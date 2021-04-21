Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 mini’nin mor rengini tanıttı!

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Akıllı Telefonlar
Oppo K9 65W hızlı şarj desteği ile geliyor!
Oppo K9 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon ile alakalı firma Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Amiral gemisi katili olarak piyasaya çıkacağı düşünülen akıllı telefon ile alakalı bir poster ortaya çıktı. Poster sayesinde cihazın lansman tarihi belli oldu. Akıllı telefon 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun hızlı şarj desteği ortaya çıktı. Akıllı telefon önemli ölçüde hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Oppo K9 65W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak!
Akıllı telefon dünyasında fiyat performans odaklı ürünlerin sayısı artmaya devam ediyor. Birçok firma artık amiral gemisi katili sayılabilecek akıllı telefonlara ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Amiral gemisi cihazlar kadar pahalı olmayan ancak performans açısından önemli işler başaran bu akıllı telefonlar, kullanıcılar tarafından da oldukça tercih ediliyorlar. Özellikle gelir düzeyi düşük ülkelerde bu modeller amiral gemilerinden daha fazla popülariteye sahip oluyorlar. Çinli teknoloji devi Oppo da bu kategoriye model getirmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi K9 için geri sayıma geçti. Fiyat performans odaklı akıllı telefon için çalışmalarını sürdüren firma, cihaz ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler paylaşıyor. Firma geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşım ile birlikte cihazın tanıtım tarihi belli oldu. Ancak paylaşımın öne çıkan noktası tanıtım tarihi değil. Zira akıllı telefonun kullanıcılarına sunacağı şarj teknolojisi ortaya çıktı.
“09-K Süper Performans” sloganı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak olan akıllı telefon, önemli bir şarj teknolojisine sahip olacak. Firma kullanıcılarına 65W’lık bir hız sunmak istiyor. Bununla birlikte firma şarj konusunda akıllı telefona oldukça güveniyor. Weibo paylaşımının altında firma cihazın sadece beş dakikalık şarj ile iki saat açık kalabileceğini takipçilerine duyurdu. Ancak beş dakikalık şarj süresi sonrası iki saatlik deneyim için akıllı telefonu karanlık modda kullanmak gerecek. Bununla birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Amiral gemisi katil akıllı telefon, 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Türkiye saati ile 10.00‘da lansmanı ile piyasaya merhaba diyecek. Posterde tasarım detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, büyük yeniliklere sahip olmayacak.
Oppo K9 üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor!
Daha önceden de belirttiğimiz üzere paylaşılan poster sayesinde akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı. Arka taraftan bir nevi ilk kez görüntülenen cihaz, piyasadaki çoğu akıllı telefona benzer nitelikte. Arka tarafta “09-K Süper Performans” yazısı yer alırken, aynı zamanda üçlü kamera kurulumu da dikkat çekiyor. İlk gelen bilgilere göre akıllı telefonun 64 MP ana kameraya sahip olacak. Posterde yer alan görselde cihazın arka kameralarını çerçevelediği alanda bu bilgi yer alıyor. Bununla birlikte cihazın diğer kameraları ile alakalı kesinleşen bir bilgi yok. Akıllı telefonda üç kamera ile LED flaşı gökkuşağı renklerine sahip bir şerit ayırıyor. Bu bilgiler dışında detaylı teknik özellikleri belli olmayan cihazın, yakında yeni bilgiler ile bizleri karşılayacağı iddia ediliyor. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın ekran boyutu henüz belli değil. Ancak 6 inçten fazla olacağına kesin diyebiliriz. Ayrıca ön kamera da delikli ekranın sol üst tarafında yer alıyor. Bununla birlikte ön kameranın değeri de henüz belli olmadı.
Ayrıca cihazın AMOLED ekran paneli ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içinde yer alacak gibi gözüküyor. Amiral gemisi katili olarak adlandırılacak olan akıllı telefon, işlemci konusunda da iki seçenekten birini seçecek. Bu seviye akıllı telefonlar çoğunlukla Dimensity 1100 ve Snapdragon 870 işlemcilerini kullanıyorlar. Firmanın da K9 modeli için bu iki işlemciden birini seçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hangi işlemcinin kullanılacağına dair en ufak bir ipucu dahi ortaya çıkmadı. Bu özelliklerin yanı sıra cihazın RAM ve depolama alanı kapasiteleri belli değil. 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek lansman ile kullanıcılarının karşısına çıkacak Oppo K9, tanıtımın tek başrolü olmayacak. Firma aynı tanıtımda gerçek kablosuz kulaklığı Oppo Enco Buds modelini de hayranlarının karşısına çıkaracak. Bakalım akıllı telefon, gerçekten de amiral gemisi rekabetinden kullanıcı çalmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
Instagram yeni taciz önleme araçları ekliyor!
Instagram, son zamanda yaptığı yeniliklerle kendinden çokça söz ettiriyor. Şimdi de kötü amaçlı DM’leri engellemek için yeni taciz önleme araçları ekliyor. Uygulama ayrıca mesaj istekleri için yeni filtreleme araçları ekliyor.
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Instagram, doğrudan mesajlarda tacizi önlemek için yeni özellikler ekliyor. Değişiklikler, ileti isteklerini filtrelemenin yeni yollarını ve aynı kullanıcıyı birden çok hesap arasında engelleme yeteneğini de içeriyor.
Güncelleme, Instagram’ın İngiltere’deki futbolcuların uygulamada aldıkları ırkçı mesajlar hakkında konuştuktan sonra özel mesajlarda tacizle ilgili politikalarını sıkılaştırmasının ardından geldi. Instagram o zaman, özel mesajlarda kötüye kullanımı önlemenin, şirketin yorumlarında kullandığı otomatik araçları kullanmaması nedeniyle bir zorluk oluşturduğunu söyledi.
Uygulama ayrıca, hali hazırda takip etmediğiniz kişilerden gelen mesajlar için ayrı gelen kutusu olan “mesaj isteklerinde” kötüye kullanımı önlemek için de yeni bir araç ekliyor. Instagram, kullanıcıların “saldırgan kelimeler, ifadeler ve emojiler içeren” mesaj isteklerini otomatik olarak gizlemelerini sağlayan yeni bir filtreleme aracı ekliyor. Şirket, engellenen kelimelerin bir listesini bulmak için zorbalık karşıtı kuruluşlarla çalıştığını, ancak kullanıcıların listeye kendi kelimelerini de ekleyebileceğini de belirtiyor.
Instagram, uygulamada zorbalığı önlemek için daha fazlasını yapmak için birçok kişiden defalarca bu konuda geri dönüşle ve baskıyla karşı karşıya kaldı. Uygulama şu anda 13 yaşından küçük çocuklar için ayrı bir sürümünü oluşturma planları nedeniyle de incelemeyle karşı karşıya. İngiliz demokrat milletvekilleri geçtiğimiz günlerde Facebook’a çocuklar için daha fazla güvenlik önlemi içermesi için baskı yaptı ve her iki partinin üyeleri de sosyal medya şirketinin en genç kullanıcılarını korumak için yeterli çabayı görüp yapmadığını sorguladı.
Dünyada da hızla artan siber zorbalık ileriki günlerde umarız daha da azalarak biter. Bu tarz önlemlerin alınması hem dünya hem de insanlık adına sevindirici ve bir o kadar da önemli gelişmeler. Konunun yakından takipçisi olmanın yanında gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz.
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Apple
Apple TV 4K Tanıtıldı! Dolby Vision ve HDR Desteği Mevcut!
Apple TV’nin yeni jenerasyonu, bugün Apple tarafından yapılan global lansmanla tanıtıldı. Apple TV 4K, HDR, Dolby Vision, yüksek tazeleme hızı (60 Hz) gibi özelliklere sahip. Apple TV 4K’nın dikkat çeken bir diğer özelliği de Apple’ın A12 Bionic işlemcisine sahip olması. A12 Bionic güç anlamında kendini ispatlamış bir işlemci olduğu için de; cihazın grafik ve ses işleme kabiliyetinin çok başarılı olması bekleniyor.
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Apple TV 4K’yı, Siri Remote ile uzaktan kontrol edebilmeniz mümkün
Konu akıllı asistan olunca Siri’nin başı çektiğini söylersek pek fazla kişi itiraz etmeyecektir diye tahmin ediyoruz. tvOS üzerinden Siri Remote ile de kontrol edilebilen Apple TV 4K, birçok işlemi de akıllı asistan Siri üzerinden yapabilmeyi mümkün kılıyor.
Apple’ın pazarlama sorumlusu Bob Borchers da, Apple TV 4K’nın, televizyon dünyasında kendi segmentini oluşturduğunu ve Apple ekosistemi içinde diğer cihazlarla hem yazılımsal hem de donanımsal olarak daha büyük bir uyum içinde bulunduğunu belirtti. Bizce Apple TV 4K’nın donanım yönünden segmentin en güçlü cihazlarından biri olması da; görsel anlamda izleyicinin bütün beklentilerini karşılamasını sağlayacak gibi duruyor. Aynı zamanda Apple’ın yazılım konusundaki başarısını göz önüne alırsak; Bob Borchers söylediklerinde haklı olabilir.
Apple TV 4K’da, bütün Apple servislerine ulaşabilmeniz mümkün olduğunu da belirtelim. Böylece başta müzik ve video platformları dahil olmak üzere sık kullandığınız bütün Apple servisleri ve diğer servisler televizyonunuzda da yer almış olacak. Ön yüklü olarak gelmeyen uygulamaları da App Store üzerinden televizyonunuza ekleyebileceksiniz.
Apple TV 4K’da HDR ve Dolby Vision desteği mevcut
Apple TV 4K’nın görüntü kalitesi anlamında en çok dikkat çeken yönü, HDR (High Dynamic Range) ve Dolby Vision desteğine sahip olması. Ayrıca 60 Hz tazeleme hızı da, birçok içerik için daha akıcı bir izleme deneyimi sunuyor. Hatta Apple, FOX Sports, NBC Universal, Paramount+, Red Bull TV ve Canal+ gibi kanallarla HDR, Dolby Vision ve 60 FPS desteğine sahip içerikler yayınlamaları için şimdiden çeşitli anlaşmalar imzalamış durumda. Dilerseniz iPhone 12 Pro’yla HDR ve 60 FPS olarak çektiğiniz videoları da Apple TV 4K üzerinden HDR desteğiyle ve 60 Hz olarak izleyebileceksiniz.
Apple TV’nin diğer bir güzel özelliği de, sahip olduğu sensörler sayesinde orijinal renkleri algılayıp; en iyi renk doğruluğunu ve kontrastı yakalamak için bu verileri işlemesi ve böylece gerçeğe çok yakın düzeyde renkleri izleyicilere sunabilmesi. Bu sayede Apple TV 4K’ya sahip olan kullanıcılar, televizyonlarının renk ayarlarını yapmak için de ekstra bir çaba gösterme ihtiyacı hissetmeyecekler.
Siri Remote ile uzaktan kontrol
5 yönlü kontrol tuşuna sahip olan Siri Remote, minimalist ve sadelikçi bir tasarıma sahip. Bu 5 yönlü navigasyon tuşunu adeta bir fare gibi kullanarak da; kullanıcı arayüzü içinde dilediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Yekpare alüminyum bir çerçeveye sahip olan bu kumanda, kullanıcının istediği filmin istediği sahnesini kolayca yakalayabilmesi ve Apple TV’yi kullanırken istediği menülere ve uygulamalara hızlı ve kolay ulaşabileceği şekilde tasarlanmış. Ayrıca her kumanda üzerinde olduğu gibi yine bir güç tuşu, ses açma ve kapama tuşu, geri tuşu ve oynat / duraklat tuşu mevcut.
%100 oranda geri dönüştürülebilir malzemeden üretim
Apple, son yıllarda çevreye verdiği öneme vurgu yapıyordu. Hatta Apple’ın çevreyi korumak adına yeni akıllı telefonlarından şarj aletlerini çıkardığına da şahit olmuştuk. Apple TV 4K da, bu anlayış ve vizyon çerçevesinde üretilmiş bir Apple ürünü. %100 geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen bu cihaz, doğaya zarar verebilecek herhangi bir malzeme içermiyor ve olması gerektiği gibi doğa dostu seviyede düşük enerji tüketimine sahip. Sadece cihazla sınırlı kalmayan Apple, yeni 4K TV’nin ambalajını da doğaya zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerden üretmiş durumda.
Peki fiyat ne?
Apple TV 4K’nın Türkiye’deki satış fiyatı da, global lansmanın akabinde hemen açıklandı. 32 GB dahili depolamaya sahip olan versiyon ülkemizde 2.099 TL’ye satılırken; 64 GB dahili depolamaya sahip olan versiyon 2.299 TL’ye satılacak. Ayrıca kutu içinde Siri Remote da satın alan kullanıcılara doğrudan sunulacak. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerse; buraya tıklayarak Apple’ın resmi sitesi üzerinden ürünü ve ürünün güncel fiyatını görüntüleyebilirler.
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