Avrupa Parlamentosu, bazı elektronik ürünlerin e-atıkları azaltmak için 10 üzerinden bir onarılabilirlik endeksi ile etiketlenmesini gerektiren Onarım Hakkı Yasası‘nı kabul etti. Fransa, AB’de akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere elektronik cihazlara bu onarılabilirlik endekslerini getiren ilk ülke oldu. Bunun üzerine Apple’ın Fransız sitesi iPhone ve MacBook etiketlerini resmi sitesinde yayınladı.

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Apple onarılabilirlik endekslerini açıkladı

Gerçek onarılabilirlik puanları yalnızca iPhone veya MacBook’unuzu sitede yapılandırdıktan sonra belli oluyor. Sitede tüm iPhone 12 serisi tamir edilebilirlik açısından 10 üzerinden 6 puan alıyor. Geçen senenin modeli iPhone 11 ise daha düşük bir skorla 4.6 puanda kalıyor. Bunun yanında iPhone SE(2020) 6,2/10 puanla Apple’dan satın alabileceğiniz en onarım dostu iPhone olarak gözüküyor.

Apple’ın sitesinden satılan son iPhone olan iPhone XR ise 4.5/10 endeks puanı ile karşımıza çıkıyor. Apple ayrıca iPhone X, iPhone 8, iPhone 7 serisi için de derecelendirmeleri paylaşıyor. Bu bağlantı üzerinden daha eski iPhone’ların onarılabilirlik puanlarını kontrol edebilirsiniz.

Apple’ın MacBook’larına gelince, yeni M1 çipli 13 inç MacBook Air 6,5/10 puan alıyor. 13 inç Pro ise yalnızca 5,6/10 puan alırken 16 inç varyantı 6,3/10‘e kadar çıkıyor.

Yeni onarılabilirlik puanları yalnızca akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, TV’ler, çamaşır makineleri ve çim biçme makineleri dahil olmak üzere belirli bir elektronik grup için geçerli. Ancak üreticiler, 2022‘ye kadar onarılabilirlik endeksleri zayıf olan ürünler için para cezasına çarptırılmayacak.