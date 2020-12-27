Genel
Epic Games günün ücretsiz oyunu: Night in the Woods
Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 33 TL değerindeki Night in the Woods oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.
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2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Night in the Woods oldu.
Infinite Fall tarafından geliştirilen ve Finji tarafından yayınlanan Nights in the Woods, bağımsız oyunlar arasından bir anda sıyrılmış ve 2017 yılının en çok oynanmış olan oyunlarından bir tanesi olmuştu. Kendine has görselliğinin yanı sıra içinde bulunduğumuz şirin ama bir o kadar da tanıdık evreni ile başarılı bir hikayeye de sahip olunca bir anda sivrilen yapım, birçok ödüle de layık görülmüştü.
Night In The Woods oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel i5 Quad-Core
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD 4000
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 32-bit sistemlerde 2GB üzeri sanal bellek gerekiyor
Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Night in the Woods oyununu henüz indirmediyseniz 28.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Donanım
Samsung Galaxy Chromebook 2 fiyatı ve özellikleriyle sızdı
Samsung Galaxy Chromebook 2, fiyatı özellikleriyle ortaya çıktı. Ürün uygun fiyatlı rakiplerinin aksine fiyatıyla cepleri yakıyor.
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Chromebook, Google’ın öğrenciler ve bütçesi kısıtlı olan insanlar için ortaya çıkardığı bir bilgisayar projesiydi. Başlangıçta uygun fiyatlı olma hedefiyle yola çıkan ürün Samsung Galaxy Chromebook gibi ürünlerin ortaya çıkmasıyla, başka bir noktaya evirildi. Son gelen sızıntılara göre bu ürünün yeni bir versiyonu yolda. Fiyatıyla el yakan ürün, üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. Dünya’nın ilk QLED ekranlı Chromebook’u Şubat ayında geliyor.
Samsung Galaxy Chromebook 2
WalkingCat isimli daha önce de benzer sızıntılar yapmış olan bir kaynağa göre Samsung Galaxy Chromebook, yeni versiyonuyla ortaya çıkmak üzere. Sızıntı ürünün fiyatı ve teknik özellikleri hakkında bilgiler içeriyor. WalkingCat’e göre Chromebook, 13,3 inç QLED ekrana, 10. nesil Intel işlemciye, önceki versiyondan %178 daha iyi olan üst düzey bir hoparlöre ve 12 saat üstünde performans sunan bir bataryaya sahip olacak. Dünyanın QLED ekran kullanan ilk Chromebook’u olacak olan bilgisayar, gerçekten de teknik özellikleriyle göz dolduruyor. Bu teknik özellikler kullanıcıların dikkatini çekecek bir seviyede olsa bile, almayı düşünenleri üzecek detay ise fiyatı. Ürünün 699 dolar olacağı iddia ediliyor. Başta fiyatı yüksek gözükse bile, bir önceki neslin 999 dolar etiketle satışa çıktığını düşünürsek, fena değil bile diyebiliriz.
— WalkingCat (@_h0x0d_) December 23, 2020
Bu fiyatlar Chromebook için pahalı bulunuyor
Samsung Galaxy Chromebook 2, önceki nesle göre uygun fiyatlı kabul edilse bile, üstün özelliklerine rağmen Chromebook’lar hala oldukça kısıtlı bir kullanım sunuyor. Günün sonunda ofis, ödev ve içerik tüketimi amaçları dışında başka kullanım alanları olmayan bu cihazlar, iPad ile kıyaslandıklarında bile yetersiz kalıyor. Çıktıkları fiyat bandında fiyat performans anlamında Windows ve Mac cephesinde oldukça dişli rakipleri olan bu ürünleri, tüketiciler pahalı buluyor. Bakalım Samsung’un yeni Galaxy Chromebook 2, laptopu başarılı olacak mı? yoksa satış olarak tam bir hayal kırıklığı mı olacak?
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Genel
Turkcell TV+, yılbaşında 4 gün ücretsiz olacak
Dijital televizyon platformu Turkcell TV+, yılbaşındaki sokağa çıkma yasağı süresince tüm kanallarını, film ve dizilerini herkese ücretsiz olarak açıyor.
Turkcell tarafından piyasaya sürülen TV+, 150’den fazla yerli ve yabancı kanalı; akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden izleme imkanı sunuyor. Platformda film kiralama, sosyal TV, interaktif uygulamalar gibi ek hizmetler de mevcut. Sosyal TV özelliği sayesinde kullanıcılar programları izlerken yorumlarını anlık olarak çevresindekilerle paylaşabiliyor.
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Binlerce dizi ve film barındıran TV+, yılbaşında pandemi önlemleri kapsamında ilan edilecek sokağa çıkma yasağı süresini kullanıcıları için daha eğlenceli hale getirmek amacıyla 31 Aralık 00.00’dan 4 Ocak 09.00’a kadar tüm kanallarını ücretsiz olarak herkese açıyor.
Tüm Turkcell TV+ kanalları, filmler ve diziler kampanya süresince TV+ abonelerine açık olacak. TV+ abonesi olmayanlar da uygulamayı indirerek hesaplarını oluşturup kampanyadan ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca tüm Turkcell’lilere TV+’ta geçerli 5 GB internet hediye edilecek.
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, müşterilerinin yeni yılda karantina süresini evlerinde aileleriyle birlikte daha keyifli geçirmelerine katkıda bulunmak için TV+ kanallarını ücretsiz hale getirme kararı aldıklarını söyledi. Tansuğ, “Önümüzdeki dönemde büyük ekran stratejimizle birlikte müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak sunduğumuz hizmetleri geliştireceğiz. Böylece daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
TV+’a eklenen yeni diziler arasında, Türkiye’de ilk kez yayınlanacak olan, ITV ile Hulu ortak yapımı The Sister da yer alıyor. Platforma eklenecek diğer dizilerse ünlü yönetmen Paolo Sorrentino’nun yönetmeni olduğu, başrolünü Jude Law’un canlandırdığı The Young Pope, Louise Doughty’nin aynı adlı romanından mini dizi olarak uyarlanan BBC One dizisi Apple Tree Yard ve Joan Lindsay’in 1967 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan Picnic at Hanging Rock olarak sıralanıyor.
Genel
Steam, bu yılın en çok satan ve oynanan oyunlarını yayınladı
Steam, oyunların yıllık değerlendirmesini toplam gelire ve ne kadar oynandığına göre sıraladı. Pandemiye rağmen oyuncu sayısında düşüş yaşayan şirketin en çok oynanan oyunları içinde ücretsiz oyunlar da yer aldı.
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Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarında biri olan Steam, 2020’nin en iyilerini 6 farklı kategoriye ayırdı. Bu kategoriler: en çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR’ın en iyileri ve kontrol cihazı kullanılan oyunlar olarak belirlendi.
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Steam, 2020 yılı en çok oynananlar
Bu kategoride en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan oyunlar bulunuyor.
- Dota 2
- Among Us
- Terraria
- Cyberpunk 2077
- Life is Strange 2
- Monster Hunter World
- Counter Strike: Global Offensive
- Mount and Blade II: Bannerlord
- Destiny 2
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Grand Theft Auto V
Steam, 2020 yılı en çok satan oyunları
Bu kategoride brüt gelire göre en çok satan 100 oyun listelendi. İşte bu listenin enleri:
- PUBG
- Cyberpunk 2077
- Among Us
- Monster Hunter World
- Grand Theft Auto V
- Fall Guys
- Red Dead Redemption 2
- Destiny 2
- Counter Strike: Global Offensive
- DOTA 2
- DOOM Eternal
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
Son olarak söz konusu listelerin tamamına şirketin resmi hesabı üzerinden ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
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