Genel
Apple, NextVR şirketini satın aldı!
Apple, sanal gerçeklik şirketi NextVR’ı satın aldığını doğruladı. Şirket, spor karşılaşmaları ve konserleri sanal gerçeklik teknolojisiyle canlı olarak yayınlayan NextVR için ciddi bir bütçe ayırdı.
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2009 yılında kurulan NextVR, spor ve eğlence alanında canlı sanal gerçeklik (Virtual Reality, VR) yayınları üretime odaklanan bir platform olarak biliniyor. Şirket sayesinde kullanıcılar, gitme imkanı bulamadıkları etkinlikleri sanal gerçeklik ekipmanları sayesinde 360 derecelik canlı yayınlar ile izleyebiliyor ve ortamın ambiyansını yaşayabiliyorlar. NextVR’ın yayınladığı spor etkinlikleri arasında NBA, WWE ve NHL gibi büyük organizasyonlar bulunuyor.
Apple tarafından satın alınan NextVR, resmi sitesi üzerinden bir duyuru yayınlayarak sevincini ziyaretçileriyle paylaştı. Şirket, yayınladığı duyurusunda ‘yeni bir yola giriyoruz’ diyerek, sanal gerçeklik platformunu oluşturmada emeği geçen ortaklarına ve hayranlarına teşekkür etti.
Basında yer alan satın alma haberi büyük yankı uyandırdı. ABD’li teknoloji devi söz konusu şirket için ne kadar bir rakama anlaşıldığı resmi olarak açıklanmadı. Ancak 9to5Mac‘ın paylaştığı bilgilere göre Apple’ın NextVR için yaklaşık 100 milyon doları gözden çıkardığı tahmin ediliyor.
Apple NextVR şirketini satın almasıyla birlikte, sanal ve artırılmış gerçeklik konusundaki çalışmaları hız kazanacak. Şirket, Apple TV + servisi sayesinde NextVR’ın kameralarıyla çekilen canlı yayın içerikleri akıllı telefonlara ve diğer ekranlara çıkarılması planlanan AR veya VR cihazlarıyla iletilebilir. Apple’ın yeni hizmetlerinden bir tanesi olan TV+, bugün milyonlarca tüketiciye hizmet veriyor.
Genel
2021 Mercedes-Benz S-Sınıfı’nın iç ve dış tasarımı sızdı!
2021 Mercedes-Benz S-Sınıfı, neredeyse kamuflajsız olarak görüntülendi. W223 kodlu yeni nesil S-Sınıfı’na ait iç ve dış tasarım detayları büyük ölçüde açığa çıktı.
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Twitter’da Ray Chen adlı bir kullanıcının paylaştığı fotoğraflarda ve Instagram’da liucunyi adlı kullanıcının paylaştığı videoda, araca dair merak edilen tasarım detaylarının çoğu ortaya çıktı.
Here it comes #w223 #Mercedes #flagship pic.twitter.com/E3Ow6zPKQW
— Ray Chen (@raymeechen) May 12, 2020
Görsellerde hurdalık gibi bir alanda, S-Sınıfı prototiplerinden biri inceleniyor. Eski nesle göre incelmiş tasarımlara sahip farlar ve daha sportif tampon dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Arka kısımda ise yeni tasarıma sahip arka farlar, boydan boya uzanan krom şerit, yeni bagaj kapağı ve sahte olmadığını umduğumuz egzoz çıkışları yer alıyor.
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Her şeyin yeniden tasarlandığı iç mekan, devrimin gerçekleştiği asıl yer oluyor. Gösterge paneli iki parçalı bir tasarıma sahip. Ayrıca eski nesilde orta konsolun üst tarafında yer alan bilgi-eğlence ekranı, Tesla’vari bir hissiyatla biraz aşağıya alınmış. Üst kısımda kalan yere ise havalandırma menfezleri yerleştirilmiş. Düğme sayısının bir hayli azaltıldığını göz önünde bulundurursak, aracın birçok işlevinin kontrolü bu ekrandan sağlanması muhtemel.
MRA II platformunu kullanacak yeni S-Sınıfı, eskisine göre biraz daha büyük olacak. Ayrıca aracın üçüncü seviye otonom sürüşün yanı sıra, aktif süspansiyon ve yönlendirilebilir arka tekerleklere sahip olması bekleniyor. yenilenen motor seçenekleri arasında V12 ünitenin en üstte, hafif hibrit veya plug-in hibrit bir motorun ise diğer seçenekler arasında yer alması bekleniyor.
2021 S-Serisi’nin bu yaz tanıtılması ve sonbahar başlarında Avrupa’da satışa çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefon
Huawei P40 Pro inceleme – “Her şeyi biraz daha iyi”
Huawei P40 Pro inceleme videomuzda, şirketin yeni amiral gemi modelini detaylıca inceliyoruz. Bakalım Huawei P40 Pro modeli bizlere neler sunuyor ve önceki modele oranla iyileştirmeleri neler?
Huawei P40 Pro inceleme – Tasarım detayları
Bizim incelediğimiz model ‘Silver Frost” olarak geçen ve mat gümüş rengiyle dikkat çeken rengi kullanıyor. Ancak tabii ki modelin farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Yine kavisli ekran tasarımını kullanan Huawei, bu sefer Mate 30 Pro‘dan farklı olarak ‘şelale kavis‘ olayından vazgeçmiş. Bu da fiziksel ses tuşlarının geri gelmesi anlamına geliyor ve bizce olumlu bir geri dönüş olmuş.
Ön taraftan baktığımızda ekranın sağ üst bölümünde ön kamera, 3D TOF ve diğer sensörlerin olduğu küçük bir çentik alanı yer alıyor. 3D TOF sensör hem yüz tanımada devreye giriyor hem de ön kamera ile portre fotoğraflar çekerken nesle ile arka planı ayırmada görev alıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü yine devam ediyor. Huawei’nin belirttiğine göre %30 oranında bir hızlanma söz konusu ve yaptığımız testlerde bunun doğru olduğunu söyleyebiliyoruz.
Tasarım tarafından hoparlör yine stereo değil mono. Her ne kadar hoparlör gücü ve kalitesi oldukça iyi olsa da, böylesi üst seviye bir telefonda stereo hoparlör görmek isterdik. Son olarak IP68 suya ve toza dayanıklılığın yine cihazda yer aldığını belirtelim.
Ekran ve performans
6.5 inç boyutlu OLED ekranla gelen Huawei P40 Pro modelinde 1200 x 2640 çözünürlük ve 90 Hz tazeleme hızı görüyoruz. Tazeleme hızının bu sefer 90 Hz olması, telefonu kullanırken rahatça fark edilebiliyor. Menüler arasındaki geçiş, telefonun akıcılığı çok daha iyi seviyede. Ayrıca yine HDR10 desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Ekran konusunda bir önceki modele göre geriye gidilen konu ise parlaklık seviyesinde. Zira Huawei P30 Pro modeline göre 530 nit parlaklık seviyesiyle yaklaşık 70 nit kadar daha düşük bir parlaklık sunuluyor.
Telefon gücünü Kirin 990 5G işlemcisinden alıyor. Bizim Mate 30 Pro’da incelediğimiz Kirin 990 işlemcisine göre hem 5G desteği hem de biraz daha performanslı olan bu işlemcinin yanı sıra 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri ve Mali-G79 GPU sıralanıyor. Depolama alanını NanoSD kart ile arttırabilmek mümkün.
Sentetik testlerde Kirin 990 5G, en büyük rakibi Snapdragon 865’e göre daha düşük skorlar alıyor. Ancak bu farkı gündelik hayatta hissedebilmek pek mümkün değil. Zira doğal olarak telefon çok hızlı ve güncel oyunlarda da çok yüksek bir performans gösteriyor.
Huawei P40 Pro inceleme – Her zaman olduğu gibi “kamera” onun işi
Yeni modelin kamerası hem donanımsal olarak değişti hem de yeni yazılım özelliklerine kavuştu. İlk olarak “AI Golden Snap” isimli yazılım özelliklerinden söz edelim.
Bu özellikler sırasıyla:
- Poz verirken kadraja giren insanları silebilme
- Video çekerken zoom yaptığınızda konuşan kişinin sesini yükselten “ses yakınlaştırma”
- Cam gibi nesnelerin olduğu fotoğraflarda oluşan yansımaları silme
- Birden fazla çekilen fotoğraflardaki “en iyi kareyi seçme”
Donanım tarafında ise ana kameramız 50 MP çözünürlüklü F/1.9 diyafram değerine ve OIS desteğine sahip yeni sensör. Ana kamera sensörü, boyut olarak 108 MP çözünürlüklü Samsung Galaxy S20 Ultra modelinin ana kamerasından bile büyük bir sensör.
Ana kameraya ek olarak 40 MP geniş açı, 12 MP periskop kamera (5x optik zoom, 10x hibrit zoom, 50x dijital zoom) ve TOF 3D sensör yer alıyor. Bu sefer ön kamerayı ayrıca çok beğendik. Zira 32 MP ön kamera ve 3D TOF sensör önceki Huawei modellerine göre çok daha net, doğru ve doğal renk veren sonuçlar veriyor.
Batarya
Son olarak 4200 mAh pil kapasitesiyle gelen cihazda 40W kablolu şarj, 27W kablosuz ve kablosuz tersine şarj desteği yer alıyor. Kullanım esnasında “amiral gemisi” modeller için güzel bir değer olan 8 saati aşan bir ekran süresi aldık ve bu anlamda telefonun iyi olduğunu söyleyebiliriz.
Genel
Ortadan motorlu bir Rolls Royce olsa, nasıl görünürdü?
Bilindiği üzere Rolls Royce, dünyada en tanınmış lüks otomobil üreticilerinden birisi. Önden motorlu modellere sahip bu üreticinin, ortadan motorlu bir modeli olsa nasıl görünürdü?
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Rain Prisk tarafından yapılan bu tasarım, bir hayal ürünü aslında. Rolls Royce (RR) çizgilerine sahip fakat markanın araba anlayışından farklı olan bu araç şaşırtıcı derecede güzel görünüyor. Tabi bu tasarımın RR ile bağlantısının olmadığının, bağımsız bir tasarım olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Ön kısımda, önceki nesil RR Phantom Coupe‘den izler bulunuyor. İncelmiş ön farlar ve alçalmış burnuyla tamamlanan ön tasarımda, markayla bütünleşen “Spirit of Ecstasy” de unutulmamış.
Söz konusu araç ortadan motorlu olunca, iç kabin ister istemez biraz daha öne yaklaşmış. Dar yan camları ve kalın C sütunuyla kör nokta alanı oldukça büyük. Fakat bu tasarım aynı zamanda, aracın agresif ve sportif görüntüsüne katkıda bulunuyor. Fakat aracın arka tasarımına dair bir paylaşımda bulunulmamış.
RR, sadık bir müşteri tabanı olan bir marka ve eğer ortadan motorlu süper spor üretmek gibi bir fikri olsaydı, muhtemelen o aracın da alıcı kitlesi hazır olacağı kuvvetle muhtemel.