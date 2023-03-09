Apple’ın uzun zamandır beklenen özel klasik müzik uygulaması bugün App Store’da yerini aldı ve Mart sonunda piyasaya sürülmeden önce ön siparişe açıldı.

2021 yılında Apple, klasik müzik akışı hizmeti Primephonic‘i satın aldığını ve bu türe adanmış yeni bir uygulama aracılığıyla Apple Music’e katacağını duyurdu. “Apple Music Classical” şu anda App Store’da yer alıyor ve 28 Mart 2023’te yayınlanması bekleniyor. Apple Music veya Apple One aboneliğinin bir parçası olarak ücretsiz olarak sunuluyor.

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Uygulama, özellikle klasik müzikle etkileşim için daha basit bir arayüz sunuyor. Mevcut Apple Music uygulamasının aksine, Apple Music Classical kullanıcıların besteci, eser, orkestra şefi, katalog numarası ve daha fazlasına göre arama yapmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar editoryal notlardan ve açıklamalardan daha ayrıntılı bilgi alabiliyor.

Apple, 5 milyondan fazla parça ve “yeni çıkanlardan ünlü başyapıtlara” kadar binlerce özel albümle dünyanın en büyük klasik müzik kataloğuna sahip olduğunu söylüyor.

Yeni uygulamanın görsel deneyiminin bir parçası olarak, dünyanın en büyük bestecilerinin birçoğu için bir dizi yüksek çözünürlüklü dijital portre de dahil olmak üzere özel sanat eserleri sergilenecek.

İçindekiler Uygulamanın özellikleri

Uygulamanın özellikleri

Besteci, eser, orkestra şefi ve hatta katalog numarasına göre arama yapabilecek ve belirli kayıtları anında bulma

Parçaların 192 kHz/24 bit’e kadar Hi-Res Kayıpsız sürümlerine erişme

Kayıtlara uzamsal ses olarak erişme

Hangi eserin ve hangi sanatçının çaldığını tam olarak bildiğinizden emin olmak için eksiksiz ve doğru meta verileri

Besteci biyografileri, önemli eserlerin açıklamaları ve daha fazlasını içeren binlerce editoryal notu okuma

Apple Music Classical App şu anda iOS aygıtları için ön siparişe açık (iPadOS veya MacOS desteği hakkında henüz bir bilgi yok), ancak Apple Android sürümünün yakında geleceğini söylüyor.