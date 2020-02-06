Apple katlanabilir ekran patenti aldı!

Apple katlanabilir ekran furyasına katılabilir. Apple’ın almış olduğu patent, yakında çıkacak olan Galaxy Z Flip ve Motoroloa Razr’a benzer bir katlanabilir bir ekran dizaynı içermekte.

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Apple katlanabilir ekran patent başvurusu ve detayları:

Apple katlanabilir patent başvurusu Salı günü ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınladı. Adı “Esnek ekrana sahip ve menteşeli elektronik aletler” olan başvuruda, esnek ekranın menteşe mekanizması ile bükülen kısımlar arasında boşluk kalacak şekilde bükülüp açılabileceğini belirtmekte.

Haber yeni ortaya çıksa da ilgili başvurunun Apple tarafından 2016 da yapıldığını belirtmemizde fayda var.

Patente bakınca mekanizmanın detayları açıkça görülmekte. Anlaşılan o ki ekranı kapalı ve açık konumdayken her zaman esnek tutacak şekilde bir sistem Apple mühendisler tarafından dizayn edilmiş. Çizimlerden de anlayacağınız üzere bir hayli kalın bir yapıya sahip olan sistemin sadece tek tarafında ekran bulunmakta. Dolayısı ile katlanınca küçülen bir iPhone, ya da iPad olabilir.

Tabi ki böyle bir patentin olması Apple‘ın böyle bir cihazı çıkarıp çıkarmayacağı hakkında tam olarak bilgi vermemekte. Başvurunun yapıldığı yılı göze alırsak geçen süre zarfında gelişen teknoloji ile bu çalışmalar rafa kalkmış olabilir. Geçen sene de Apple katlanabilir ekran patenti almış ve herhangi bir ürün tanıtmamıştı.

Analistler ise Apple’ın önümüzdeki senelerde katlanabilir bir iPad yapabileceğini tahmin ediyorlar. Apple‘dan ise henüz böyle bir işaret gelmiş değil.