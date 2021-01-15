Genel
Apple, For All Mankind’in yeni fragmanını paylaştı
Apple, uzay draması olan For All Mankind dizisinin ikinci sezon fragmanını yayınladı. 19 Şubat Cuma günü, gösterime girecek dizinin ikinci sezonu, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu.
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Apple, For All Mankind’in ikinci sezonunu izleyicilerle buluşturuyor
Ronald D. Moore tarafından yaratılan ve uzay draması olarak adlandırılan For All Mankind’in ilk sezonu 2019 yılında izleyiciyle buluşmuştu. Bununla birlikte dizi, küresel uzay yarışı hiç bitmeseydi ve uzay programı bir öncelik olarak kalsaydı, dünyanın nasıl olabileceğini hayal eden bir bilim kurgu dizisidir. Dizinin asıl konusu ise, Birleşik Devletler ve SSCB arasında yaşanan uzay yolculuğu rekabetini konu ediyor. Rekabetin hala devam ettiği alternatif bir dünyanın resmedildiği dizide, uzay yarışının merkezinde yer alan astronotlar ve mühendislerin bu süreçte yaşadıklarına, onların ve ailelerinin hayatlarına odaklanılıyor.
Dizinin ilk sezonu, izleyiciler tarafından oldukça ilgi gördü. Bununla birlikte birinci sezondan sonra, ikinci sezon için oldukça sabırsızlandılar. 2021 senesinin başlarında ise izleyicilerle buluşacak ikinci sezonun ilk fragmanı yayınlandı. Beklenilen ikinci sezon, ilk sezondan on yıl sonrayı, yani 1983’ü konu alıyor. Bilindiği üzere bu dönemde Amerika ile SSCB arasındaki gerginlikler zirvede. Aynı zamanda, özellikle, uzay araştırmaları konusunda sürekli yarış içindeler. Reagan başkan ve ABD ile SSCB, ayda olan mevcut kaynaklar için savaşıyorlar.
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Sevilen uzay dramasının ikinci sezonu, hırs ve büyük ölçüde rekabeti de bünyesinde bulunduruyor. Aydaki kaynaklar bakımından zengin bölgeleri kontrol etmek için kafa kafa gelen ABD ve SSCB, bilim ve uzay keşiflerinin daha büyük hırsları israf edilme tehlikesiyle de karşı karşıya. Dizi, özellikle NASA‘nın militarizasyonunun birkaç karakterin hayat hikayesine nasıl işlediğini izleyiciye aktarıyor. Bazı karakterler, bu durumla savaşıyor, bazıları bunu kendi çıkarlarını ve kendilerini geliştirmek için kullanıyor ve bazıları ise kendilerini bir çatışmanın ortasında buluyor.
Gösterinin başrollerinde Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones ve Jodi Balfour yer alıyor. Başrol otuncusu Joel Kinnaman, NASA’nın en başarılı astronotlarından biri olan başkarakter Edward Baldwin‘i canlandırıyor.
19 Şubat Cuma günü ikinci sezonu yayınlacak dizinin izleyicileri oldukça sabırsız. Yayınlandıktan sonra izleyicilerin yorumu ve beğenisinin ne yönde olacağı ise merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Motorola Nio modelinden canlı görüntüler ortaya çıktı!
Motorola Nio canlı görüntüleriyle ortaya çıktı. Firmanın amiral gemisi akıllı telefonunun tasarım detayları da böylelikle belli oldu.
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Motorola Nio tasarım detayları belli oldu!
Motorola yeni amiral gemisi telefonu ile birlikte 2021 yılında akıllı telefon dünyasında ben de varım demeye hazırlanıyor. Cep telefonu denilince bir dönemler ilk akla gelen isimlerden biri olan firma, rekabette öne çıkmayı ve daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Bu amaçta Nio kod adına sahip bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanan firma, artık geri sayıma geçti. The Voice isimli internet sitesinde tasarım detayları sızdırılan akıllı telefon, delikli ekran teknolojisi ile piyasaya çıkacak.
FullHD+ ekran çözünürlüğüne sahip olması beklenen akıllı telefon, 16 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı özelliklerine sahip iki adet ön kamera ile kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi akıllı telefon gücünü Geekbench sonuçlarına göre Snapdragon 865 işlemcisinden alacak. 8/12GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olması beklenen akıllı telefon, ortaya çıkan görüntülere göre arka tarafta dörtlü kamera kurulumuna yer verecek. Ana kameranın 64 MP olacağı öğrenilirken, diğer kameralar için kesinleşmiş bir detay henüz ortaya çıkmadı. 5000 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak olan akıllı telefon, kullanıcılarına 20 W değerinde hızlı şarj desteği sunacak. Bakalım Motorola Nio firmanın planladığı hedeflere ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Elektrikli Chevrolet Corvette SUV, 2025’te gelebilir!
Bir süredir Chevrolet Corvette temelli bir SUV‘un geleceği dedikodusu geziyordu. Kısa bir süre önce ise General Motors‘un (GM), Corvette’ten esinlenerek, en az bir yeni elektrikli araç üretmeyi düşündükleri açıklaması geldi.
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Yakın zamanda Ford’un, Mustang Mach-E ile elektrikli SUV pazarına girmesiyle Chevrolet, ezeli rakibinin peşinden gidecek gibi görünüyor.
Bloomberg‘in haberine göre GM, Corvette adını bir yan markaya dönüştürerek daha geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olmayı hedefliyor. Project R veya Brand R olarak adlandırılan bu proje hakkında GM’in yorum yapmayı reddettiği söyleniyor. Bu raporla ilgili haberler yayınlandıktan sonra GM hisseleri %2.4 artış ile 52.75 dolara yükseldi.
Diğer söylentilere göre ise Corvette SUV’un en erken 2025‘te gelebileceğini söylüyor. Konuyu yakından takip eden bir başka kaynak ise bu aracın tamamen elektrikli olduğunu düşünüyor.
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Bu söylentilerin doğruluğunu biraz olsun doğrular bir kanıt da var. GM‘in CES 2021 sunumunda, şirketin tasarım şefi Mike Simoce‘nin arkasında duran üç elektrikli araçtan birinin Corvette bezneri bir siması bulunuyordu. Bu aracın 1:1 ölçekli bir konsept olduğu düşünülüyor.
Chevrolet Corvette SUV aslında yanlış bir adım sayılmaz. Çünkü Porsche, Aston Martin, Rolls-Royce ve Lamborghini gibi markaların dahi SUV akımına kapıldığını, hatta başarılı olduğunu görmek, bu hareketi doğruluyor diyebiliriz. Ford‘un Mustang adını crossover modellerde kullandığını zaten söylemeye gerek bile yok.
Haberimizin son kısmında ise sizleri TheSketchMonkey‘in, Corvette C8’den Corvette SUV tasarımı yaptığı video ile baş başa bırakıyoruz.
Kaynak: Carscoops, TheSketchMonkey
NOT: Görsellerdeki kırmızı Corvette SUV tasarımı, tamamen TheSketchMonkey’e ait olup kişisel bir çalışmadır. Chevrolet ve GM ile herhangi bir resmi bağlantısı yoktur.
Akıllı Telefonlar
Oppo A93 5G modeli duyuruldu
Oppo, 5G barındıran uygun fiyatlı Oppo A93 5G modelini resmen duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu olan OPPO A93 5G’yi duyurdu. 6,5 inç büyüklüğünde LCD bir ekrana sahip olan OPPO A93 5G, kullanıcılara Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor.
Gücünü Snapdragon 480 işlemciden alan cihaz, 8 GB RAM’e ek olarak 128 GB ve 256 GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu yan tarafta tutan telefon 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Delikli ekran tasarımı ile oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan cihazın ön tarafında 13 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası bulunuyor.
Arka tarafta dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olan Oppo A93 5G, kullanıcılara üçlü kamera kurulumu sunuyor. Bu kurulumda; 48 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel monokrom kamerası yer alıyor.
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Oppo A93 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç IPS, FHD+ çözünürlük, 90 Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Snapdragon 480
- İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.1
- Grafik Birimi
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)
- Fiyat: 310 dolar
Siyah, beyaz ve mavi-mor renk geçişli seçeneklere sahip olan Oppo A93 5G modelinin 8GB / 256 GB’lık versiyonunun fiyatı 310 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak cihazın 128 GB depolama seçeneği için ise fiyat henüz açıklanmadı.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 5 saat önce
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Yazan: mehmett, 12 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 20 saat önce
Cuma Raporu #137: CES, Xiaomi ABD sorunu, aşılama dönemi ve dahası
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