Apple Geçen Çeyrekte 6 Milyondan Fazla Apple Watch Satmış Olabilir

Apple’ın CEO’su Tim Cook geçen çeyrek Watch satışlarında rekor kırdıklarını açıklamıştı ancak tam olarak ne kadar sattıklarını söylememişti.

Cook, Apple Watch satışlarının özellikle yılbaşı döneminde çok fazla olduğunu ve satışlara yetişemediklerini açıklamıştı. Market analiz firmalarının yaptıkları araştırmaya göre rekor kıran bu satışlar 6 milyon adet civarında. Bu da şirkete yaklaşık olarak 2.6 milyar dolar gelir demek.

Geçen çeyrekte satılan akıllı saatlerin %80’i Watch oldu. Şirketin donanım ve yazılım geliştirmelerinin yanı sıra cihazların fiyatlarını marketin talebine göre değiştirmesi daha fazla kullanıcıya ulaşmasının yolunu açtı. Watch Series 1’in fiyatları düşürüldüğünde daha çok kullanıcı tercihini bu cihazdan yana yaptı.

Bu analizlere göre şirketin akıllı saatten elde ettiği gelirler geçen seneye göre %12 arttı.2016 yılında 11.9 milyon akıllı saat satan şirket toplam pazarın %49’unu oluşturuyor. En yakın rakibi Fitbit %17’de kalırken Samsung %15’te kalarak üçüncü oldu. Xiaomi ise geçen çeyrekte 5.5 milyon adet Mi Band satarak kendi rekorunu kırmayı başardı. Diğer taraftan bir çok üretici kendi cihazını duyurdu. New Balance ilk defa Android Wear işletim sistemine sahip RunIQ isimli akıllı saatini çıkaracak. HTC ve LG’nin de yeni cihazlarının geleceği biliniyor.