Apple Powerbeats 4 ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı

Şubat ayının sonlarına doğru hakkında ilk sızıntılar ortaya çıkan Apple Powerbeats 4 ile ilgili yeni sızıntılar geldi. Powerbeats 4, aşina olduğumuz bir tasarımla satışa sunulacak; ayrıca cihazın renk seçenekleri de şimdiden belli oldu.

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Apple Powerbeats 4 hakkında sızıntılar neler söylüyor

Powerbeats 4 geçen seneden bildiğimiz Powerbeats Pro modeliyle hemen hemen aynı tasarıma sahip olacak. Mobil cihazınıza kablosuz olarak bağlanıp; kendi arasında kablo ile birbirine bağlanan, iki adet kulaklık olmak üzere yarı kablosuz bir kullanıma sahip olacak. Kulaklığın sağ teki ses yüksekliğini kontrol etmek için kullanılabilecek iken, sol teki de güç açma kapama ve akıllı asistana erişim için kullanılabilecek. Dedikodulara göre Powerbeats 4 Apple’ın H1 isimli ses işlemcisi ile gelecek. Batarya kullanım süresinin ise 15 saat civarında olması bekleniyor. Bunun yanı sıra Powerbeats 4, artık günümüzde sıklıkla görmeye başladığımız bir özellik olan; hızlı şarj desteği ile 5 dakikalık şarjla 60 dakikalık dinleme süresi sunabilecek. Henüz kesinleşmeyen bazı söylentilere göre ise Apple bu kulaklıklarda Usb Type-C desteği sunacak.

Apple Powerbeats 4, beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç ayrı renk seçeneği ile kullanıcılarla buluşacak. Fakat fiyat ile ilgili henüz hiçbir resmi açıklama veya sızıntı mevcut değil. Bizim beklentilerimiz ise ürünün Amerika Birleşik Devletleri pazarında 200 Dolar civarlarında satışa çıkacağı yönünde.