Apple, oyunculara yönelik yeni bir Mac duyurabilir!

Son dönemde bilgisayar üreticilerinin büyük bir kısmı oyunculara yönelik ürünleriyle dikkat çekiyor. Apple ise şimdiye kadar bu alan karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Cupertino merkezli teknoloji devi, önümüzdeki yıl e-spor oyuncularına yönelik yeni bir Mac ürünü duyurabilir!

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Apple, 2020 için oyuncu odaklı yeni bir Mac ürünü planlıyor!

Apple’a yakın bir kaynağın ortaya attığı iddiaya göre, genişleyen oyuncu pazarına yatırım yapmak isteyen marka bu alanı 2020 planlarına dahil etti. Ayrıntıları hakkında herhangi bir teknik bilgi bulunmayan ürünün Mac cihazı olacağı söyleniyor. Bu da yakın gelecekte “oyun sınıfı” iMac ya da MacBook görebileceğimiz anlamına geliyor.

Rapora göre e-spor alanındaki profesyonel oyuncuları hedefleyen yeni ürün, bu alanda çalışan oyun geliştiricilerini de ekosistemine çekmeyi amaçlıyor. Özellikle Arcade servisini geliştirmek için yoğun çaba harcayan Apple’ın yeni ürün ile bu kozu doğru şekilde kullanmak istediği bildiriliyor. Bunun yanı sıra oyunculara odaklı Mac ürünü için AMD ile özelleştirilmiş bir grafik yongası geliştirileceği de dikkat çekiyor. Bilindiği üzere daha önce Mac Pro modelinde AMD’nin güçlü Radeon Pro ekran kartları tercih edilmişti.

Önümüzdeki yıl Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda önemli detaylarının paylaşılmasının beklendiği ürün, beklenildiği üzere fiyat konusunda pek de rekabetçi olmayacak. MacOS işletim sistemli ilk oyuncu bilgisayarının 5000$ civarında bir fiyat etiketinin olacağı tahmin ediliyor.