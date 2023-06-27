Apple, birkaç ay içinde iPhone 15 serisini duyuracak. Son zamanların en sıcak teknoloji konularndan olan iPhone 15’ler hakkında her geçen gün yeni bilgiler geliyor. Son olarak Pro modellerde kullanılan A17 Bionic işlemcilerin önümüzdeki yıl farklı bir üretim sürecine geçirileceği iddiası ortaya çıkmıştı. Şimdiyse Apple’ın iPhone 15’ler hakkında çok umutlu olduğu ve şimdiden stok yapmaya başladığı söyleniyor. Bu sefer şirketin başlangıç aylarında yüksek satışlar elde etmesi bekleniyor!

iPhone 15 Satış Başarısıyla Apple’ın Yüzünü Güldürebilir!

iPhone 15 için yüksek satış beklentisiyle hareket eden Cupertino merkezli teknoloji devi, raporlara göre Temmuz ayından itibaren cihazları stoklamak için tedarikçilerle ve mağazalarla anlaşma yapıyor. Apple normalde ilk dönemlerde satışların nasıl gideceğini görmek ve talebi ölçmek için aşırı stok yapmıyor, ancak bu sefer farklı olabilir.

Apple’ın bu sefer cihazları erken stoklayarak, geçen yıl iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için uzun bekleme sürelerine neden olan tedarik zinciri aksaklıklarını da önlemeye çalışabilir. Bu şirket için olumlu bir adım olacaktır, zira standart iPhone 14’ler iPhone 13 ile neredeyse aynı oldukları için pek ilgi çekmemişti. Kullanıcılar genelde Pro modellere yönelmişti. Ancak stok bulunamaması nedeniyle ilk dönemde satışlar pek de iyi gitmemişti.

Rapora göre, Apple, iPhone 15 serisinin iPhone 13 ve iPhone 14 modellerinden daha iyi satılmasını bekliyor ve talebi karşılayabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Serinin tepe modeli olması beklenen Pro’ların yenilenmiş bir tasarım, daha hızlı bir işlemci ve daha iyi bir kamera kurulumu gibi birçok yeni özellik ve iyileştirme ile geleceği söyleniyor. Cihazın Apple A17 Bionic yonga setiyle güçlendirilmesi neredeyse kesin. Ayrıca cihazın 48 megapiksel birincil sensöre sahip yeni bir kamera sistemi, Wi-Fi 6E desteği ve daha uzun pil ömrüne sahip olması bekleniyor.

Lansman tarihi henüz netleşmemiş olsa da, şirketin geleneğini takip ederek Apple iPhone 15 serisini, yeni Apple Watch Series 9 ile birlikte Eylül ayında duyurmasını ve cihazların lansmandan birkaç hafta sonra satışa sunulmasını bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 15 serisi başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!