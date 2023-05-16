Apple kısa bir süre önce, sağlıkla ilgili çeşitli işlevler için kullanıcının vücudunun veya giysisinin farklı bölgelerine yerleştirilmek üzere tasarlanan “Giyilebilir Etiket” adlı yeni bir AirTag türü için Avrupa’da patent başvurusunda bulundu. Giyilebilir Etiket, kullanıldığı sağlıkla ilgili işleve bağlı olarak duruş izleme, güneşe maruz kalma izleme, düşme algılama, fizik tedavi yardımı ve kondisyon/aktivite izleme gibi çeşitli sensörler içerebilir. Patent başvurusu, kullanıcıların Giyilebilir Etiketi, farklı vücut bölgelerine veya diğer uygun yerlere yerleştirilmiş birden çok etiketle de iletişim kurabilen iPhone gibi bir elektronik cihaz aracılığıyla yapılandırıp kontrol edebileceğini ortaya koyuyor.

Patent başvurusu ayrıca giyilebilir eiketin plastik, cam, seramik, metal, kumaş veya bu malzemelerin bir kombinasyonu gibi farklı malzemelerden yapılabileceğini ve çok yönlü, rahat ve özelleştirilebilir bir kullanıcı deneyimi sağladığını gösteriyor. Patent çizimleri, iPhone, Apple Watch ve iPad gibi birbiriyle iletişim kurabilen birden fazla Giyilebilir Etiket ve elektronik cihazdan oluşan bir sistemi net bir şekilde belli ediyor.

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Apple’ın Giyilebilir Etiket vizyonu, bireysel kullanım durumlarının ötesine geçiyor çünkü patent çizimleri, bir kullanıcının vücudunun her yerine yerleştirilmiş ve hareketlerinin kapsamlı bir şekilde izlenmesini sağlayan birden çok etiketi gösteriyor. Bu özelliğin fizik tedavi, dans, kondisyon takibi, spor eğitimi ve daha pek çok alanda birçok uygulaması olabilir.

Apple’ın Giyilebilir Etiket konseptini keşfetmesi, şirketin giyilebilir teknolojinin yeteneklerini basit izlemenin ötesine genişletme taahhüdünü gösteriyor. Apple, sağlıkla ilgili işlevleri cihazlarına entegre ederek kullanıcıların sağlık durumlarını yenilikçi yöntemlerle izlemelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Patent başvurusu ayrıca patentin 2020 yılına dayandığını ve gizliliğini korumak için Apple mühendisleri adına dosyalandığını ortaya koyuyor.