Imagination Technologies yaptığı açıklama ile Apple’ın yakın zamanda iPhone için grafik işlemcisi üretebileceğini açıkladı. Imagination Technologies büyük bir ihtimalle bugün yaptığı açıklamadan dolayı pişman oldu.

Bu açıklamadan sonra Imagination Technologies Group’un hisse fiyatları %60 düştü. Şirket yıllardır iPhone ve iPad modellerine grafik işlemcisi üretiyordu ve hisseleri hiç bu kadar düşmemişti. 2016 yılının sadece son üç ayında 78 milyondan fazla iPhone satıldı.

Live by the iPhone, die by the iPhone. //t.co/lv0wpOtKn1 pic.twitter.com/0b3caAinI3

— Vlad Savov (@vladsavov) April 3, 2017