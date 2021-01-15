Apple, For All Mankind’in yeni fragmanını paylaştı

Apple, uzay draması olan For All Mankind dizisinin ikinci sezon fragmanını yayınladı. 19 Şubat Cuma günü, gösterime girecek dizinin ikinci sezonu, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu.

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Apple, For All Mankind’in ikinci sezonunu izleyicilerle buluşturuyor

Ronald D. Moore tarafından yaratılan ve uzay draması olarak adlandırılan For All Mankind’in ilk sezonu 2019 yılında izleyiciyle buluşmuştu. Bununla birlikte dizi, küresel uzay yarışı hiç bitmeseydi ve uzay programı bir öncelik olarak kalsaydı, dünyanın nasıl olabileceğini hayal eden bir bilim kurgu dizisidir. Dizinin asıl konusu ise, Birleşik Devletler ve SSCB arasında yaşanan uzay yolculuğu rekabetini konu ediyor. Rekabetin hala devam ettiği alternatif bir dünyanın resmedildiği dizide, uzay yarışının merkezinde yer alan astronotlar ve mühendislerin bu süreçte yaşadıklarına, onların ve ailelerinin hayatlarına odaklanılıyor.

Dizinin ilk sezonu, izleyiciler tarafından oldukça ilgi gördü. Bununla birlikte birinci sezondan sonra, ikinci sezon için oldukça sabırsızlandılar. 2021 senesinin başlarında ise izleyicilerle buluşacak ikinci sezonun ilk fragmanı yayınlandı. Beklenilen ikinci sezon, ilk sezondan on yıl sonrayı, yani 1983’ü konu alıyor. Bilindiği üzere bu dönemde Amerika ile SSCB arasındaki gerginlikler zirvede. Aynı zamanda, özellikle, uzay araştırmaları konusunda sürekli yarış içindeler. Reagan başkan ve ABD ile SSCB, ayda olan mevcut kaynaklar için savaşıyorlar.

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Sevilen uzay dramasının ikinci sezonu, hırs ve büyük ölçüde rekabeti de bünyesinde bulunduruyor. Aydaki kaynaklar bakımından zengin bölgeleri kontrol etmek için kafa kafa gelen ABD ve SSCB, bilim ve uzay keşiflerinin daha büyük hırsları israf edilme tehlikesiyle de karşı karşıya. Dizi, özellikle NASA‘nın militarizasyonunun birkaç karakterin hayat hikayesine nasıl işlediğini izleyiciye aktarıyor. Bazı karakterler, bu durumla savaşıyor, bazıları bunu kendi çıkarlarını ve kendilerini geliştirmek için kullanıyor ve bazıları ise kendilerini bir çatışmanın ortasında buluyor.

Gösterinin başrollerinde Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones ve Jodi Balfour yer alıyor. Başrol otuncusu Joel Kinnaman, NASA’nın en başarılı astronotlarından biri olan başkarakter Edward Baldwin‘i canlandırıyor.

19 Şubat Cuma günü ikinci sezonu yayınlacak dizinin izleyicileri oldukça sabırsız. Yayınlandıktan sonra izleyicilerin yorumu ve beğenisinin ne yönde olacağı ise merak konusu.