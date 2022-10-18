Apple’ın yeni iPhone 14 serisi, “Dinamik Ada” özelliğiyle dikkatleri çekmişti. Her ne kadar iPhone 14 serisi tasarım konusunda beklentileri aşsa da, üçüncü taraf uygulamalarda kamera titremesi gibi sorunlar nedeniyle bazı kullanıcılar iPhone 14 serisine daha çekimser yaklaşmıştı.

Apple, geçtiğimiz hafta yayımlanan iOS 16.0.3 güncellemesiyle iPhone 14’leri etkileyen birçok sorunu çözmüştü. Ancak son gelen haberler, firmanın şimdi de “SIM desteklenmiyor” hatasıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor!

Apple Durumu Kabul Etti!

Birçok kullanıcı, iOS 16.0.3 güncellemesinden önce de SIM kartlarını cihazlarına taktıklarında “SIM Desteklenmiyor” sorunu yaşadığını bildirmişti.

Telefonlarının temel işlevi olan arama özelliğini kullanmakta zorluk çeken kullanıcıların oldukça sinirli olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, Reddit gibi sosyal medya platformlarında paylaşım yapan kullanıcılardan bazıları cihazlarını iade ettiklerini belirtiyor.

Apple ile ilgili haberleriyle tanınan MacRumors’un ulaştığı bilgiler, Apple tarafının da bu sorundan haberdar olduğunu ve bir çözüm üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Şimdilik sorunun donanım kaynaklı olup olmadığı bilinmiyor. Eğer sorun donanım tarafındaysa, Apple’ın ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu söylemek mümkün.

Ancak eğer sorun yazılım tarafındaysa, Apple tarafı Kasım ayının başında yayımlanması beklenen iOS 16.1 güncellemesi ile bu sorunu çözecektir. Eğer yapılan beta testlerinde sorunun çözüldüğüne dair geribildirimler alınırsa, güncellemenin daha erken yayımlanabileceğini de belirtelim.

Kullanıcılara Güncelleme Kontrolü Yapmaları Öneriliyor

Apple Destek yetkilileri, şimdilik kullanıcılara güncelleme kontrolü yapmalarını öneriyor. En güncel sürümü kullanmayan kullanıcıların, cihazlarını iOS 16.0.3’e güncellemeleri isteniyor.

Güncellemeden sonra kullanıcıların tekrar cihazlarına SIM kart takmaları ve hatanın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını kontrol etmeleri isteniyor.

Tekrar hata mesajı alan kullanıcıların cihazlarını sıfırlamadan, direkt olarak yetkili Apple servislerine gitmeleri öneriliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 14’ünüzde herhangi bir SIM kart sorunu yaşıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip edebilirsiniz!

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