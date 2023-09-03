Apple, Wanderlust etkinliğini 12 Eylül’de düzenlemeyi planlıyor ve bu etkinlikte bir dizi yeni ürün duyurmayı hedefliyor. En çok merak edilen cihazlardan biri yeni iPhone 15 Pro olacak. Yeni iPhone modellerinin titanyum kaplama ve iç donanım açısından iyileştirmelerle geleceği rapor ediliyor. Ayrıca, Apple’ın bu etkinlikte bazı ek ürünleri tanıtması bekleniyor.

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İşte Apple’ın Wanderlust etkinliğinden neler beklememiz gerektiği hakkında bir özeti;

iPhone 15 Serisi: Apple, iPhone 15 serisini geniş bir yelpazede değişikliklerle tanıtacak. Standart modeller, Dynamic Island teknolojisiyle donatılmış ekranlar ve USB-C bağlantı noktalarıyla gelecek. Ayrıca, iPhone ve Apple Watch kordonları için yeni kılıflar da bekleniyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max: Özellikle iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin büyük kamera yükseltmeleri ve USB-C ile tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, yeni A17 Bionic yonga setine sahip olacaklar. Daha büyük pil kapasitesiyle iPhone 15, herhangi bir iPhone’daki en iyi pil ömrünü sunabilir. Ayrıca, paslanmaz çelik yerine daha dayanıklı 5. sınıf titanyum kullanılacağı söyleniyor. Apple Watch Series 9: Apple Watch Series 9, A15 Bionic çipi ile güçlendirilen bir tasarım güncellemesi alacak. Ayrıca, daha uzun pil ömrü için daha fazla güç tasarrufu sağlayacak. Tasarım açısından büyük bir değişiklik beklenmese de yeni pembe kaplama seçeneği sunulabilir. Apple Watch Ultra 2: Bu model, titanyum kaplama gibi yapım kalitesi iyileştirmeleri ile birlikte gelerek Apple Watch serisinde özel bir yer alacak. AirPods: Apple’ın AirPods şarj kutusunu USB-C bağlantı noktasıyla yükseltme planları olduğu söyleniyor. Bu, AirPod’ların iPhone 15 serisiyle daha iyi uyum içinde çalışmasını sağlayabilir. Aksesuarlar: Apple’ın, iPhone kılıflarını FineWoven adı verilen yeni bir malzeme ile güncellemesi ve yeni saat kordonları tanıtması bekleniyor. USB-C Kabloları: Apple’ın daha hızlı veri iletimi ve şarj hızları için Thunderbolt özelliklerine sahip özel bir USB-C kablosu sunacağı bildiriliyor. Ayrıca, renk uyumlu örgülü kabloların iPhone 15 ve iPhone 15 Pro ile uyumlu sürümlerini tanıtabilir. Güncellemeler: Cupertinolu firma, iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma ve tvOS 17’nin çıkış tarihini açıklayabilir. Bu güncellemeler, iPhone ve Apple Watch için önemli değişiklikler getirebilir.

Apple’ın Wanderlust etkinliği, yeni ürünler ve güncellemelerle dolu heyecan verici bir etkinlik olacak gibi görünüyor. Türkiye pazarında yeni ürünler maalesef ki kur bir yana vergilerden dolayı çok yüksek fiyatlardan gelecek. Apple Türkiye’nin yeni bir politika izlemesi gerekiyor ki ülkemizde diğer rakipleri ile baş edebilsin. Bakalım iPhone 15 Pro Max 1 TB modeli beklendiği gibi 100.000 TL olacak mı yoksa fiyatlarda bir iyileştirme yapılacak mı?