Apple cihazlarının yapımcısı tarafından onarım talep eden en son bölüm, görünüşe göre yeni iPad’lerin ekranları gibi görünüyor. Onarım dükkanlarından ve müşterilerden gelen raporlar, Apple Pencils’ın artık orijinal olmayan Apple ekranlarında düz yerine diyagonal dalgalı çizgiler çizerek düzgün çalışmadığını gösteriyor.

İngiltere’deki tamir firması iCorrect’in CEO’su Ricky Panesar, Forbes’a verdiği demeçte, daha yeni iPad Pro modellerinde (beşinci ve altıncı nesil 12.9 inçlik ve üçüncü ve dördüncü nesil 11 inçlik modeller) değiştirilen ekranların, Apple Pencil ile açıyla çizim yaparken düz çizgiler üretmediğini belirtti.

Panesar, “Bu ekranlarda orijinal mantık kartına bağlı olduğunda sadece Pencil işlevinin çalışmasına izin veren bir hafıza yongası bulunuyor” dedi ve ekledi ki “Bu nedenle, orijinal mantık kartına bağlı olmayan ekranlarda Apple Pencil işlevi düzgün çalışmıyor.”

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Apple, müşterilerinin cihazlarını onarmak için yalnızca kendisinin olmasını, farklı derecelerde kuvvetle önermeye devam ediyor. En azından sadece Apple Orijinal Yedek Parçalarının lisanslı teknisyenler veya araç dolusu aletle donatılmış bireyler tarafından kullanılması gerektiğine inanıyor gibi görünüyor. Diğer tüm onarım türleri, Apple’ın parçaları cihazlara özelleştirerek oluşturduğu, seri numarası eşleştirme olarak bilinen karmaşalarla karşı karşıya kalıyor. Bataryalar, ekranlar ve Touch ID sensörleri, Apple’ın onarım ağı dışında onarıldığında, kullanıcılara uyarılar gösterilebilir veya bazı işlevselliği kaybedebilir.

Bu tutum ve şirketin büyüklüğü ve etkisi Apple’ı tamir hakkı kampanyalarının ve USB-C zorunlulukları dahil, cihazlarının uyumluluğunu artırmayı amaçlayan AB yasalarının başlıca hedefi haline getiriyor.

Tamir topluluğunun ekran eşleştirme konusundaki en son şikayeti 2021 yılında yeni iPhone 13 serisiyle ortaya çıkan bir sorunu hatırlatıyor. Tamir teknisyenleri, orijinal ekranıyla Face ID modülünü titizlikle aktarsa da (ancak Apple’ın özel yazılımı tarafından eşleştirilmemiş olsa da) ekranın değiştirilmesinin cihazdaki Face ID’yi devre dışı bırakacağını tespit etti daha sonra The Verge’a bu sorunu düzeltecek bir “yazılım güncellemesi yayınlayacağını” belirtti ancak bunun bir hata mı yoksa kasıtlı bir tasarım tercihi mi olduğunu detaylandırmadı.