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Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 mini’nin mor rengini tanıttı!

Apple bugün yaptığı global lansmanda iPhone 12 ve iPhone 12 mini için yepyeni, çarpıcı bir mor kaplamayı tanıttı. Bu yeni renk, iPhone 12’nin hassas işlenmiş arka cama mükemmel renk uyumu gösteren düz alüminyum kenarlarını güzel bir şekilde vurguluyor. Her iki modelde de güçlü hesaplamalı fotoğrafçılık özellikleri ve bir akıllı telefonda en yüksek kalitede video sunan gelişmiş bir çift kamera sistemi, daha parlak, daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi için OLED’li geniş uçtan uca Super Retina XDR ekranlar ve Ceramic İPhone’da şimdiye kadarki en büyük dayanıklılık atlayışını sağlayan kalkan ön kapak. Bir akıllı telefondaki en hızlı çip olan Apple tasarımı A14 Bionic, pil ömrünü verimli bir şekilde yönetirken iPhone 12’deki her deneyime güç veriyor.
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Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini , 23 Nisan Cuma gününden itibaren ön siparişle satışa sunulacak , 30 Nisan Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. Müşteriler ayrıca iPhone’larını yeni bir MagSafe Deri Kılıf veya Silikon Deep Violet renkli Deri Kılıf ile tamamlayabilecekler. Arizona’da Capri Mavisi, Antep Fıstığı, Kavun veya Ametist veya Deri Cüzdan kılıfları ise bugünden itibaren sipariş edilebilir.
 iPhone 12, dünyanın en popüler akıllı telefonu ve iPhone 12 ailesinin yüzde 99’un üzerinde müşteri memnuniyeti oranıyla dikkat çekiyor. Apple’ın Dünya Çapında Pazarlama kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak, yeni mor kaplama seriye bir başka parlak ve eğlenceli seçenek daha ekliyor ve müşterilerin bunu seveceğini düşünüyoruz ”dedi. “Bu yeni renk, iPhone 12 ve iPhone 12 mini ailesine katılıyor; bu diğer beş çarpıcı kaplama ile geliyor ve gelişmiş bir çift kamera sistemi, Super Retina XDR ekran, geliştirilmiş dayanıklılık, A14 Bionic – şimdiye kadarki en hızlı çip. akıllı telefon – mükemmel pil ömrü ve herhangi bir akıllı telefonda en iyi 5G deneyimi. ” sunacak diye ekliyor

Dayanıklı Tasarım ve Etkileyici Ekran

6,1 inç iPhone 12 ve 5,4 inç iPhone 12 mini’nin yükseltilmiş tasarımı, dayanıklı olduğu kadar güzel. iPhone 12 mini, dünyanın en küçük 5G akıllı telefonu olup, iPhone 12’nin tüm teknolojisini hoş bir kompakt boyutta bir araya getirirken, etkileyici bir şekilde geniş ve sürükleyici bir uçtan uca ekran sunmaya devam ediyor. Her iki model de havacılık sınıfı alüminyum muhafazaya sahip şık bir düz kenarlı tasarıma sahiptir ve cam matris içinde nano seramik kristalleri büyüten yeni bir yüksek sıcaklıkta kristalizasyon adımı ekleyerek camın ötesine geçen Seramik Kalkan ön kapak ile birleştirilmiştir. iPhone 12 ve iPhone 12 mini,  tam ekran Super Retina XDR ekranlara sahiptir. Bu yeni OLED, piksel hassasiyetinde parlaklık, gerçek siyahlar için 2 milyona 1 kontrast oranı ve yüksek tanımlı video, daha ayrıntılı fotoğraflar ve iPhone 11’in neredeyse iki katı en yüksek parlaklığı için sürükleyici bir HDR görüntüleme deneyimi sunuyor. 
iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 30 dakikaya kadar 6 metreye kadar su geçirmezlik için sektör lideri IP68 sertifikasına sahip ve kahve ve soda dahil olmak üzere günlük dökülmelere karşı korunuyor.

Gelişmiş Çift Kamera Sistemi

iPhone 12 ve iPhone 12 mini, A14 Bionic ve çift kamera sistemi tarafından sağlanan güçlü hesaplamalı fotoğrafçılık özellikleri sunarak, mükemmel fotoğraf veya videoyu sezgisel olarak yakalamayı her zamankinden daha kolay hale getiren benzersiz bir kamera deneyimini beraberinde getiriyor. Bu gelişmiş kamera sisteminde Ultra Geniş kamera ve on / 1.6 diyafram açıklığına sahip yeni bir Geniş kamera bulunuyor, iPhone’da şimdiye kadarki en hızlısı, daha da şaşırtıcı düşük ışıkta fotoğraflar ve videolar için yüzde 27 daha fazla ışık sağlıyor. Hesaplamalı fotoğrafçılık, Gece modu ve artık tüm kameralarda (TrueDepth, Geniş ve Ultra Geniş) daha hızlı performans gösteren Deep Fusion ile iPhone 12 modellerinde her ortamda iyileştirilmiş fotoğraflar için bir sonraki seviyeye taşınıyor. Müşteriler, Gece modu ile düşük ışık ayarlarında çekilen fotoğraflar için daha parlak resimler ve daha iyi kontrast deneyimi yaşayacaklar. ve Deep Fusion fotoğraflarında daha fazla doku ve daha az gürültü. Smart HDR 3, dikkat çekici derecede doğal görünen görüntüler için bir fotoğrafın beyaz dengesini, kontrastını, dokusunu ve doygunluğunu akıllıca ayarlamak için makine öğrenimini (ML) kullanır.
iPhone 12, Dolby Vision ile HDR video çeken ilk kameraya sahiptir ve dünyada uçtan uca Dolby Vision deneyimi sağlayan ilk ve tek cihazdır. Müşterilerin sinema kalitesinde videoları kolayca çekmesine, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Dolby Vision derecelendirme, ister Fotoğraflar uygulaması, iMovie veya Final Cut Pro’da olsun, kayıt sırasında canlı olarak işlenir ve düzenleme sırasında sürdürülür. iPhone 12’de oynatma, sektör lideri Super Retina XDR ekranda her zamankinden daha gerçekçi olarak karşılıyor kullanıcıları. Her iki model de gelişmiş sinematik video sabitleme, Dolby Vision ile daha gerçekçi selfie videoları ve Gece modu Hızlandırılmış Çekim özelliğine sahiptir ve daha keskin videolar için daha uzun pozlama süreleri, daha iyi ışık izleri ve düşük ışıklı senaryolarda daha yumuşak pozlama sunar. 

A14 Bionic: 

A14 Bionic, akıllı telefon endüstrisindeki 5 nanometre işlemi üzerine inşa edilen ilk çiptir. Her zamankinden daha hızlı ve daha verimli olan A14 Bionic, bir akıllı telefondaki en hızlı CPU ve GPU’ya sahiptir ve konsol kalitesinde oyun deneyimleri, güçlü hesaplamalı fotoğrafçılık ve daha fazlasını mümkün kılarken sağlıklı pil ömrü sunmayı vaat eder. Makine öğreniminin sınırlarını zorlayan A14 Bionic, saniyede 11 trilyon işlemi tamamlayabilen ve en yoğun makine öğrenimi modellerinde bile gelişmiş performans sağlayan, yüzde 80 performans artışı sağlayan 16 çekirdekli bir Neural Engine’e sahiptir.

İOS 14.5 ile birlikte geliyor!

iPhone 12 ve iPhone 12 mini mor renkli iOS 14.5 ile birlikte gelir; iPhone’un kilidini bir yüz maskesi takarken Apple Watch ile açabilme özelliği, yeniden tasarlanmış şov ve bölüm sayfalarına sahip gelişmiş bir Apple Podcasts uygulaması sunar. Ek olarak, Siri’nin artık varsayılan bir sesi yok ve İngilizce’de daha çeşitli ses seçenekleri içerecek. Bu en son yazılım güncellemesi, güzel bir şekilde yeniden tasarlanmış widget’lar ve Uygulama Kitaplığı, Uygulama Klipleri ile uygulamaları kullanmanın yeni yolları ve Mesajlar için güçlü güncellemeler ile Ana Ekrana büyük bir güncelleme sağlayan iOS 14’ün sürümüne dayanıyor.
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Akıllı Telefonlar

Oppo K9 65W hızlı şarj desteği ile geliyor!

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Oppo K9
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Oppo K9 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon ile alakalı firma Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Amiral gemisi katili olarak piyasaya çıkacağı düşünülen akıllı telefon ile alakalı bir poster ortaya çıktı. Poster sayesinde cihazın lansman tarihi belli oldu. Akıllı telefon 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun hızlı şarj desteği ortaya çıktı. Akıllı telefon önemli ölçüde hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Göz atmak isteyebilirsiniz; Apple TV 4K Tanıtıldı! Dolby Vision ve HDR Desteği Mevcut!

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Oppo K9 65W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak!

Akıllı telefon dünyasında fiyat performans odaklı ürünlerin sayısı artmaya devam ediyor. Birçok firma artık amiral gemisi katili sayılabilecek akıllı telefonlara ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Amiral gemisi cihazlar kadar pahalı olmayan ancak performans açısından önemli işler başaran bu akıllı telefonlar, kullanıcılar tarafından da oldukça tercih ediliyorlar. Özellikle gelir düzeyi düşük ülkelerde bu modeller amiral gemilerinden daha fazla popülariteye sahip oluyorlar. Çinli teknoloji devi Oppo da bu kategoriye model getirmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi K9 için geri sayıma geçti. Fiyat performans odaklı akıllı telefon için çalışmalarını sürdüren firma, cihaz ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler paylaşıyor. Firma geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşım ile birlikte cihazın tanıtım tarihi belli oldu. Ancak paylaşımın öne çıkan noktası tanıtım tarihi değil. Zira akıllı telefonun kullanıcılarına sunacağı şarj teknolojisi ortaya çıktı.

Oppo K9

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“09-K Süper Performans” sloganı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak olan akıllı telefon, önemli bir şarj teknolojisine sahip olacak. Firma kullanıcılarına 65W’lık bir hız sunmak istiyor. Bununla birlikte firma şarj konusunda akıllı telefona oldukça güveniyor. Weibo paylaşımının altında firma cihazın sadece beş dakikalık şarj ile iki saat açık kalabileceğini takipçilerine duyurdu. Ancak beş dakikalık şarj süresi sonrası iki saatlik deneyim için akıllı telefonu karanlık modda kullanmak gerecek. Bununla birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Amiral gemisi katil akıllı telefon, 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Türkiye saati ile 10.00‘da lansmanı ile piyasaya merhaba diyecek. Posterde tasarım detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, büyük yeniliklere sahip olmayacak.

Oppo K9

Oppo K9 üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor!

Daha önceden de belirttiğimiz üzere paylaşılan poster sayesinde akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı. Arka taraftan bir nevi ilk kez görüntülenen cihaz, piyasadaki çoğu akıllı telefona benzer nitelikte. Arka tarafta “09-K Süper Performans” yazısı yer alırken, aynı zamanda üçlü kamera kurulumu da dikkat çekiyor. İlk gelen bilgilere göre akıllı telefonun 64 MP ana kameraya sahip olacak. Posterde yer alan görselde cihazın arka kameralarını çerçevelediği alanda bu bilgi yer alıyor. Bununla birlikte cihazın diğer kameraları ile alakalı kesinleşen bir bilgi yok. Akıllı telefonda üç kamera ile LED flaşı gökkuşağı renklerine sahip bir şerit ayırıyor. Bu bilgiler dışında detaylı teknik özellikleri belli olmayan cihazın, yakında yeni bilgiler ile bizleri karşılayacağı iddia ediliyor. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın ekran boyutu henüz belli değil. Ancak 6 inçten fazla olacağına kesin diyebiliriz. Ayrıca ön kamera da delikli ekranın sol üst tarafında yer alıyor. Bununla birlikte ön kameranın değeri de henüz belli olmadı.

Oppo K9

Ayrıca cihazın AMOLED ekran paneli ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içinde yer alacak gibi gözüküyor. Amiral gemisi katili olarak adlandırılacak olan akıllı telefon, işlemci konusunda da iki seçenekten birini seçecek. Bu seviye akıllı telefonlar çoğunlukla Dimensity 1100 ve Snapdragon 870 işlemcilerini kullanıyorlar. Firmanın da K9 modeli için bu iki işlemciden birini seçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hangi işlemcinin kullanılacağına dair en ufak bir ipucu dahi ortaya çıkmadı. Bu özelliklerin yanı sıra cihazın RAM ve depolama alanı kapasiteleri belli değil. 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek lansman ile kullanıcılarının karşısına çıkacak Oppo K9, tanıtımın tek başrolü olmayacak. Firma aynı tanıtımda gerçek kablosuz kulaklığı Oppo Enco Buds modelini de hayranlarının karşısına çıkaracak. Bakalım akıllı telefon, gerçekten de amiral gemisi rekabetinden kullanıcı çalmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.

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Genel

Instagram yeni taciz önleme araçları ekliyor!

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Instagram, son zamanda yaptığı yeniliklerle kendinden çokça söz ettiriyor. Şimdi de kötü amaçlı DM’leri engellemek için yeni taciz önleme araçları ekliyor. Uygulama ayrıca mesaj istekleri için yeni filtreleme araçları ekliyor.

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Instagram, doğrudan mesajlarda tacizi önlemek için yeni özellikler ekliyor. Değişiklikler, ileti isteklerini filtrelemenin yeni yollarını ve aynı kullanıcıyı birden çok hesap arasında engelleme yeteneğini de içeriyor.

Güncelleme, Instagram’ın İngiltere’deki futbolcuların uygulamada aldıkları ırkçı mesajlar hakkında konuştuktan sonra özel mesajlarda tacizle ilgili politikalarını sıkılaştırmasının ardından geldi. Instagram o zaman, özel mesajlarda kötüye kullanımı önlemenin, şirketin yorumlarında kullandığı otomatik araçları kullanmaması nedeniyle bir zorluk oluşturduğunu söyledi.

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instagram

Şimdi de, Instagram kullanıcılara sadece bireysel bir kullanıcıyı değil, oluşturabilecekleri yeni hesapları “önceden” engelleme seçeneği sunacak. Bu, aynı kişiler tarafından tekrar tekrar hedef alınan veya kişinin yeni bir hesapla kişileri bulmasını istemeyen kimselere yardımcı olabilir. Ayrıca Instagram, kurallarının yasaklı kullanıcıların yeni hesaplar oluşturmasını yasakladığını belirtiyor.

Uygulama ayrıca, hali hazırda takip etmediğiniz kişilerden gelen mesajlar için ayrı gelen kutusu olan “mesaj isteklerinde” kötüye kullanımı önlemek için de yeni bir araç ekliyor. Instagram, kullanıcıların “saldırgan kelimeler, ifadeler ve emojiler içeren” mesaj isteklerini otomatik olarak gizlemelerini sağlayan yeni bir filtreleme aracı ekliyor. Şirket, engellenen kelimelerin bir listesini bulmak için zorbalık karşıtı kuruluşlarla çalıştığını, ancak kullanıcıların listeye kendi kelimelerini de ekleyebileceğini de belirtiyor.

instagram

Instagram, uygulamada zorbalığı önlemek için daha fazlasını yapmak için birçok kişiden defalarca bu konuda geri dönüşle ve baskıyla karşı karşıya kaldı. Uygulama şu anda 13 yaşından küçük çocuklar için ayrı bir sürümünü oluşturma planları nedeniyle de incelemeyle karşı karşıya. İngiliz demokrat milletvekilleri geçtiğimiz günlerde Facebook’a çocuklar için daha fazla güvenlik önlemi içermesi için baskı yaptı ve her iki partinin üyeleri de sosyal medya şirketinin en genç kullanıcılarını korumak için yeterli çabayı görüp yapmadığını sorguladı.

Dünyada da hızla artan siber zorbalık ileriki günlerde umarız daha da azalarak biter. Bu tarz önlemlerin alınması hem dünya hem de insanlık adına sevindirici ve bir o kadar da önemli gelişmeler. Konunun yakından takipçisi olmanın yanında gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz.

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Apple

Apple TV 4K Tanıtıldı! Dolby Vision ve HDR Desteği Mevcut!

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Apple TV 4K and Siri Remote
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Apple TV’nin yeni jenerasyonu, bugün Apple tarafından yapılan global lansmanla tanıtıldı. Apple TV 4K, HDR, Dolby Vision, yüksek tazeleme hızı (60 Hz) gibi özelliklere sahip. Apple TV 4K’nın dikkat çeken bir diğer özelliği de Apple’ın A12 Bionic işlemcisine sahip olması. A12 Bionic güç anlamında kendini ispatlamış bir işlemci olduğu için de; cihazın grafik ve ses işleme kabiliyetinin çok başarılı olması bekleniyor.

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Apple TV 4K’yı, Siri Remote ile uzaktan kontrol edebilmeniz mümkün

Konu akıllı asistan olunca Siri’nin başı çektiğini söylersek pek fazla kişi itiraz etmeyecektir diye tahmin ediyoruz. tvOS üzerinden Siri Remote ile de kontrol edilebilen Apple TV 4K, birçok işlemi de akıllı asistan Siri üzerinden yapabilmeyi mümkün kılıyor.

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Apple’ın pazarlama sorumlusu Bob Borchers da, Apple TV 4K’nın, televizyon dünyasında kendi segmentini oluşturduğunu ve Apple ekosistemi içinde diğer cihazlarla hem yazılımsal hem de donanımsal olarak daha büyük bir uyum içinde bulunduğunu belirtti. Bizce Apple TV 4K’nın donanım yönünden segmentin en güçlü cihazlarından biri olması da; görsel anlamda izleyicinin bütün beklentilerini karşılamasını sağlayacak gibi duruyor. Aynı zamanda Apple’ın yazılım konusundaki başarısını göz önüne alırsak; Bob Borchers söylediklerinde haklı olabilir.

Apple TV 4K’da, bütün Apple servislerine ulaşabilmeniz mümkün olduğunu da belirtelim. Böylece başta müzik ve video platformları dahil olmak üzere sık kullandığınız bütün Apple servisleri ve diğer servisler televizyonunuzda da yer almış olacak. Ön yüklü olarak gelmeyen uygulamaları da App Store üzerinden televizyonunuza ekleyebileceksiniz.

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Apple TV 4K’da HDR ve Dolby Vision desteği mevcut

Apple TV 4K’nın görüntü kalitesi anlamında en çok dikkat çeken yönü, HDR (High Dynamic Range) ve Dolby Vision desteğine sahip olması. Ayrıca 60 Hz tazeleme hızı da, birçok içerik için daha akıcı bir izleme deneyimi sunuyor. Hatta Apple, FOX Sports, NBC Universal, Paramount+, Red Bull TV ve Canal+ gibi kanallarla HDR, Dolby Vision ve 60 FPS desteğine sahip içerikler yayınlamaları için şimdiden çeşitli anlaşmalar imzalamış durumda. Dilerseniz iPhone 12 Pro’yla HDR ve 60 FPS olarak çektiğiniz videoları da Apple TV 4K üzerinden HDR desteğiyle ve 60 Hz olarak izleyebileceksiniz.

Apple TV 4K Siri Remote_Apple TV Plus Palmer

Apple TV’nin diğer bir güzel özelliği de, sahip olduğu sensörler sayesinde orijinal renkleri algılayıp; en iyi renk doğruluğunu ve kontrastı yakalamak için bu verileri işlemesi ve böylece gerçeğe çok yakın düzeyde renkleri izleyicilere sunabilmesi. Bu sayede Apple TV 4K’ya sahip olan kullanıcılar, televizyonlarının renk ayarlarını yapmak için de ekstra bir çaba gösterme ihtiyacı hissetmeyecekler.

Siri Remote ile uzaktan kontrol

5 yönlü kontrol tuşuna sahip olan Siri Remote, minimalist ve sadelikçi bir tasarıma sahip. Bu 5 yönlü navigasyon tuşunu adeta bir fare gibi kullanarak da; kullanıcı arayüzü içinde dilediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Yekpare alüminyum bir çerçeveye sahip olan bu kumanda, kullanıcının istediği filmin istediği sahnesini kolayca yakalayabilmesi ve Apple TV’yi kullanırken istediği menülere ve uygulamalara hızlı ve kolay ulaşabileceği şekilde tasarlanmış. Ayrıca her kumanda üzerinde olduğu gibi yine bir güç tuşu, ses açma ve kapama tuşu, geri tuşu ve oynat / duraklat tuşu mevcut.

AppleTV-4K-Siri-Remote-AppleArcade_screen

%100 oranda geri dönüştürülebilir malzemeden üretim

Apple, son yıllarda çevreye verdiği öneme vurgu yapıyordu. Hatta Apple’ın çevreyi korumak adına yeni akıllı telefonlarından şarj aletlerini çıkardığına da şahit olmuştuk. Apple TV 4K da, bu anlayış ve vizyon çerçevesinde üretilmiş bir Apple ürünü. %100 geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen bu cihaz, doğaya zarar verebilecek herhangi bir malzeme içermiyor ve olması gerektiği gibi doğa dostu seviyede düşük enerji tüketimine sahip. Sadece cihazla sınırlı kalmayan Apple, yeni 4K TV’nin ambalajını da doğaya zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerden üretmiş durumda.

Peki fiyat ne?

Apple TV 4K’nın Türkiye’deki satış fiyatı da, global lansmanın akabinde hemen açıklandı. 32 GB dahili depolamaya sahip olan versiyon ülkemizde 2.099 TL’ye satılırken; 64 GB dahili depolamaya sahip olan versiyon 2.299 TL’ye satılacak. Ayrıca kutu içinde Siri Remote da satın alan kullanıcılara doğrudan sunulacak. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerse; buraya tıklayarak Apple’ın resmi sitesi üzerinden ürünü ve ürünün güncel fiyatını görüntüleyebilirler.

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