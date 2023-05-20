Apple, cihazlarında kullanılan hemen hemen tüm parçaları tasarlayan bağımsız bir şirkettir, bu da rakiplerine karşı belirgin bir avantaj sağlıyor. Ancak Apple, ekranlar söz konusu olduğunda tam anlamıyla bağımsız değildir. Şirket, Samsung ve LG Display gibi büyük firmalarla iş birliği yaparak ekran tedarikini sağlamaktadır. Bununla birlikte, Apple’ın microLED teknolojisine önemli yatırımlar yaptığı ve ekran tedariği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istediği bildiriliyor.

MicroLED, LCD ve OLED ekranlardan daha iyi olma potansiyeline sahip yeni bir ekran teknolojisidir. Kendinden yayıcıdır, yani bir arka ışığa ihtiyaç duymaz, bu da daha derin siyahlar, daha yüksek kontrast oranları ve daha iyi enerji verimliliği sağlar. microLED ekranlar ayrıca dayanıklıdır ve farklı boyutlarda üretilebilir.

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Apple microLED ekranlar geliştirmek için önemli bir yatırım yapmaktadır ve bu alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine milyarlarca dolar harcamaktadır. Şirketin, kendi microLED üretim tesislerini kurarak bu teknolojiyi daha hızlı ve düşük maliyetle piyasaya sürebileceği söylenmektedir. Ancak seri üretimde bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. Yine de Apple, microLED ekranları pazara sunma konusunda kararlıdır.

Apple’ın ilk microLED ürününü ne zaman piyasaya süreceği henüz net değildir, ancak şirket bu teknolojiye büyük bir bağlılık göstermektedir. MicroLED ekranlar potansiyellerini gerçekleştirebilirse, ekran endüstrisinde devrim yaratabilir ve Apple’ın mobil pazardaki liderliğini sürdürmesine yardımcı olabilir.

Apple’ın kendi ekranlarını üretebilmesi, Samsung ve LG gibi şirketlerin Apple ürünlerinden elde ettikleri geliri azaltabilir. Şu anda Samsung, Apple’dan önemli miktarda gelir elde etmektedir. Ancak Apple kendi ekranlarını başarıyla üretebilirse, bu durum bu şirketlerin gelir kaybına neden olabilir.