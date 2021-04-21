Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 mini’nin mor rengini tanıttı!

Apple bugün yaptığı global lansmanda iPhone 12 ve iPhone 12 mini için yepyeni, çarpıcı bir mor kaplamayı tanıttı. Bu yeni renk, iPhone 12’nin hassas işlenmiş arka cama mükemmel renk uyumu gösteren düz alüminyum kenarlarını güzel bir şekilde vurguluyor. Her iki modelde de güçlü hesaplamalı fotoğrafçılık özellikleri ve bir akıllı telefonda en yüksek kalitede video sunan gelişmiş bir çift kamera sistemi, daha parlak, daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi için OLED’li geniş uçtan uca Super Retina XDR ekranlar ve Ceramic İPhone’da şimdiye kadarki en büyük dayanıklılık atlayışını sağlayan kalkan ön kapak. Bir akıllı telefondaki en hızlı çip olan Apple tasarımı A14 Bionic, pil ömrünü verimli bir şekilde yönetirken iPhone 12’deki her deneyime güç veriyor.

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Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini , 23 Nisan Cuma gününden itibaren ön siparişle satışa sunulacak , 30 Nisan Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. Müşteriler ayrıca iPhone’larını yeni bir MagSafe Deri Kılıf veya Silikon Deep Violet renkli Deri Kılıf ile tamamlayabilecekler. Arizona’da Capri Mavisi, Antep Fıstığı, Kavun veya Ametist veya Deri Cüzdan kılıfları ise bugünden itibaren sipariş edilebilir.

iPhone 12, dünyanın en popüler akıllı telefonu ve iPhone 12 ailesinin yüzde 99’un üzerinde müşteri memnuniyeti oranıyla dikkat çekiyor. Apple’ın Dünya Çapında Pazarlama kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak, yeni mor kaplama seriye bir başka parlak ve eğlenceli seçenek daha ekliyor ve müşterilerin bunu seveceğini düşünüyoruz ”dedi. “Bu yeni renk, iPhone 12 ve iPhone 12 mini ailesine katılıyor; bu diğer beş çarpıcı kaplama ile geliyor ve gelişmiş bir çift kamera sistemi, Super Retina XDR ekran, geliştirilmiş dayanıklılık, A14 Bionic – şimdiye kadarki en hızlı çip. akıllı telefon – mükemmel pil ömrü ve herhangi bir akıllı telefonda en iyi 5G deneyimi. ” sunacak diye ekliyor

Dayanıklı Tasarım ve Etkileyici Ekran 6,1 inç iPhone 12 ve 5,4 inç iPhone 12 mini’nin yükseltilmiş tasarımı, dayanıklı olduğu kadar güzel. iPhone 12 mini, dünyanın en küçük 5G akıllı telefonu olup, iPhone 12’nin tüm teknolojisini hoş bir kompakt boyutta bir araya getirirken, etkileyici bir şekilde geniş ve sürükleyici bir uçtan uca ekran sunmaya devam ediyor. Her iki model de havacılık sınıfı alüminyum muhafazaya sahip şık bir düz kenarlı tasarıma sahiptir ve cam matris içinde nano seramik kristalleri büyüten yeni bir yüksek sıcaklıkta kristalizasyon adımı ekleyerek camın ötesine geçen Seramik Kalkan ön kapak ile birleştirilmiştir. iPhone 12 ve iPhone 12 mini, tam ekran Super Retina XDR ekranlara sahiptir. Bu yeni OLED, piksel hassasiyetinde parlaklık, gerçek siyahlar için 2 milyona 1 kontrast oranı ve yüksek tanımlı video, daha ayrıntılı fotoğraflar ve iPhone 11’in neredeyse iki katı en yüksek parlaklığı için sürükleyici bir HDR görüntüleme deneyimi sunuyor. iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 30 dakikaya kadar 6 metreye kadar su geçirmezlik için sektör lideri IP68 sertifikasına sahip ve kahve ve soda dahil olmak üzere günlük dökülmelere karşı korunuyor. Gelişmiş Çift Kamera Sistemi iPhone 12 ve iPhone 12 mini, A14 Bionic ve çift kamera sistemi tarafından sağlanan güçlü hesaplamalı fotoğrafçılık özellikleri sunarak, mükemmel fotoğraf veya videoyu sezgisel olarak yakalamayı her zamankinden daha kolay hale getiren benzersiz bir kamera deneyimini beraberinde getiriyor. Bu gelişmiş kamera sisteminde Ultra Geniş kamera ve on / 1.6 diyafram açıklığına sahip yeni bir Geniş kamera bulunuyor, iPhone’da şimdiye kadarki en hızlısı, daha da şaşırtıcı düşük ışıkta fotoğraflar ve videolar için yüzde 27 daha fazla ışık sağlıyor. Hesaplamalı fotoğrafçılık, Gece modu ve artık tüm kameralarda (TrueDepth, Geniş ve Ultra Geniş) daha hızlı performans gösteren Deep Fusion ile iPhone 12 modellerinde her ortamda iyileştirilmiş fotoğraflar için bir sonraki seviyeye taşınıyor. Müşteriler, Gece modu ile düşük ışık ayarlarında çekilen fotoğraflar için daha parlak resimler ve daha iyi kontrast deneyimi yaşayacaklar. ve Deep Fusion fotoğraflarında daha fazla doku ve daha az gürültü. Smart HDR 3, dikkat çekici derecede doğal görünen görüntüler için bir fotoğrafın beyaz dengesini, kontrastını, dokusunu ve doygunluğunu akıllıca ayarlamak için makine öğrenimini (ML) kullanır. iPhone 12, Dolby Vision ile HDR video çeken ilk kameraya sahiptir ve dünyada uçtan uca Dolby Vision deneyimi sağlayan ilk ve tek cihazdır. M üşterilerin sinema kalitesinde videoları kolayca çekmesine, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Dolby Vision derecelendirme, ister Fotoğraflar uygulaması, iMovie veya Final Cut Pro’da olsun, kayıt sırasında canlı olarak işlenir ve düzenleme sırasında sürdürülür. iPhone 12’de oynatma, sektör lideri Super Retina XDR ekranda her zamankinden daha gerçekçi olarak karşılıyor kullanıcıları. Her iki model de gelişmiş sinematik video sabitleme, Dolby Vision ile daha gerçekçi selfie videoları ve Gece modu Hızlandırılmış Çekim özelliğine sahiptir ve daha keskin videolar için daha uzun pozlama süreleri, daha iyi ışık izleri ve düşük ışıklı senaryolarda daha yumuşak pozlama sunar.

A14 Bionic: A14 Bionic, akıllı telefon endüstrisindeki 5 nanometre işlemi üzerine inşa edilen ilk çiptir. Her zamankinden daha hızlı ve daha verimli olan A14 Bionic, bir akıllı telefondaki en hızlı CPU ve GPU’ya sahiptir ve konsol kalitesinde oyun deneyimleri, güçlü hesaplamalı fotoğrafçılık ve daha fazlasını mümkün kılarken sağlıklı pil ömrü sunmayı vaat eder. Makine öğreniminin sınırlarını zorlayan A14 Bionic, saniyede 11 trilyon işlemi tamamlayabilen ve en yoğun makine öğrenimi modellerinde bile gelişmiş performans sağlayan, yüzde 80 performans artışı sağlayan 16 çekirdekli bir Neural Engine’e sahiptir.