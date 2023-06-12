Cupertinolu teknoloji devi Apple M3 serisi yonga setine sahip yeni bir MacBook Air modeli üzerinde çalışıyor. Şirket, WWDC 2023 etkinliği sırasında M2 yonga setli yeni bir 15 inç MacBook Air’i duyurdu. Ancak bir rapor, bu modele halef olacak bir güncelleme üzerinde çalışıldığını gösteriyor.

Apple, en son MacBook Air’in, sadece 11,5 mm kalınlığıyla dünyanın en ince 15 inç dizüstü bilgisayarı olduğunu iddia ediyor ve bu modelin daha güçlü bir yonga setine sahip bir yenileme alacağı görülüyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple yakında yeni nesil M3 işlemcilerle donatılmış MacBook Air modelleri üretmeye başlayacak.

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Rapora göre, bu yeni MacBook Air modelinin, önceki raporlarla uyumlu bir şekilde 2024 yılında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. M3 SoC, M2’nin halefi olarak enerji verimliliği ve performans iyileştirmeleri gibi çeşitli geliştirmeler sunacak. Ayrıca, bu yonga seti, 13,6 inç ve 15,3 inç MacBook Air modellerine güç sağlayacak olan 3nm TSMC işlemine dayanacak. M3 yonga seti muhtemelen M2’ye benzer bir çekirdek sayısına sahip olacak, bu da temel M3’ün 8 çekirdekli bir CPU ve 10 GPU’ya kadar sahip olabileceği anlamına geliyor.

Gurman ayrıca, Apple’ın yeni bir iMac modeli üzerinde çalıştığını ve M3 yonga seti tarafından güçlendirilecek bir MacBook Pro üzerinde çalıştığını da belirtti. Rapor, M3 yonga setine sahip yaklaşan iMac’in geçmişte piyasaya sürülen M1 iMac’e benzer olacağını söylüyor. Gurman, iMac’in gelecek yılın ilk yarısında piyasaya sürüleceğine inanıyor, ancak M3 tabanlı MacBook Pro modelinin lansmanı hala belirsizliğini koruyor.