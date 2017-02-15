Apple’ın bu sene tanıtacağı yeni iPhone modelinde ana ekran tuşunda yer alan parmak izi okuma sensörüne muhtemelen elveda diyeceğiz.

Amerikan Patent ve Marka Dairesi’nden bugün yayınlanan patente göre Apple cihazları artık parmak izini ana ekran tuşu yerine direkt olarak ekrandan okuyabilir. Bu ekranın altında yer alan interaktif kızılötesi diyotlar sayesinde gerçekleştirilebiliyor.

Bu sistemin patenti ilk olarak 2014 yılında LuxVue isimli micro-LED ekran şirketi tarafından alınmıştı. Ancak geçtiğimiz Nisan ayında Apple, LuxVue’yü satın aldı. Patente göre tasarım normalde telefonlarda kullanılan matrix ekran ve interaktif ekran donanımdan farklı olarak iki ayrı cihazın üst üste koyulmasıyla ortaya çıkıyor.

Touch ID ve iPhone 8 ya da iPhone X söylentileri bir süredir interneti meşgul ediyor ancak cihaza dair kesinleşmiş hiçbir bilgi yok. Ayrıca Apple dışında yeni parmak izi okuma yöntemleri üzerinde çalışanlarda var. Geçtiğimiz günlerde Synoptics yeni optik bir parmak izi sensörü duyurdu. Bu sensör hem parmak izi okuyor hem de yüz tanıyabiliyor.