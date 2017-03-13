Apple’ın iPhone Parçalayan Robotu Avrupa’da Hizmete Başladı

Apple geçtiğimiz son baharda düzenlediği etkinlikte iPhoneların parçalanmasından sorumlıu olan yeni robotu Liam’ı tanıtmıştı.

Apple’ın yeni robotu Liam geri dönüşüme önemli katkıda bulunuyor ve eski iPhone parçalarını ayırıyor. Böylelikle buradan kazanılan parçalar yeniden kullanılabiliyor ya da geri dönüştürülebiliyor. Şirketin açıklamasına göre şu anda Liam’dan iki adet çalışır durumda. Bunlardan birisi Kaliforniya birisi ise Hollanda’da bulunuyor.

Bir Liam yılda 1.2 milyon iPhone 6’yı parçalıyabiliyor. İki Liam’ın çalıştığını düşünürsek yılda 2.4 milyon iPhone 6 geri dönüştürülüyor. Ancak 2016 yılında 211 milyon adet iPhone sattığını göz önünde bulundurursak Liam’ın işi çok gibi gözüküyor.

Şirket bununla beraber bazı istatistikler de yayınladı. Liam her 11 saniyede bir iPhone 6’yı parçalarına ayrılıyor. Her 10.000 iPhone’da Liam 190 kilogram alüminyum, 80 kilogram bakır, 0.13 kilogram altın, 0.04 kilogram platinyum, 0.70 kilogram gümüş, 5.5 kilogram kalay ve 2.4 kilogram az bulunan elementi geri dönüştürüyor.