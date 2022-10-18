Apple’ın WhatsApp ve Telegram rakibi mesajlaşma uygulaması iMessage, özellikle ABD’de yaşayan iPhone kullanıcıları arasında oldukça popüler. Dünya genelinde yaşayan birçok iPhone kullanıcısının da varsayılan mesajlaşma servisi olarak kullandığı iMessage, mesaj silme gibi bazı özelliklerden yoksun olması nedeniyle eleştiriliyordu.

iOS 16 ile beraber gelen mesaj silme, SharePlay ile mesajlaşma sırasında film izleme gibi özelliklerle işlevsellik alanında büyük değişimler geçiren iMessage, şimdi de tasarımsal bir değişiklik ile karşı karşıya olabilir!

Tasarım Kökten Değişebilir!

Ünlü sızıntı kaynağı Majin Bu’ya göre, Apple iMessage’ın makyajlanmış bir versiyonundan ziyade, tamamen yenilenmiş bir versiyon üzerinde çalışıyor.

Bu’ya göre, yenilenen iMessage’da “yeni anasayfa, mesaj grupları, video klipleri ve Artırılmış Gerçeklik destekli konuşma özellikleri” göreceğiz.

Burada “Artırılmış Gerçeklik” kavramının öne çıktığını söylemek mümkün. Zira, yakın zamanda Apple’ın artırılmış gerçeklik cihazı hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Apple, iMessage’da sunacağı artırılmış gerçeklik desteği ve artırılmış gerçeklik cihazı ile insanların Animoji’lerini konuşturabilir.

Bunun pek de uzak bir ihtimal olmadığını söyleyebiliriz. Zira Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanınan Bloomberg analisti Mark Gurman da Apple’ın artırılmış gerçeklik cihazının iletişim odaklı olacağı bilgisini paylaşmıştı.

Kullanıcıların iMessage’ı Daha Sık Kullanması Hedefleniyor Olabilir

Her ne kadar ülkemizde WhatsApp ve Telegram gibi birçok işletim sisteminde kullanılabilen uygulamalar revaçta olsa da, özellikle ABD gibi iPhone kullanıcı sayısının Android telefon kullanıcılarına kıyasla oldukça fazla olduğu ülkelerde iMessage’ın diğer platformlara karşı ezici bir avantajı olduğunu söylemek mümkün.

Google tarafı, RCS (Rich Communication Service/ Zengin İletişim Servisi) gibi farklı platformları buluşturabilecek bir çözümü iMessage’a entegre etme konusunda Apple’a baskı yapıyor.

Ancak Apple’ın birçok müşteriyi iPhone almaya yönelten iMessage’ı yalnızca kendi ekosistemindeki cihazlarda kullanılabilir bir servis olarak sunmaya devam edeceği düşünülüyor.

Eklenen yeni özellikler sayesinde, Apple iMessage kullanımını sıklaştırmayı ve iMessage’ı kullanıcıların vazgeçemeyeceği bir servis haline getirmeyi planlıyor olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? WhatsApp gibi servisler yerine iMessage’ı kullanır mıydınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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