Apple’ın, perşembe günü aralık çeyrek kazançlarını bildirmesinin ardından analistler, şirketin 2019’un mart çeyreğinden bu yana ilk yıldan yıla düşüşünü kaydetmesini bekliyor.

Çin’deki birincil montaj tesisi, karantinalar sırasında haftalarca kapalı kaldı ve şirket üst düzey iPhone’larından yeterince üretemedi. Pek çok bölgedeki müşteriler, Apple’ın Noel’de yeni bir iPhone teslimatı sözü veremediğini kasım ayı gibi erken bir tarihte fark etti.

Apple, o ay yatırımcılara, üretim sorunlarının “önceden tahmin edilenden” daha düşük sevkiyatlara yol açacağını açıklayan nadir bir uyarı verdi. Bu, hisse senedini izleyen birçok analistin tahminlerini düşürmesine neden olan bir veri noktasıydı.

UBS analisti David Vogt ocak ayında, “ABD’de 14 Pro ve 14 Pro Max için bekleme süresi 34 güne ulaşırken bekleme süreleri aşırı bir seviyeye ulaştığından, aksamaların en yüksek etkisinin kasım ayı başından ortasına kadar hissedildiğine inanıyoruz.” diye yazdı.

Refinitiv tarafından ankete katılan analistler, Apple’ın aralık çeyreğinde 121 milyar doların biraz üzerinde gelir bildirmesini bekliyor. Bu, şirketin bir yıl öncesine göre 123,9 milyar dolardan hafif bir düşüş olacak.

Ancak bu sorunlar Apple’a özgü değil. Tüketiciler ve işletmeler pandemiden kaynaklanan satışları sindirip olası bir durgunluğa hazırlanmak için maliyetleri düşürdükçe PC ve akıllı telefon pazarları düşüyor.

IDC’ye göre akıllı telefon pazarı, dördüncü çeyrekte sevkiyatlarda %18’lik bir düşüş gördü. Bu, pazar araştırma firması tarafından şimdiye kadar kaydedilen en kötü düşüş oldu. Şirkete göre PC pazarı dördüncü çeyrekte %28 düştü. Ancak birçok yatırımcı, Apple’ın daralan bir pazarda bile rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğine inanıyor.

Morgan Stanley’den bir analist, “Tüketici talebinin durumu kısa vadeli bir endişe olmaya devam etse de, Apple’ın modelinin temel itici güçlerinin – büyüyen kurulu taban ve kullanıcı başına harcama – bozulmadan kaldığına ve Apple’ın ekosisteminin gücünün/istikrarının yeterince değerlendirilmediğine inanıyoruz” dedi.

Refinitiv uzlaşma tahminlerine göre Wall Street’in beklentileri şöyle:

Gelir: 121,19 milyar dolar

Hisse başına kazanç: Hisse başına 1,94 dolar

iPhone geliri: 68,29 milyar dolar

iPad geliri: 7,76 milyar dolar

Mac geliri: 9,63 milyar dolar

Diğer ürünlerin geliri: 15,26 milyar dolar

Hizmet geliri: 20,67 milyar dolar

Apple, ilk olarak pandeminin neden olduğu belirsizliği gerekçe göstererek 2020’den beri rehberlik sağlamıyor. Ancak şirket genellikle analistlere işlerin nasıl gittiğine dair bir fikir verebilecek birkaç veri noktası sağlıyor.

Yatırımcılar, aralık çeyreğinde iPhone 14 Pro modellerindeki kıtlığın, arz iyileştiği için mart çeyreğinde talebi artırıp artırmayacağını bilmek istiyor.

Analistlerin tahminlerine göre, mart çeyreğinde satışlar 98 milyar doların biraz üzerinde olacak ve bu da yıldan yıla hafif bir büyüme anlamına geliyor.

Morgan Stanley’den Woodring geçen hafta bir notta, “Apple’ın mart çeyreği gelirinin, iPhone talebinin aralık çeyreğinden mart çeyreğine itilmesi nedeniyle mevsimselden daha düşük bir oranda düşmesi gerektiğine inanıyoruz.” demişti.

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Ancak, dünya çapında artan faiz oranları ve azalan tasarruflar karşısında tüketici güveni aşınırsa, o zaman Apple yatırımcılara şirketin mart çeyreğinin yavaş geçeceğini önerebilir.

UBS’den Vogt, “Apple’ın korona virüs öncesi kazançlarına özgü ayrıntılı rehberliğin yeniden başlamasını beklemesek de, yorumun genel olarak ürün talebi konusunda temkinli olmasını bekliyoruz.” diye yazdı.

Yönetimin yorumları, umut ışığı arayan yatırımcıların Apple’ın kârlı ve yıllardır güçlü bir şekilde büyüyen hizmetine daha fazla ilgi çekebilir. Ancak dördüncü çeyrekte, Apple’ın kendi App Store ödemeleri de dâhil olmak üzere birkaç veri noktası, analistlerin ikiye bölünmüş olmasına rağmen, App Store büyümesinde önemli bir yavaşlama olduğunu gösteriyor.

Davidson analisti Tom Forte, “App Store, hizmetlerin en büyük bileşenlerinden biri ancak çevrimiçi abonelikleri, garantileri ve arama lisanslama ücretlerini içeren işin yalnızca bir parçası. Apple TV+ ve Apple Music gibi hizmetler, Apple’ın gelirinin daha yüksek bir yüzdesini oluşturuyor gibi görünürse, Apple hisseleri daha da yükselebilir.” diye yazdı.

Refinitiv tahminlerine göre, hizmetlerin aralık çeyreğinde toplam 20.67 milyar dolar olması ve %5,9’luk bir büyüme oranını temsil etmesi bekleniyor.

Analistler, satışlarının büyük bir kısmının yurtdışında olduğu düşünüldüğünde, doların Apple’a zarar vermeye devam edip etmediğini de izleyecekler. Aralık çeyreğinde, sterlin, Kanada doları ve yen, dolar karşısında zayıfladı. Apple yönetimi daha önce doların satış büyümesi üzerinde yüzde 10’luk bir düşüş olacağını söylemişti.