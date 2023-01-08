ABD merkezli Dell, 2024 yılına kadar yarı iletken çipleri kullanmayı bırakmayı ve Çin’de üretilen bileşenlerin sayısını azaltmayı planlıyor. Nikkei’ye göre bu hamle, Asya ülkesinin tedarik zincirine olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Buna paralel olarak bu önlem, şirketin ABD ile Çin arasındaki zorlu jeopolitik ilişkiyi aşmasının bir yoludur. Buna ek olarak, Çin fabrikalarındaki operasyonlar son aylarda yeni bir Covid-19 dalgasına karşı alınan önlemlerden de oldukça etkilendi.

Nikkei’ye göre Dell’in yeni politikası, Çinli olmayan şirketler tarafından Çin’de üretilen çip ve diğer ürünlerin kullanımını da azaltmayı planlıyor. Ardından marka, tedarikçilerinden Asya ülkesi dışındaki üretim kapasitelerini artırmalarını istiyor.

Business Insider’a konuşan bir Dell temsilcisi, “Müşterilerimiz ve işimiz için anlamlı olan dünya çapında tedarik zinciri çeşitlendirmesini sürekli olarak araştırıyoruz.” dedi.

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Dell’in stratejisi, ABD’li büyük teknoloji şirketlerinin Biden yönetiminin Çin’in çip endüstrisini baskı altına alma politikalarına ilişkin endişelerini yansıtıyor. Bu durumda tedarik zinciri, Çin’in teknoloji sektörüne “hakim olma” planının bir parçası olacak.

ABD hükümeti halihazırda gelişmiş mantık işlemcileri üreten Çin fabrikalarına yönelik ekipman ihracat kontrolleri uyguluyor. Bunun yanı sıra, ABD Ticaret Bakanlığı 20’den fazla Çinli yapay zeka çip şirketini yasakladı.

Çin’den marka sızıntısı

Birçok ABD şirketi, ürünlerinin üretimini Çin’den Asya’daki diğer düşük maliyetli ülkelere taşımayı planlıyor. Siyasi meselelere ek olarak, Covid-19 salgını tedarik zincirinin tek bir ülkede yoğunlaşmasının sorunlarını ortaya çıkardı.

2020 ve 2022 yılları arasında Çin hükümetinin virüsü kontrol altına almak için aldığı sıkı önlemler birçok fabrika ve lojistik operasyonunu felç etti. Apple’ın durumunda bu, birkaç ürünün üretimini aksattı ve tüketicilere teslimatı geciktirdi.

Çin’in de Covid-Sıfır politikasını 2022’de aniden sonlandırdığını söylemekte fayda var. Bu durum yeni bir enfeksiyon dalgası yarattı ve sonuç olarak ülkedeki ekonomik faaliyetlerin çoğunu etkiledi.