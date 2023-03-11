Apple kısa bir süre önce yeni ve daha büyük HomePod 2‘yi piyasaya sürdü, yakın tarihli bir rapora göre, dahili 7 inç ekrana sahip başka bir Apple HomePod hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı.

Dahili ekrana sahip bu yeni HomePod’un haberi, cihazın 2024 yılında geleceğini açıklayan saygın Apple analisti Ming-Chi Kuo’dan geliyor. Aşağıda daha fazla ayrıntı görebilirsiniz.

Tianma, Apple’ın tedarik zincirine girmeye hazırlanıyor ve Apple’ın yenilenen akıllı ev stratejisinin yeni bir yararlanıcısı haline geliyor. Apple’ın 1Y24’te 7 inçlik bir panele sahip yeniden tasarlanmış bir HomePod’u tanıtacağını ve Tianma’nın özel panel tedarikçisi olacak.

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Panelle donatılan HomePod, Apple’ın diğer donanım ürünleriyle daha sıkı bir entegrasyon sağlayarak şirketin akıllı ev stratejisinde önemli bir değişime işaret edebilir.

Tianma’nın Apple’ın tedarik zincirindeki uzun vadeli beklentileri umut verici görünüyor. Düşük kaliteli ürünlerle başlayıp sevkiyat payını kademeli olarak artırarak ve teknoloji kapasite yükseltmeleri yoluyla daha yüksek kaliteli ürünler elde ederek BYD Electronics veya BOE’nin büyüme yolunu izlemeye hazırlanıyor. Tianma’nın Apple’dan bir sonraki siparişleri, sevkiyat iyi giderse iPad panelleri olabilir.

Dahili bir ekrana sahip olan bu yeni Apple HomePod, görünüşe göre HomeKit cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlandı. Cihaz hakkında daha fazla bilgi edinir edinmez sizi bilgilendireceğiz.