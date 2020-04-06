Apple
Apple ile giriş yaygınlaşıyor!
Apple ile giriş yapmayı destekleyen uygulamaların sayısı gün geçtikçe artıyor.
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Google ve Facebook’dan daha güvenli!
Apple ile giriş, ilk olarak iOS 13 ile tanıtılmıştı ve o günden beri uygulama geliştiriciler gerekli güncellemeleri uygulamalarına entegre etmekteler. Yöntem, kullanıcıların uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmaları için mevcut Apple ID’leri ile hesap açabilmelerini sağlıyor. Ek olarak kullanıcıların hangi verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağını seçebilmesi gibi, istenildiği takdirde kullanıcının e-posta adresini gizlemesine de olanak tanıyor.
Şuan için yoğun olarak kullanılan Google ve Facebook’a rakip olan uygulama, sağlamış olduğu yeni özellikler ile daha güvenli bir alternatif oluşturarak kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda. Yöntem, Touch ID ve Face ID ile beraber çalıştığı için iPhone kullanıcıları için süreci daha kolaylaştıracağı gibi, giriş yapılan uygulamaya ve web sitesine de kişisel bilgileri göndermeyerek güvenliği de sağlamış olacak.
Gerekli düzenlemeleri yapmaları için uygulama geliştiricilerine 30 Nisan’a kadar zaman tanımış olan Apple, bu tarihi 30 Haziran’a çekmiş olsa da bir çok popüler uygulama gerekli değişiklikleri sistemlerine entegre ettiler bile. Son olarak bu listeye IFTTT, Medium ve The New York Times da katıldı. Destekleyen uygulamaların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Kullanıcılar durumdan bir hayli memnun, öyleki Facebook’un kullanıcılarını takip ettiğini ve kişisel verilerini bir çok kurumla paylaştığını bilenler, Facebook yerine Apple ile giriş kullanmaya başladılar. Eğer kullanıcılar, Apple ile girişin özellikleri sebebiyle bu yönteme geçiş sağlar ise, Facebook ve Google da benzer güvenlik önlemlerini kendi bünyelerine katabilir.
Apple users, it’s been a big week for Sign In With Apple. Apps like Medium, IFTTT, NYTimes, Strava, Ritual, Freshii, Fiverr and dozens more now offering the privacy of Apple’s anonymous sign in method. I was able to drop Facebook logins entirely. No more tracking me Zuckerberg!
— Pedro 🖖🏼 Former Hugger (@MetroManTO) April 5, 2020
Apple
Müzik platformları büyümeye devam ediyor.
Müzik yayınlayan platformlar piyasa halinde büyümeye devam ediyor. %32 oranında gerçekleşen büyüme karşısında piyasanın lideri hala Spotify!
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Spotify liderliğini koruyor!
Küresel müzik piyasası her anlamda büyümeye devam ediyor. İşin sanat kısmını bir kenara bırakırsak, müzik yayın platformları da güçlenmeye devam ediyor. Artık günlük hayatımızda olmazsa olmaz haline gelen Spotify, iTunes gibi uygulamalar küresel çapta hızla büyümekte. Counterpoint isimli internet sitesinde yer alan araştırmaya göre, müzik yayın platformlarının oluşturduğu piyasa bir önceki senenin verileri baz alındığında %32‘lik bir büyüme kaydetmiş. Bu büyüme oranlarının ardından piyasada en çok abonesi olan Spotify birinciliğini korurken onu, Apple Music ve Amazon Music takip ediyor. Aktif abone sayısını piyasanın %35‘i civarında tutan Spotify kendi içerisinde de %23‘lük bir büyüme gerçekleştirmiş durumda. Ancak araştırmacıların takdirini toplayan platform Apple Music oldu. Apple Music, rakiplerine oranla daha az kullanıcıya ulaşmasına rağmen, kendi içerisinde %31‘lik bir büyüme gerçekleştirerek abone sayısında ciddi bir artış yakaladı. Apple‘ı takip eden Amazon Music ise aktif abone oranını %15 seviyelerine getirdi. Piyasaya yeni yeni giren YouTube Music de %6‘lık pay ile ilerlemesini sürdürüyor.
Bu paralı abonelik sistemlerini yaklaşık 358 milyon insanın kullandığını belirten araştırma, bu sayının 2020 sonunda normalden %25 daha fazla artış göstereceği belirtilmiş. Buna en büyük sebep olarak da Corona virüsü gösterilmiş. Salgın hastalık nedeniyle önümüzdeki sene en az 450 milyon insanın bu sistemin aktif kullanıcısı olacağı iddia ediliyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda Spotify‘ın liderliğini elinden alabilecek firma ve platform çıkacak mı, bekleyip göreceğiz?
Apple
ABD’deki Apple mağazaları, Mayıs sonuna kadar kapalı kalabilir
Apple, ABD’deki çalışanlarını, mağazaların Mayıs’a kadar kapalı kalabileceği konusunda uyardı. Hatırlarsanız, daha önce yaptığımız bir habere göre, Apple’ın mağazalarını Nisan ayında kademeli olarak açacağını duyurmuştuk. Fakat bu durum, özellikle ABD açısından pek de mümkün görünmüyor.
İlgili habere bu başlıktan ulaşabilirsiniz: Apple, mağazalarının ilk yarısını nisan ayında tekrar açabilir!
Salgının etkileri, Apple çalışanları ve Apple mağazaları için ne olacak
Mart ayının başlarında, salgının yayılımını yavaşlatmak için Çin dışındaki 458 mağazasının tamamını kapatan Apple, çalışanlarını da evden çalışmaya teşvik etmişti. Ve Mart ayında Çin’de düzelmeye başlanan salgın grafiğiyle beraber Çin’deki bütün mağazaları açmaya başlayan Apple, Covid-19 salgının merkezinin Avrupa ve Amerika’ya taşınmasıyla beraber Çin dışındaki operasyonlarını tekrar gözden geçirmeye başladı.
Deirdre O’Brien’ın belirttiği üzere, firma Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve mevcut duruma göre; şartlar aksine el vermediği sürece, mağazalar Mayıs ayına kadar kapalı kalacak. ABD’de Covid-19 salgınının mevcut durumunu göze aldığımızda ise durum pek de parlak gözükmüyor. Umarız her şey normale dönmeye başlar ve Apple Mağazaları da bütün dünyada yeniden açılır.
3 Nisan 2020 tarihi itibariyle ABD’de yaklaşık olarak 250.000 Covid-19 vakası görüldü. Bizler de artık bu virüse karşı bir aşı veya tedavi bulunarak; ABD, ABD halkı ve tüm dünyanın bir şekilde normale dönmesini diliyoruz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Apple, Xiaomi ve Oppo Hindistan satış fiyatlarını arttırdı!
Apple, Xiaomi, Oppo ve diğer başta gelen şirketler 1 Nisan itirabi ile Hindistan satış fiyatlarını arttırdı. Hindistan’ın Mal ve Hizmet Vergisini %12‘den %18‘e arttırması ve para biriminin zayıflığı, üreticilerin fiyat politikalarını tekrar düşünmelerine sebep oldu.
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Hindistan’da akıllı telefon fiyatları artıyor!
Xiaomi, kârının %5‘in altına inmesinin ardından yaptığı açıklamada “Fiyatlarımızı arttırmaktan başka bir seçeneğimiz kalmadı.” dedi. Yeni fiyatlar derhal geçerli olacağını bildirdi.
Oppo, perakende satıcılara yeni fiyat listesini gönderdi. En uygun fiyatlı telefonu Oppo A1k‘dan, en pahalı telefonu Oppo Reno3 Pro‘a kadar bütün telefonlarının fiyatları arttı. Örneğin 29,990 Rupi‘den (ortalama 2650Tl) satışa çıkan Reno3 Pro şu an 31,990 Rupi (ortalama 2850Tl) fiyatına güncellendi.
Apple‘ın 32GB iPhone 7‘den, 512GB iPhone 11 Pro Max‘a kadar bütün ürün listesinin fiyatı ortalama %5 arttı. 2019’un en popüler akıllı telefonlarından birisi olan iPhone 11‘in fiyatı 69,900 Rupi‘den (ortalama 5800Tl), 68,900 Rupi‘ye (ortalama 6070Tl) yükseldi.
Yeni fiyatlar bugün duyurulsa da, ülkedeki herkes karantinada olduğu için dükkanlara gidip cihaz almaları veya online olarak satın alıp evlerine getirtmeleri mümkün değil.