Apple, lightning bağlantı noktasını kaldırıyor!

Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Apple, lightning bağlantı noktasını kaldıracak. Ancak yine de USB-C’ye geçiş yapmayacak. Apple‘ın bu konuyla ilgili aldığı yeni patent de günün erken saatlerinde ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni patent, üç pinli MagSafe cihazının ana hatlarını gösteriyor. Ayrıca yuvarlak ve düz olmak üzere iki farklı pin tasarımı da patent fotoğraflarında yer alıyor.

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Apple, yeni aldığı patent ile neyi hedefliyor?

Patent görüntüleri, yeni bağlantı noktasının bir iPhone için geliştirildiğini gösteriyor. Görsellerde, şarj bağlantı noktasına sahip bir iPhone‘un altı gösterildiği için yeni nesil iPhonelarda bağlantı noktasının bulunmaya devam edeceğini görüyoruz. Bu bağlantı noktası, cihaza kolay takılması için mıknatıslara sahip olacak. Bunun, mevcut lightning girişine göre yeni patentin önemli bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni patent, manyetik MagSafe şarj cihazının iPhone’u şarj etmek için cihazın altına eklendiğini gösteriyor.

Tianfeng International analisti Ming-Chi Kuo, yeni nesil iPhonelarda USB-C konektörünün bulunmayacağını belirtiyor. Bununla birlikte, bütün Android üreticilerinin USB-C’ye geçtiği günlerden bu yana bu alanda bir adım atılmaması Kuo’nun tezini destekliyor. Apple‘ın USB-C’ye geçmeme sebebi, bu bağlantı noktasının su ve toza karşı dayanıklılığı azalttığını düşünmesi. Ayrıca şirketin MagSafe manyetik şarja geçme gibi bir planı da mevcut. Bu nedenle, önümüzdeki süreçte iPhone’larda USB-C veya lightning yerine manyetik şarj görme ihtimalimiz oldukça yüksek.