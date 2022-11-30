Çin’deki protestolar, Xi Jinping’in başkanlığının en büyük meydan okuması ve Çin Komünist Partisinin (ÇKP) uzun süredir devam eden otoritesine büyük bir darbe olarak uluslararası dikkatleri üzerine çekti.

Ancak Çin’deki protestolar, Apple’daki önemli bir değişiklikle kısmen engellenmiş oldu. AirDrop özelliği, kargaşadan haftalar önce kullanıma sunuldu.

Kullanıcıların Apple cihazları arasında içerik paylaşmasına izin veren AirDrop, son yıllarda protestocuların otoriter sansür rejimlerini atlatmaya yönelik çabalarında önemli bir araç haline geldi.

Bunun nedeni, internet bağlantısı yerine telefonlar arasındaki kablosuz bağlantılara dayanması ve onu internet içerik moderatörlerinin kapsamı dışında bırakmasıdır. AirDrop, iki cihaz arasında eşler arası bir Wi-Fi ağı oluşturmak için Bluetooth kullanır.

AirDrop, Hong Kong’un 2019’daki demokrasi yanlısı protestoları sırasında, göstericilerin AirDrop’un açık ağı aracılığıyla yoldan geçenler ve Çin’den gelen ziyaretçilerle mesajlar ve protesto yayınları paylaştığı sırada yaygın olarak kullanıldı.

Daha yakın bir zamanda, ekim ortasında AirDrop’un, “Köprü adam” olarak bilinen Pekin’li bir gösterici tarafından üretilen pankartlara dayalı mesajları yaymak için kullanıldı.

Yalnızca Çin’de

Ancak bu ayın başlarında, Apple’ın küresel işletim sistemi iOS 16.1.1’de yapılan 9 Kasım güncellemesinde, yalnızca Çin’de satılan iPhone’lar için geçerli olan ek bir AirDrop özelliği dahil edildi.

Güncelleme kapsamında, iPhone’lar artık AirDrop’larını kapanmadan önce yalnızca 10 dakika boyunca “herkesten” mesaj alacak şekilde ayarlayabiliyor. Diğer ayarlar, “yalnızca kişiler” veya “alma” arasında dosya paylaşımına izin veriyor.

Şirket çevrimiçi bir açıklamada, yazılım güncellemesinin “hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içerdiğini ve tüm kullanıcılar için önerildiğini” söyledi.

Özellik şu anda diğer ülkelerdeki iPhone kullanıcıları için geçerli değil. Ancak Bloomberg’e göre Apple, güncellemeyi gelecek yıl küresel bir özellik haline getirmeyi planlıyor.

Muhalefeti bastırmak

Güncellemenin zamanlaması önemli çünkü Xi’nin emsalleri bozmasından ve Çin’in lideri olarak üçüncü döneminin yolunu açmasından bir ay sonra geliyor. Hareket, nadiren kamuoyunda muhalefet gösterileriyle karşılandı. Bu da geçen hafta sonu daha geniş gösterilerin habercisi oldu.

Huzursuzluk uluslararası basında iyi bir şekilde belgelense de, Çin’deki haberler sınırlı ve bazıları bunun yetkililerin muhalefetine karşı daha büyük bir baskıya yol açabileceğini iddia ediyor.

TS Lombard’ın Çin baş ekonomisti Rory Green verdiği demeçte, “Bu, Xi Jinping üzerindeki baskıyı artırıyor. Bence onu muhtemelen Çin’deki yönetimi daha otoriter bir yaklaşıma sokuyor.” dedi.

Bu arada, Apple’ın ürün ve hizmetlerini Çin’in katı denetimlerine uyacak şekilde uyarlama geçmişi var. Geçen yıl şirket, Çin’deki kullanıcıları web’de gezinirken kullanıcılara daha fazla gizlilik sağlamak için tasarlanan yeni bir özellikten hariç tuttu. Bu arada, 2017’de Apple, Çin’deki App Store’un yerel sürümünden birkaç sanal özel ağ (VPN) hizmeti aldı.

Canalys verilerine göre Çin, Apple’ın tüketici pazarının büyüyen bir bölümünü oluşturuyor. iPhone’lar geçen çeyrekte Çin’deki toplam akıllı telefon sevkiyatının %16’sını oluşturuyor.