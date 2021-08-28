Akıllı Telefonlar
Apple Satın Alma Rehberi | Hangi Apple Telefonu Almalıyım?
Bu videoda bir rehber niteliğinde hangi Apple telefonu almanız gerektiğini sebepleriyle beraber size açıklıyoruz. Her fiyat segmentinde ve bütçeye göre akıllı telefonları bulunan Apple’ın 4 tane akıllı telefonunu listeliyoruz.
Bakamakta fayda var: SAMSUNG Satın Alma Rehberi | Hangi Samsung’u almalıyım?
Sizin için seçtiğimiz akıllı telefonlar ise şu şekilde:
Apple iPhone SE 2020
Ekran: 4.7 inç IPS LCD HD
İşlemci: A13 Bionic 3GB/ 64 GB
Kamera: 12MP / 7 MP Ön Kamera
Batarya: 1821 mAh / 18W Şarj
Fiyat: 4800TL
Apple iPhone 11
Ekran: 6.1 inç IPS LCD HD+
İşlemci: A13 Bionic 4GB/ 64 GB
Kamera: 12MP+ 12MP/ 12MP Ön Kamera
Batarya: 3110 mAh 18W Şarj
Fiyat: 7150TL
Apple iPhone 12 Mini
Ekran: 5.4 inç OLED Full HD+
İşlemci: A14 Bionic 4GB/ 64 GB
Kamera: 12MP+ 12MP/ 12MP Ön Kamera
Batarya: 2227 mAh 20W Şarj
Fiyat: 8100TL Apple
iPhone 12 Pro
Ekran: 6.1 inç OLED Full HD+
İşlemci: A14 Bionic 6GB/ 64 GB
Kamera: 12MP+ 12MP +12MP / 12MP Ön Kamera
Batarya: 2227 mAh 20W Şarj
Fiyat: 13.900TL
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Akıllı Telefonlar
TAM BİR TASARIM HARİKASI! | VIVO V21e Kutu Açılışı
Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan ve tüketicilerle buluşan VIVO V ailesinin yeni üyeleri V21 ve V21e olmuştu. Ofisimize ulaşan V21e modelinin kutu açılışını gerçekleştiriyoruz.
Bakmakta fayda var: ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Teknik özelliklerine bakacak olursak;
VIVO V21e
Tasarım: 161.24mm x 74.37mm x 7.38mm 171 gram
Ekran: 6.44” AMOLED FullView ekran
İşlemci: Qualcomm SnapdragonTM 720G 8GB RAM + 128GB ROM
Kamera: 64MP Ana + 8MP Geniş Açı + 2MP Makro / 44MP Ön kamera
Batarya: 4000 mAh 33W FlashCharge
Ses: Mono Hoparlör, 3,5mm kulaklık girişi
Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.1
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Akıllı Telefonlar
TECNO Mobile Yerli Üretim CAMON 16’yı Satışa Sundu
Haziran ayında Türkiye’de üretime başlayan akıllı telefon markalarından TECNO Mobile, fotoğraf performansıyla öncü olan ödüllü CAMON serisinin üyesi CAMON 16’nın yerli üretim ilk modellerini satışa sunduğunu açıkladı.
Bakmakta fayda var: Moto E20 Temel Özellikleri Geekbench’te Görüldü
Sunduğu kamera işlevleri sayesinde dünyanın en prestijli tüketici elektroniği etkinliği olan IFA’da “Kamera Teknolojisi İnovasyonu Akıllı Telefon Altın Ödülü”nü alan CAMON serisinin üyesi olan CAMON 16’nın ilk yerli üretim telefonları ülkemizdeki tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ön ve arka kamerasının yetenekleriyle dikkat çeken CAMON 16’ya KDV dahil 3499 TL’den; başta Teknosa ve Vatan mağazaları ve online satış platformları olmak üzere çok sayıda e-ticaret sitesinden ulaşılabiliyor.
Sahip olduğu global AR-GE gücü ve tasarım ile kamera teknolojisi konusundaki iddiasını her zaman geliştirdiği ürünlerle ortaya koyduğunu iddia eden TECNO Mobile, bunu yaparken faaliyette bulunduğu ülkelerdeki tüketicilerin beklentilerini de dikkate alıyor. Yerli üretim CAMON 16 da bu vizyonun bir parçası olarak Türk tüketicilerinin fiyat ve kalite beklentilerini karşılayacak özellikleriyle dikkat çekiyor. TECNO Mobile ayrıca, amiral gemisi olarak nitelendirdiği kamera ve tasarım özellikleriyle dikkat çekecek yeni modeli PHANTOM X’i de Eylül ayı içinde ülkemizde piyasa sunmaya hazırlanıyor.
Dünyadaki büyümesini de sürdüren şirket, IDC’ye göre satış hacmini yüzde 45 artırarak 25 milyon adedi aştı ve gelirini 2020’de yıllık yüzde 38 artışla 2,3 milyar doların üzerine çıkardı. TECNO kısa bir süre önce ise yeni marka elçisi olarak ünlü aktör Chris Evans ile ortaklığını duyurmuştu. Markanın liderlik konusundaki kararlılığının yüzü olan Evans, TECNO’nun “Engel Tanıma” marka sloganını da somutlaştırıyor.
CAMON 16, 48MP Dörtlü Arka Kamera, Ultra Gece Lensi, 128GB+6GB geniş hafıza ve 18W flaş şarjı desteği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
CAMON 16’nın genel özellikleri:
- Uzunluk: 170,9 mm
- Genişlik: 77,2 mm
- Kalınlık: 9,2 mm
- 16MP Çift Flaşlı Ön Kamera
- Beşli Flaşa Sahip 48 MP Dörtlü Arka Kamera
- İşlemci: MediaTek Helio G70 Sekiz Çekirdek 2.0GHz
- Ekran: 6,8 inç HD
- Hafıza: 128 GB
- RAM: 6 GB
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android™ 11
- Çift SIM Kart Desteği
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