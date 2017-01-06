Apple’ın ilk iPhone Prototiplerinden Biri Ortaya Çıktı

Apple’ın orijinal iPhone ve hatta iOS’u çıkarmadan önce bir çok prototip üzerinde çalıştığını biliyoruz ve bunlar oldukça ilginç prototiplerdi.

Apple’ın iPhone olarak piyasaya sürmeyi amaçladığı tasarımlardan bir tanesi bugün Sonny Dickson isimli birisi tarafından yayınlandı. Ortaya çıkan videoda ve görüntülerde iOS’un aslında AcornOS’tan geldiğini görüyoruz.

Bu görüntülerde yer alan tasarım klasik iPodlardan alışkın olduğumuz düğmeli tekerlek tasarımı. Telefonun menü kullanıcı arayüzü de birebir olarak iPod modellerinden alınmış. iPodlardan alışkın olduğumuz Müzik ve Oyunlar menüsünün yanı sıra Arama ve SMS menüsünü de görüyoruz.

Bu cihazın patenti 2006 yılında alınmış. 2005 yılında Steve Jobs ilk iPhone’u tasarlarken aklında iki fikir olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi iPod’un bir adım ötesine taşımak ya da OS X’i küçültmek. Tony Fadell ve Scott Forstall geçmişte AcornOS’un büyük bir hata olduğunu itiraf etmişti.