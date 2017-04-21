Apple ve Nike akıllı saat konudaki birlikteliğini yeni bir seviyeye çıkararak NikeLab isimli sınırlı sayıda yeni bir akıllı saat modeli çıkarıyor.

Saat uzay grisi Apple Watch Series 2 olacak ve siyah beyaz kordona sahip olacak. Saatin kayışı tek başına satılmayacak ve NikeLab ile Nike+ tamamen aynı olacak. Apple Watch diğer modellere göre daha basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

Saat fitness için özelleştirilmiş olacak ve Nike+ Run Club isimli sosyal ağı destekleyecek. Nike+’ın aksine NikeLab sadece internet sitesinde, NikeLab ve Apple’ın Tokyo mağazasında satılacak. Saat 27 Nisan tarihinde satışa çıkıyor ancak fiyatına dair bir bilgi henüz yok.