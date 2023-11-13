Apple, M3 Ultra çipi ile sürdürdüğü çip tasarımı yeniliklerine odaklanmaya devam ediyor. Bloomberg analisti Mark Gurman’ın paylaştığı son bilgilere göre, Apple M3 Ultra çipi, Apple’ın en güçlü çip ailesini daha da ileri taşıyacak gibi görünüyor.

İçindekiler Apple M3 Ultra Çipi Grafik Performansıyla Rakipsiz Olacak

Apple M3 Ultra Çipi Grafik Performansıyla Rakipsiz Olacak

Apple M3 Ultra çipi, grafik performansı konusunda iddialı bir çip olacak. Gurman, M3 Ultra’nın tam adet 80 grafik çekirdeğine sahip olabileceğini belirtiyor.

Bu, Apple’ın M3 çip ailesinin temel modeline, daha fazla CPU ve GPU çekirdeğine sahip bir “Pro” modeline, iki kat grafik çekirdeğine sahip bir “Max” modeline ve son olarak M3 Ultra gibi her iki çekirdek türünü de ikiye katlayan bir “Ultra” modeline sahip olacağını gösteriyor.

Daha önceki nesillerde, Apple’ın M2 çipi, 12 CPU çekirdeği ve 19 grafik çekirdeği sunarken, M2 Max 12 CPU çekirdeği ve 38 grafik çekirdeği ile öne çıkıyordu.

Ancak M3 çip ailesiyle birlikte, Apple bu yaklaşımı biraz değiştirmiş gibi görünüyor. M3 Max, daha fazla CPU çekirdeği ve grafik çekirdeği sunarak önceki nesillerden farklılaşıyor.

Apple M3 Ultra çipi için henüz resmi açıklamalar gelmemiş olsa da, Gurman, testlerin başlamasıyla birlikte Ultra sürümünün ayrıntılarının aylar içinde belli olacağını ve 2024 yılında kullanıcılarla buluşacağını öne sürüyor.

Bu çipin, Apple’ın gelecekteki cihazları için daha da güçlü ve yüksek performanslı bir temel oluşturması bekleniyor.

Ayrıca, M3 Ultra çipi ile birlikte bellek kapasitesinin de güncellenebileceği düşünülüyor. Apple’ın 256GB’a kadar çıkabilen bellek seçenekleri sunması olası görünüyor. Böylece kullanıcılar, daha fazla bellek kapasitesine sahip olabilecekler.

Apple’ın M3 Ultra çipi, şirketin sürekli olarak çip tasarımındaki sınırları zorlama çabasının bir sonucu olarak gelecekteki cihazlarda daha yüksek performans ve işlevselliği temsil ediyor.

Bu gelişmeler, Apple kullanıcıları için daha iyi ve verimli bir deneyim sunmayı amaçlıyor. M3 Ultra çipi ile ilgili daha fazla ayrıntı ve teknik özelliklerin zaman içinde netleşeceği düşünülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Apple M3 Ultra çipi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!