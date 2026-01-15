Teknoloji devi, iPad için geliştirdiği yeni profesyonel sürümü duyururken, yıllardır kullanılan orijinal uygulama için yolun sonuna gelindiğini işaret etti. Apple’ın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, klasikleşmiş uygulama artık yeni özellikler veya hata düzeltmeleri almayacak. Peki, milyonlarca kullanıcısı olan Pixelmator için süreç nasıl işleyecek?

Pixelmator iOS sürümü artık güncellenmeyecek

Apple, iPad için geliştirdiği Pro sürümünü tanıtırken, mevcut uygulamaların akıbeti hakkında da net bilgiler paylaştı. Şirketin web sitesinde yer alan soru-cevap bölümünde, klasik uygulamanın artık geliştirilmeyeceği resmen doğrulandı. Bu durum, uygulamanın mevcut haliyle işlevsel kalacağı ancak yeni iOS sürümleriyle uyumluluk garantisinin olmadığı anlamına geliyor.

Apple tarafından yapılan açıklamada, 2014 yılında yayınlanan Pixelmator Classic sürümünün temel düzenleme işlevlerini koruduğu belirtildi. Ancak uygulamanın artık “güncellenmediği” ibaresi, güvenlik yamaları dahil olmak üzere herhangi bir desteğin sunulmayacağını gösteriyor. Bu karar, kullanıcıları yeni duyurulan abonelik tabanlı servislere veya Pro sürüme yönlendirme stratejisinin bir parçası olabilir.

Diğer yandan fotoğraf düzenleme odaklı bir diğer uygulama olan Photomator için durum daha parlak görünüyor. Şirket, bu uygulamanın App Store üzerinde ayrı bir satın alma seçeneği olarak kalmaya devam edeceğini belirtti. Yani Pixelmator tarafında fiş çekilirken, Photomator kullanıcıları düzenli olarak güncelleme almaya devam edecek.

Kullanıcılar ne yapmalı?

Uygulamanın son güncellemesi yaklaşık dört ay önce, iOS 18 uyumluluğu kapsamında yayınlanmıştı. O tarihten bu yana sessizliğe gömülen geliştirme süreci, Apple’ın resmi duyurusuyla netlik kazanmış oldu. Eğer cihazınızda Pixelmator yüklüyse, uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak uzun vadede alternatiflere yönelmeniz gerekebilir.

Yeni duyurulan Creator Studio aboneliği ve iPad için özel Pro sürümü, şirketin yaratıcı profesyonellere odaklandığını gösteriyor. Eski uygulamanın kaderine terk edilmesi, Pixelmator markasının tamamen Apple ekosistemine entegre olma sürecinin tamamlandığına işaret ediyor. Kullanıcıların verilerini kaybetmemek adına projelerini yedeklemeleri tavsiye ediliyor.

