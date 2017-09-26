Yeni iPhone ve Watch serilerinin tanıtıldığı gün belirtildiği gibi Apple, macOS High Sierra sürümünü dün itibariyle yayınlandı.

Apple’ın güncellemeyi yayınladıktan sonra macOS 10.13 High Sierra, Mac App Store’dan ücretsiz olarak indirilebilir.

Yaklaşık 4.8 GB büyüklüğünde olan güncelleme bazı yeni özellikler ve iyileştirmeler getiriyor. Güncelleme ile beraber HFS dosya sistemi yerine özellikle SSD depolamalar için geliştirilen APFS dosya sistemine geçildi. Ayrıca H.264 kodeğinin daha gelişmişi olan HEVC desteği de geldi.

High Sierra ile gelen özellikler arasında düşük seviye grafik API’si Metal 2 desteği, gelişmiş makine öğrenimi yetenekleri sağlayan Core ML desteği, sanal gerçeklik desteği geldi. Fotoğraflar uygulamasına daha etkili fotoğraf düzenleme araçları ve kullanıcı arayüzü değişiklikleri de güncelleme içerisinde yer aldı. Safari’ye ise otomatik başlayan videoları engelleme özelliği geldi.