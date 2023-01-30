Analist Ming-Chi Kuo, Apple‘ın kendi Wi-Fi çiplerini geliştirmeyi şimdilik askıya aldığını açıkladı. Kuo’ya göre, ABD’li şirket mobil işlemci çiplerinin geliştirilmesine daha fazla kaynak ayırabilmek istiyor. Kuo’ya göre, Apple’ın halihazırda üzerinde çalıştığı kendi Wi-Fi çipi var. Ancak bu çip henüz Bluetooth’u desteklemezken Broadcom’un Wi-Fi çipleri destekliyor. Analist ayrıca, önümüzdeki yıllarda Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7′ye sahip daha fazla cihazın piyasaya çıkacağını ve yeni Wi-Fi standartlarına geçişin Apple’ı hala Broadcom’un çiplerini kullanmaya zorlayacağını savundu.

Ming-Chi Kuo, Apple’ın kaynaklarının çoğunu yeni nesil A serisi ve M serisi işlemcilerini geliştirmeye ayırmayı seçtiğini söyledi. Bu şekilde, iPhone’ları, iPad’leri ve MacBook’ları için işlemcilerin önümüzdeki birkaç yıl içinde üretime girmesini sağlayabilir.

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Analist, şirketlerin cihazlarını WiFi 6E’ye geçirdiği bir dönemde Apple’ın kendi WiFi çiplerini kullanmasının daha riskli olduğunu açıkladı. Bu durumda “Broadcom en büyük kazanan olacak” dedi, çünkü iPhone 15’in 6 GHz bandına erişime izin veren yeni WiFi standardına sahip olması bekleniyor.

Apple’ın kendi WiFi çipini çıkarıp çıkarmayacağı belli değilken, Bloomberg’den Mark Gurman, şirketin kablosuz çip seti hırsının tamamen bitmediğini de belirtti. Kuo’nun raporla ilgili olarak teknoloji devinin hala birleşik bir WiFi-Bluetooth çipi üzerinde çalıştığını söyledi.

Gurman daha önce teknoloji devinin Bluetooth, hücresel ve WiFi’yi tek bir bileşende birleştiren bir çip üzerinde çalıştığını söylemişti, ancak bunun hala geliştirilme aşamasında olup olmadığını söylemedi.