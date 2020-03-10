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Apple Powerbeats 4 ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı
Şubat ayının sonlarına doğru hakkında ilk sızıntılar ortaya çıkan Apple Powerbeats 4 ile ilgili yeni sızıntılar geldi. Powerbeats 4, aşina olduğumuz bir tasarımla satışa sunulacak; ayrıca cihazın renk seçenekleri de şimdiden belli oldu.
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Apple Powerbeats 4 hakkında sızıntılar neler söylüyor
Powerbeats 4 geçen seneden bildiğimiz Powerbeats Pro modeliyle hemen hemen aynı tasarıma sahip olacak. Mobil cihazınıza kablosuz olarak bağlanıp; kendi arasında kablo ile birbirine bağlanan, iki adet kulaklık olmak üzere yarı kablosuz bir kullanıma sahip olacak. Kulaklığın sağ teki ses yüksekliğini kontrol etmek için kullanılabilecek iken, sol teki de güç açma kapama ve akıllı asistana erişim için kullanılabilecek. Dedikodulara göre Powerbeats 4 Apple’ın H1 isimli ses işlemcisi ile gelecek. Batarya kullanım süresinin ise 15 saat civarında olması bekleniyor. Bunun yanı sıra Powerbeats 4, artık günümüzde sıklıkla görmeye başladığımız bir özellik olan; hızlı şarj desteği ile 5 dakikalık şarjla 60 dakikalık dinleme süresi sunabilecek. Henüz kesinleşmeyen bazı söylentilere göre ise Apple bu kulaklıklarda Usb Type-C desteği sunacak.
Apple Powerbeats 4, beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç ayrı renk seçeneği ile kullanıcılarla buluşacak. Fakat fiyat ile ilgili henüz hiçbir resmi açıklama veya sızıntı mevcut değil. Bizim beklentilerimiz ise ürünün Amerika Birleşik Devletleri pazarında 200 Dolar civarlarında satışa çıkacağı yönünde.
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Oppo Watch ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı
Oppo tarafından satışa sunulacak olan akıllı saat Oppo Watch ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirket, yarın gerçekleşecek Oppo Find X2 lansmanında Oppo Watch’u da tanıtmayı planlıyor.
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Oppo Watch hangi teknik özelliklere sahip
Cihazın görüntüleri daha önce Çinli sosyal medya platformu Weibo’da sızdırılmıştı. Bu sefer gelen sızıntılar ise cihazın teknik özellikleriyle alakalı oldu. Anlaşılan yarın gerçekleştirilecek lansman öncesinde Oppo, olası müşterileri için heyecan yaratmayı amaçlıyor.
Sızıntılara göre Oppo Watch, Qualcomm’un Snapdragon Wear 2500 işlemcisi ve onu destekleyen bir adet Apollo 3 mikro işlemci ile gelecek. Ekran boyutu ise daha önceki sızıntılarda belirtildiği üzere 1,19 inch olacak ve yanlarda kavisli bir yapıya sahip olacak. Cihaz, içinde bulunan ECG (elektro kardiyogram) sensörü ile kalp atışlarınızı takip edip kayda alabilecek. Ayrıca cihazda; suya ve toza dayanıklılık sertifikaları da mevcut.
Oppo Watch’un fiyatının tahmini olarak 2000 Yuan; yani yaklaşık olarak 288 Dolar olması bekleniyor.
İki adet renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan cihazda kullanıcılar, altın rengi veya mavi renkten birini seçebilecek. Ayrıca sızıntılara göre dileyenler için deri kayış seçeneği de mevcut olacak.
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Realme Band resmi lansmanı gerçekleştirildi
Realme, bugün Hindistan’da gerçekleştirdiği lansman ile Realme Band’i duyurdu. Realme Band, renkli ekran, uyku sayacı ve spor sayaçları gibi birçok özelliğe sahip.
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Realme Band bizlere neler sunuyor?
Xiaomi’nin Mi Band serisi ile yakaladığı başarıdan birçok Çinli üretici etkilenmeye başlamış olsa gerek. Pastadan pay alabilmek için Realme de bir süredir üstünde çalıştığı Realme Band’i üretti. Realme Band renkli ekrana ve ekranın altında kapasitif bir kontrol tuşuna sahip. Realme bütün kontrol işlevlerini bu tek tuşa atamış.
Cihaz yürüyüş, koşu, bisiklet, yoga, tırmanış, fitness gibi birçok spor esnasında verilerinizi otomatik olarak kaydediyor. Ayrıca içindeki sensör sayesinde kalp atışlarınızı sürekli takip ediyor ve yaktığınız kalorileri de hesaplıyor hatta uyku sürelerinizi bile kayıt altına alıyor; dilediğinizde bu verileri gözden geçirebiliyorsunuz. Ayrıca bluetooth ile telefonunuza bağlı bulunduğu sürece bildirimlerinize telefon ekranına bakmadan Realme Band’inizden erişebiliyorsunuz. Cihaz IP68 sertifikasına da sahip, yani suya ve toza dayanıklı.
Realme Band’in bir diğer güzel özelliği ise herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan cihazı doğrudan USB girişinden şarj edebilmenize uygun bir yapıda olması. İster doğrudan şarj cihazınıza ister bilgisayarınıza takarak cihazı şarj edebilirsiniz.
Cihazın tasarımı bizce sade ve şık olmakla beraber biz tasarımını Mi Band ürünlerine göre daha güzel bulduk. Realme Band’in siyah, yeşil ve sarı olmak üzere 3 adet renk seçeneği mevcut. Dilerseniz üç renk kayışı da satın alarak bütün renklere sahip olabilir; dilediğinizde kayış değiştirerek istediğiniz rengi kullanabilirsiniz.
Cihazın resmi satışları ilk olarak 5 Mart tarihinde Hindistan’da başlayacak. Hindistan’daki satış sonrasında Türkiye de dahil olmak üzere farklı pazarlarda da satışa sunulacak.
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Casio G-Shock Gsquad sporcu saatleri duyuruldu
Casio G-Shock Gsquad modeli firma tarafından resmi olarak duyuruldu. Cihaz GPS, optik nabız ölçer, altimetre, barometre gibi birçok özelliğe sahip olacak.
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