Bloomberg’e göre iPhone üreticisi, beklenen talep artışı gerçekleşmediği için iPhone 14 modellerinin üretimini artırma planlarından vazgeçiyor. Kaynaklar, Apple’ın başlangıçta tedarikçilere yılın geri kalanında üretimi en az 6 milyon adet artırmalarını söylediğini, ancak planın iptal edildiğini söylüyor.

iPhone üreticisi yıl sonuna kadar 90 milyon ünite üretmeyi hedefliyor; bu rakam geçen yılla hemen hemen aynı seviyede ve ilk tahminleriyle uyumlu. iPhone 14 Pro modelleri, iki hafta önce analist Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan bir görüşe göre, standart modellerden daha iyi satmaya devam ediyor.

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Analist Kuo, iPhone 14 Plus için ön siparişin iPhone 13 mini ve iPhone SE’den (2022) daha kötü olduğunu iddia ediyor. ITHome günler önce Foxconn’un beklenenden düşük talep nedeniyle iPhone 14 modellerini üreten en az beş üretim hattını durduracağını bildirdi.

Talepteki düşüş, yükselen enflasyon, resesyon korkuları ve Ukrayna’da devam eden çatışmalardan kaynaklanıyor olabilir. Singapur’un çekirdek enflasyonu geçtiğimiz ay %5,1 ile neredeyse son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En yüksek seviye Kasım 2008’de %5,5 idi.

Kaynak: Bloomberg, 9to5Mac