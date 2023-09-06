Apple, henüz katlanabilir ekranlı cihazlar piyasaya sürmeyen büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olarak bilinirken, son zamanlarda dikkat çeken bir patentle gündeme geldi. CNMO’ya göre, 5 Eylül’de Tianyancha Uygulaması, Apple Inc.’in “Dayanıklı Katlanabilir Ekranlı Elektronik Cihaz” başlıklı yeni bir patentini ortaya çıkardı.

Bu patentin öne çıkan özelliği, ekranın darbe veya titreşim durumunda hafifçe katlanabilmesi. Bu, cihazın düştüğünde ekranın doğrudan sert bir yüzeye çarpmasını engelleyerek dayanıklılığını artırıyor. Tasarım, ekranın etrafında katlandığı bir bükülme ekseni üzerine odaklanıyor ve ekran paneli, görüntüleri ekran kapak katmanı boyunca yansıtan bir piksel dizisi ile donatılmış durumda.

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Bu teknolojideki önemli bir unsuru, cam katmanından üretilen ekran kapağı tabakası oluşturuyor. Bu tabaka, bükülme ekseni boyunca uzanan belirgin bir girintiye sahip. Bu girinti, camın eksen etrafında katlanmasına veya bükülmesine izin vermek için cam katmanında daha esnek ve ince bir bölüm oluşturuyor. Aynı zamanda daha fazla darbe direnci için bu kaplama tabakasının köşeleri ve kenarları kalınlaştırılmış durumda.

Ekran menteşeleri ve diğer yapısal ayarlamalar, ekranın tamamen açıldığında düz kalmasını sağlıyor. Ancak beklenmeyen düşmeler veya titreşimler sırasında ekranın otomatik olarak kendi ekseni etrafında bükülmesi, ekranı koruma sağlıyor.

Bu patent, Apple meraklıları arasında büyük ilgi uyandırsa da, bu teknolojinin yakın gelecekte katlanabilir bir iPhone’un çıkacağının kesin bir göstergesi değil. Apple, ayrıca yuvarlanabilir veya kaydırılabilir ekranlı bir cihaz için de patent başvurusunda bulundu, bu da gelecekteki iPhone’lar, iPad’ler ve MacBook’lar gibi ürünlerin bu tür yeniliklere sahip olabileceği anlamına geliyor. Ancak, Apple’ın katlanabilir ekran teknolojisi alanındaki Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğü bir gerçek.