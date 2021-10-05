Apple İmzaları Kapattı: iOS 14.8 Artık Yüklenemeyecek!

Bildiğiniz üzere yeni iPhone 13 ailesinin tanıtımından bir hafta sonra Apple, yeni iOS sürümü iOS 15’i kullanıcılarına dağıtmıştı. Birçok yeniliği beraberinde getiren yeni sürüm ne kadar stabil olsa da ısınma ve hızlı şarj tüketimi sorunlarıyla gündemdeydi. Hatta biz de iOS 15 alan en eski cihaz iPhone 6S’e kurup gelen yenilikleri sizlere aktarmıştık.

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Apple artık ipsw sitesi üzerinden indirilip iTunes üzerinden sıfırdan yazılım kurmak isteyenler için iOS 14.8 versiyonunun imzalarını kapattı. Bu da artık eğer siz cihazınızı iOS 15’e güncellediyseniz geri dönüş yapamayacağınız anlamına geliyor. Bu tüm iPhone modelleri, tüm iPad modelleri ve iPod modelleri için geçerli. Bildiğiniz gibi Apple iOS 14.8’i bir takım hacker hareketlerini engellemek için kullanıma sunmuştu. Eğer iOS 15 ile alakalı bir problem yaşıyorsanız Apple’ın yeni bir güncelleme vermesini beklemekten başka şansınız kalmadı.

iOS 15 tamamen hatasız bir sürüm olarak çıkmadı

Apple’ın en son iOS sürümü iOS 15, yeni iPhone 13 serisinin resmi olarak piyasaya sürülmesinden birkaç gün sonra resmi olarak destekleyen diğer iPhone’ları için de piyasaya sürüldü. Yeni güncelleme bazı önemli iyileştirmeler ve bir takım yeni özellikler getirdi. iOS 15’teki en büyük değişikliklerden biri, bildirimler ve bunların görüntülenme biçimleriyle ilgili. Bildirimler artık daha belirgin uygulama simgeleri kullanıyor. Ayrıca ilk kez Bildirim Özeti adlı bir özellik de ortaya çıktı.

Diğer özellikler arasında FaceTime iyileştirmeleri, artırılmış gerçeklik Apple Haritalar görünümü, Apple Wallet’ta UWB kartları desteği ve yeniden tasarlanmış bir Hava Durumu uygulaması yer alıyor. Ancak, tüm bu yenilikler tamamen hatasız bir şekilde gelmedi. Bir sonraki güncellemeyi beklemeye başlayan kullanıcılar bir süre Apple Watch ile kilit açma özelliğini kaybetti. iOS 15.0.1, iPhone 13 kullanıcılarının Apple Watch ile telefonlarının kilidini açmasını engelleyen can sıkıcı sorunu gideren güncelleme oldu. Hatırlarsanız bu özellik, Face ID ile kilit açma yerine pandemiyle hayatımıza giren maskeleri takarken kullanılıyordu.

Yakın zamanda fark edilen diğer hatalardan biri, iMessage uygulamasındaki hataydı. Temel olarak, iMessage uygulamasında bir konuşmadan herhangi bir fotoğraf kaydettiyseniz ve ardından konuşmayı silerseniz, iCloud bir sonraki yedeklemede o fotoğrafı da galeriden siliyordu. iOS 15 ile ilgili başka bir hata da Siri’nin görme engelliler için erişilebilirlik özellikleri olarak kullanılan bazı komutları kaybetmesi. Yeni güncelleme ile artık Siri için kullanılamayan komutlar arasında “Sesli mesajım var mı” ve “Arama geçmişimi kontrol et” yer alıyor.

Son zamanlarda, birkaç iPhone kullanıcısı da yeni işletim sistemiyle ilgili bazı dokunmatik ekran sorunları fark etti. Bildirilen sorunlar çoğunlukla yeni çıkan iPhone 13 serisinin telefonlarında ortaya çıkıyor ve tüm kullanıcılar bunları yaşamıyor. Örneğin bazı kullanıcılar, güç düğmesine basıldığında uyku moduna geçmediği ve ardından telefonu uyandırmadığı sürece telefonun ekranının yanıt vermemesiyle ilgili sorunlar yaşıyordu. Bildirilen bir başka sorun da, cepten çıkarıldığında telefonun tekrar uyku moduna alınmadığı sürece kullanıcının gesture (parmak hareketleri) hareketlerine tepki vermemesiydi.

Peki iOS 15’e geçmeli mi yoksa iOS 14’te kalmalı mı?

iOS’a gelen yeni özellikleri deneme fırsatınız varken geçmek mantıklı iken şuanda iOS 14.8 imzaları kapatıldığı için geri dönüş yapılamaması sebebiyle pek de mantıklı gözükmüyor. Bu yüzden ara sürümü değil de iOS 15.1 ana sürümü beklemek daha iyi bir seçenek olacaktır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki geçen sene iOS 14’e olan talep daha fazlayken, bu sene iOS 15’e olan talep daha az. Yine de iOS 15 kullanım oranının yavaş yavaş arttığını da söyleyebiliriz. Ayrıca buna ek olarak iOS 15 yayınlandıktan sonra destekleyen iPhone’ların %21’i 1 Ekim’e kadar yeni sürüme geçiş yaptığı açıklandı.