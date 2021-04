Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 mini’nin mor rengini tanıttı!

iPhone 12 mini, dünyanın en küçük 5G akıllı telefonu olup, iPhone 12’nin tüm teknolojisini hoş bir kompakt boyutta bir araya getirirken, etkileyici bir şekilde geniş ve sürükleyici bir uçtan uca ekran sunmaya devam ediyor. Her iki model de havacılık sınıfı alüminyum muhafazaya sahip şık bir düz kenarlı tasarıma sahiptir ve cam matris içinde nano seramik kristalleri büyüten yeni bir yüksek sıcaklıkta kristalizasyon adımı ekleyerek camın ötesine geçen Seramik Kalkan ön kapak ile birleştirilmiştir.

6,1 inç iPhone 12 ve 5,4 inç iPhone 12 mini’nin yükseltilmiş tasarımı, dayanıklı olduğu kadar güzel. iPhone 12 mini, dünyanın en küçük 5G akıllı telefonu olup, iPhone 12’nin tüm teknolojisini hoş bir kompakt boyutta bir araya getirirken, etkileyici bir şekilde geniş ve sürükleyici bir uçtan uca ekran sunmaya devam ediyor. Her iki model de havacılık sınıfı alüminyum muhafazaya sahip şık bir düz kenarlı tasarıma sahiptir ve cam matris içinde nano seramik kristalleri büyüten yeni bir yüksek sıcaklıkta kristalizasyon adımı ekleyerek camın ötesine geçen Seramik Kalkan ön kapak ile birleştirilmiştir. iPhone 12 ve iPhone 12 mini, tam ekran Super Retina XDR ekranlara sahiptir. Bu yeni OLED, piksel hassasiyetinde parlaklık, gerçek siyahlar için 2 milyona 1 kontrast oranı ve yüksek tanımlı video, daha ayrıntılı fotoğraflar ve iPhone 11’in neredeyse iki katı en yüksek parlaklığı için sürükleyici bir HDR görüntüleme deneyimi sunuyor.

Gelişmiş Çift Kamera Sistemi

iPhone 12 ve iPhone 12 mini, A14 Bionic ve çift kamera sistemi tarafından sağlanan güçlü hesaplamalı fotoğrafçılık özellikleri sunarak, mükemmel fotoğraf veya videoyu sezgisel olarak yakalamayı her zamankinden daha kolay hale getiren benzersiz bir kamera deneyimini beraberinde getiriyor. Bu gelişmiş kamera sisteminde Ultra Geniş kamera ve on / 1.6 diyafram açıklığına sahip yeni bir Geniş kamera bulunuyor, iPhone’da şimdiye kadarki en hızlısı, daha da şaşırtıcı düşük ışıkta fotoğraflar ve videolar için yüzde 27 daha fazla ışık sağlıyor. Hesaplamalı fotoğrafçılık, Gece modu ve artık tüm kameralarda (TrueDepth, Geniş ve Ultra Geniş) daha hızlı performans gösteren Deep Fusion ile iPhone 12 modellerinde her ortamda iyileştirilmiş fotoğraflar için bir sonraki seviyeye taşınıyor. Müşteriler, Gece modu ile düşük ışık ayarlarında çekilen fotoğraflar için daha parlak resimler ve daha iyi kontrast deneyimi yaşayacaklar. ve Deep Fusion fotoğraflarında daha fazla doku ve daha az gürültü. Smart HDR 3, dikkat çekici derecede doğal görünen görüntüler için bir fotoğrafın beyaz dengesini, kontrastını, dokusunu ve doygunluğunu akıllıca ayarlamak için makine öğrenimini (ML) kullanır.