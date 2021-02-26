Akıllı Telefonlar
Apple, iPhone’lar için tamir edilebilirlik puanı yayınladı!
Avrupa Parlamentosu, bazı elektronik ürünlerin e-atıkları azaltmak için 10 üzerinden bir onarılabilirlik endeksi ile etiketlenmesini gerektiren Onarım Hakkı Yasası‘nı kabul etti. Fransa, AB’de akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere elektronik cihazlara bu onarılabilirlik endekslerini getiren ilk ülke oldu. Bunun üzerine Apple’ın Fransız sitesi iPhone ve MacBook etiketlerini resmi sitesinde yayınladı.
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Apple onarılabilirlik endekslerini açıkladı
Gerçek onarılabilirlik puanları yalnızca iPhone veya MacBook’unuzu sitede yapılandırdıktan sonra belli oluyor. Sitede tüm iPhone 12 serisi tamir edilebilirlik açısından 10 üzerinden 6 puan alıyor. Geçen senenin modeli iPhone 11 ise daha düşük bir skorla 4.6 puanda kalıyor. Bunun yanında iPhone SE(2020) 6,2/10 puanla Apple’dan satın alabileceğiniz en onarım dostu iPhone olarak gözüküyor.
Apple’ın sitesinden satılan son iPhone olan iPhone XR ise 4.5/10 endeks puanı ile karşımıza çıkıyor. Apple ayrıca iPhone X, iPhone 8, iPhone 7 serisi için de derecelendirmeleri paylaşıyor. Bu bağlantı üzerinden daha eski iPhone’ların onarılabilirlik puanlarını kontrol edebilirsiniz.
Apple’ın MacBook’larına gelince, yeni M1 çipli 13 inç MacBook Air 6,5/10 puan alıyor. 13 inç Pro ise yalnızca 5,6/10 puan alırken 16 inç varyantı 6,3/10‘e kadar çıkıyor.
Yeni onarılabilirlik puanları yalnızca akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, TV’ler, çamaşır makineleri ve çim biçme makineleri dahil olmak üzere belirli bir elektronik grup için geçerli. Ancak üreticiler, 2022‘ye kadar onarılabilirlik endeksleri zayıf olan ürünler için para cezasına çarptırılmayacak.
İndirimli ve kullanışlı ürünleri, sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 4G Türkiye İhtimaliyle Tanıtıldı
Geçtiğimiz günlerde 5G destekli A32 modelini tanıtan Samsung, şimdi de 4G’li modeli duyurdu. İşte karşınızda Samsung Galaxy A32 4G!
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Samsung Galaxy A32 4G Özellikleri
Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, Ocak ayında Galaxy A32 5G modelini tanıtmıştı. Ancak 5G’nin fiyata olan etkisi bazı pazarlarda bu modeli ilgisiz bırakabilirdi. Bu duruma karşı 4G destekli bir model tanıtan Samsung, başarılı fiyat etiketini de karşımıza çıkardı. Peki yeni Samsung Galaxy A32 4G Türkiye’ye gelme ihtimaliyle tanıtıldı.
6.4 inç FHD+ çözünürlükte 90Hz taramalı Infinity-U Super AMOLED ekranla birlikte tanıtılan Galaxy A32 4G’nin ön kamerası 20MP çözünürlükte. Ek olarak Gorilla Glass 5 bu telefonda yer alacak. Arka tarafta LG Velvet benzeri kamera kurulumuyla gelen telefonun dört adet kamerası mevcut. Bu kameraların çözünürlükleri ise şu şekilde sıralanmakta:
- 64MP f/1.8 diyafram açıklığında ana
- 8MP f/2.2 diyafram açıklığında 123 derece ultra geniş açılı
- 5MP f/2.4 diyafram açıklığında makro
- 5MP f/2.4 diyafram açıklığında portre
Bunun dışında Samsung Galaxy A32 4G gücünü MediaTek Helio G80‘den güç alıyor. Hatırlarsanız A32 5G Dimensity 720 ile geliyordu. Aynı zamanda 4GB/6GB/8GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleri de telefona eşlik etmekte.
15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile birlikte kutudan çıkacak olan Galaxy A32 4G, 220 avroluk fiyat etiketine sahip. Ayrıca Mavi, Menekşe, Siyah ve Beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği yeni modelde yer alıyor. Bunların dışında telefon hakkında diyebileceğimiz herhangi bir şey yok. Unutmadan bu model “A” serisindeki ilk 90Hz taramalı telefon.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P40 4G Sessizce Resmiyet Kazandı
Çinli Huawei geçtiğimiz yıl tanıttığı P40 serisine yeni bir model kazandırdı. Huawei P40 4G sessiz sedasız JD.com’da yer aldı!
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ABD ve Google ambargosuna rağmen ayakta durmayı sürdüren Huawei, P40 serisine yeni bir model ekledi. 2020 yılının Mart ayında 5G desteğiyle tanıtılan P40, 2021 yılına geldiğimizde 4G desteğiyle bir kez daha raflarda. Gerek donanım, gerekse tasarım tarafında bir farklılık barındırmayan telefonun fiyatı doğal olarak 5G’li modelden daha ucuz. Peki yeni Huawei P40 4G neler sunuyor? Gelin bakalım…
6.1 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte 60Hz OLED ekranla tanıtılan Huawei P40 4G, JD.com‘un sitesinde yer aldı. Gücünü Kirin 990 4G‘den alan telefonun 5G’li modele göre tek farkı da bu. Hatırlarsanız P40 5G Kirin 990 5G‘den güç alıyordu. Bunun dışında yeni model, 5G’li model gibi üçlü kamera kurulumuna sahip. Ek olarak bu kameraların çözünürlükleri ve işlevleri ise şu şekilde sıralanmakta:
- 50MP f/1.9 diyafram açıklığında SuperSensing ana
- 16MP f/2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açılı
- 8MP f/2.4 diyafram açıklığında telefoto
- (30x dijital zoom telefonda yer alıyor)
Ön tarafa geçtiğimizde ise 32MP + IR ToF ikili kamera ile karşılaşıyoruz. Bunun dışında 8GB RAM / 128GB depolama ve 22.5W hızlı şarj destekli 3.800 mAh pil Huawei P40 4G’de bulunmakta.
Son olarak fiyat tarafına geçiyoruz. Yeni model fiyat tarafında doğal olarak Huawei P40 5G’den ucuz. Yeni Huawei P40 4G satış fiyatı 525 dolar. Yani 5G’li modele göre 77 dolarlık bir fark.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra, DxOMark’a göre en iyi ekrana sahip
Samsung şirketinin en yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S21 Ultra ekran performansı için DxOMark’ın incelemesine girdi. Samsung’un amiral gemisi Galaxy S21 Ultra, sunduğu özelliklerin yanında ekran performansı ile de dikkat çekiyor.
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Galaxy S21 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. 1440 x 3200 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz ekran yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED 2X panel sayesinde bir akıllı telefonun sunabileceği en iyi görüntü deneyimlerinden birini vadediyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,8 inç ekran paneli, 1440 x 3200 çözünürlük, 516 ppi piksel yoğunluğu
- İşlemci: Snapdragon 888 ya da Exynos 2100
- RAM: 12 GB ya da 16 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
- Ön Kamera: 40 MP
- Arka Kamera: Geniş: 108 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Periskop Telefoto: 10 MP f/4.9 + Telefoto: 10 MP f/2.4
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 5.000 mAh (25W kablolu hızlı şarj veya 15W kablosuz şarj veya 4,5W tersine şarj)
Son olarak Samsung Galaxy S21 Ultra DxOMark ekran testiyle zirveye yerleşti. En iyi ekrana sahip akıllı telefon olan cihaz, testten 91 puan almayı başardı. Aynı zamanda listenin ikinci sırasında da Galaxy Note 20 Ultra yer alıyor.
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