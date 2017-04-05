Geçtiğimiz günlerde Apple’ın iPhone modellerinde yer alan grafik işlemcisi üreten Imagination Technologies önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Imagination Technologies yaptığı açıklama ile Apple’ın yakın zamanda iPhone için grafik işlemcisi üretebileceğini açıkladı. Imagination Technologies büyük bir ihtimalle bugün yaptığı açıklamadan dolayı pişman oldu.

Bu açıklamadan sonra Imagination Technologies Group’un hisse fiyatları %60 düştü. Şirket yıllardır iPhone ve iPad modellerine grafik işlemcisi üretiyordu ve hisseleri hiç bu kadar düşmemişti. 2016 yılının sadece son üç ayında 78 milyondan fazla iPhone satıldı.

Live by the iPhone, die by the iPhone. //t.co/lv0wpOtKn1 pic.twitter.com/0b3caAinI3 — Vlad Savov (@vladsavov) April 3, 2017

Ancak iPhone’un bu başarısı ne kadar daha sürecek merak konusu. Geçen yılın son çeyreğinde satılan 78 milyon iPhone iyi bir miktar olsa da şirketin gelirlerinin %69’unu iPhone oluşturuyor. Yıllar içerisinde Apple’ın macOS’u geri plana atıp iOS’a önem verdiği ortada ancak şirket yavaş yavaş sadece bir iPhone şirketi haline geliyor olabilir.