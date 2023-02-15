Stream hizmetleri arasındaki mücadele her yıl kademeli olarak artıyor. Şirketler, diğer platformlarda bulunmayan içerikler sunarak daha fazla kullanıcıya hitap etmek için çok çalışıyor. Son zamanlarda bazı platformlarda spor içeriğinin yükselişini gördük. Apple, portföyüne NBA ekleyerek bu trende stil ile katılmak istiyor. Bir rapora göre Apple, bir NBA yayın paketi satın alma konusundaki ilgilerini ifade etti. Apple, Amazon ve NBC Sports‘u içeren diğer ilgili taraflar arasında yer alıyor ve NBCUniversal özellikle NBA Oyunlarını satın almakla ilgileniyor.

NBCUniversal, NBC Network’te playoff oyunlarını yayınlamasına izin veren bir anlaşma hedefliyor. Ancak yine de Peacock yayın hizmetine özel bazı normal sezon oyunları olacak. Ne yazık ki, rapor Apple gibi diğer alıcıların neyle ilgilendiğini detaylandırmıyor. Her halükarda, bunun bu sporun birçok hayranını çekmek için bir yarış olduğunu biliyoruz. Sonuçta, içeriği herhangi bir sınırlama olmaksızın izlemek için hizmette oturum açmaları gerekecek.

NBC’nin NBA hakları vardı. Ancak Disney ve Turner Sports bunları 20 yıldan daha uzun bir süre önce satın aldı. Son ikisi Nisan 2024’te sona erecek münhasır bir müzakere penceresinden feragat etmeyi kabul etmedikçe müzakereler yeniden başlatılamaz.

NBA nihayetinde Disney ve Turner Sports ile olan sözleşmesini uzatmayı seçebilir. Bu kesinlikle Apple ve diğer parçalar için hayal kırıklığı yaratacaktır. Her neyse, bir şans varsa, Cupertino devi kesinlikle bir teklifte bulunacaktır. CNBC’ye göre NBA, teklif verenler için hemen hemen iki paket oluşturabilir. Akış ve geleneksel TV arasında bölünmüş üç veya dört ortak için içerik getirecektir.

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Bunun Apple’ın spor severleri çekmek için yaptığı başka bir hareket olduğunu fark etmeye değer. Şirketin zaten Major League Baseball ve Soccer ile anlaşmaları var. MLS oyunları Şubat ayına kadar çıkacak. MLS Season Pass’in fiyatı aylık 14,99 dolar veya sezon başına 99 dolar olarak açıklanmıştı. NBA içeriğiyle Apple TV+, diğer akış platformlarına kıyasla daha da alakalı hale gelebilir.