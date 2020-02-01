Apple iPhone 9’un deneme üretimine başladı

Bugün yayınlanan bir rapora göre iPhone SE2 olarak beklenen modelin detayları ortaya çıkmaya başladı. Modelin iPhone 9 ismini alması ve Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Apple iPhone 9’un beklenen üretim tarihi ve özellikleri

Apple geçtiğimiz günlerde 2019’un son çeyreğine ait iPhone satış raporlarını açıkladı. Şirketin geçtiğimiz yıl iPhone modeli satışlarındaki başarısına rağmen bazı kullanıcıların daha küçük ve fiziksel tuşlu bir model tercih etmeye devam ettiğini biliyoruz. iPhone SE modelinin söylentileri yıllardır devam etmekte ancak bu yıl olası bir iPhone 9 hakkındaki söylentiler bol oldu. Bu olası modelin Apple’ın iPhone 6,7 ve 8 ailesindeki tasarıma benzer özellikler göstermesi bekleniyor.

Bugün My Drivers tarafından yeni bir rapor ortaya çıktı ve buna göre iPhone SE2’nin zaten deneme aşamasında olduğu iddia eden Çin sanayi kaynakları belirtildi. Ayrıca rapora göre yeni cihazın iPhone 9 olarak adlandırılacağı ve Mart ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Çin’deki sanayi tedarik zinciri, toplam sipariş hacminin 30 milyon adedi aşacağını belirtti.

Raporda ayrıca Apple’ın iPhone 9’un seri üretimine Şubat ortasında başlayacağı belirtiliyor. İphone 9, gelişmekte olan pazarlara hitap edecek ve 500 doların altında bir fiyat beklentisi taşıyor. Selefi olan iPhone SE ilk kez 399 dolara piyasaya sürülmüş ve kullanıcıların ilgisini çekmişti. Cihazın özelliklerinin ne olacağını henüz bilmiyoruz fakat kamerası veya tasarımı iOS kullanıcılarını iPhone 8 mdelinden geçiş yapmaya ikna edecek kadar ikna edici olmalı. iPhone SE modeli iPhone 6S ile aynı kamera ve işlemciyle piyasaya sürülmüştü ancak Apple’ın iPhone 9 modelinde donanımı nasıl kullanacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Daha önce yayınlanan raporlarda iPhone 11’in A13 Bionic yonga seti ve 4.7 inç ekran ile geleceği iddia edilmişti.