını bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü çıktığı an iPhone kadar popüler olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!