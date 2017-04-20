Apple madenlerden elde edile materyaller ile ilgili önemli bir atmaya hazırlanıyor ve teknoloji devi bir günlüğüne tamamen geri dönüşen madde kullanacak.

Apple, yayınladığı son Environmental Responsibility Report ile beraber bir günlüğüne sadece geri dönüştürülmüş metal, nadir maden ve diğer mineralleri kullanacağını açıkladı. Şirket bir günlüğüne kapalı devre üretim yapacak ve üretim sürecinde sadece geri dönüştürdüğü maddeleri kullanacak.

Şirket alüminyum için eski ürünlerini kullanacak. Şirketin iPhone, iPad ve diğer ürünlerinde kullanabileceği kadar çok geri dönüştürülmüş alüminyumu bulunuyor. Şirket geri dönüştürülmüş kalayı ise kalite standartlarını karşılamak kaydıyla dışardan satın alacak. Şirketin geri dönüşümü desteklemek amacıyla Liam adını verdiği robotunu kullanıyor. Liam iPhone 6 cihazlarını parçalayarak geri dönüştürüyor. Ancak Siri ile pek iyi anlaşamıyorlar gibi duruyor.

Apple’ın bu hareketi ünlü çevreci grup Greenpeace’den de alkış aldı. Gary Cook yaptığı açıklamada şirketin bu son zamanlarda yaptığı yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm atağının Samsung, Huawei ve Microsoft gibi sektörün diğer büyük markalarına da örnek olması gerektiğini belirtti.