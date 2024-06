Avrupa Birliği’nin, üçüncü taraf ödeme platformlarına erişime izin vermek için Apple NFC ödeme sistemi kullanımı konusunda Apple ile anlaştığı bildiriliyor.

The Financial Times’a göre Apple, önümüzdeki on yıl boyunca yalnızca 27 üye ülkedeki cihazlara erişim sağlayacak ve bunun karşılığında Avrupa Birliği teknoloji şirketine ceza vermeyecek. Türkiye maalesef 27 üye ülke arasında bulunmuyor. Bu anlaşma, Apple NFC ödeme sisteminin daha geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağlayacak.

Apple Pay, ilk tanıtımından sekiz yıl sonra nihayet Güney Kore’ye ulaştı. NFC ile dokun-öde işlevi şu ana kadar Apple Pay ile sınırlıydı ve diğer tüm pazarlarda da öyle kalacak. The Times’a göre üç kaynak, AB’nin yeni önlemleri test ettiğini söyledi ancak rapor, söz konusu zaman çizelgesinin Dijital Piyasalar Yasası fikrine tam olarak uymadığına dair geçerli bir noktaya değiniyor. Bu anlaşma, Apple NFC ödeme sisteminin kullanımını daha da yaygınlaştırabilir.

Resmi anlaşmanın önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor. Bu tamamlandığında platformlar ve bankalar, kullanıcıların kartlarını ve kişisel bilgilerini Apple sistemine girmesine gerek kalmadan Apple Wallet’ı kendi ödeme uygulamalarıyla değiştirebilecek. Böylece Apple NFC ödeme sistemi, daha fazla kullanıcıya hizmet verebilecek ve üçüncü taraf ödeme platformları için yeni bir dönemin başlangıcını işaret edecek.

