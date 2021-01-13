Apple
Apple 2020 yılında çok daha fazla Mac sattı
Bir analiz firmasından gelen yeni bilgilere göre Apple, 2020 yılında daha fazla Mac bilgisayar satışı yaptı. Bu durumda Apple firmasının kendi üretimi M1 çipleriyle çıkardığı bilgisayarlar da önemli rol oynuyorlar.
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Canalys, 2020 yılının son çeyreğinde dünya çapında bilgisayar piyasasıyla ilgili yaptığı incelemede aynı zamanda bütün bir yılın özetini de sundu. Sunulan verilere göre ise 2020 yılında Apple, 2019 yılına oranla %16.6’lık bir artış ile 22.6 milyon bilgisayar satışı sağladı. Özellikle yılın son çeyreğinde %45 ile yaşadığı oldukça yüksek satış artışı için firmanın aynı dönemde çıkan M1 Mac’lerinin önemli etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.
Genel anlamda ise bilgisayar piyasasında %11 artış görüldü. Toplamda 297 milyon bilgisayar sayısı ile de 2010’dan beri piyasanın en iyi sonucu yakalanmış oldu. Özellikle öğrenci ve çalışan kişiler tarafından tercih edilen notebook ve iş istasyonları cihazlarında 2019 yılında göre %44 artış görülürken; masaüstü bilgisayarlar ise %20 düştü.
Apple tarafında görülen 22.6 milyon satış rakamı firmayı genel bilgisayar üreticileri arasında dördüncü sıraya yerleştirdi. Arkasında ise 20 milyon ile Acer markasını görebiliyoruz. Ancak kazanç bazında bakacak ve MacBook cihazlarındaki geliri göz önünde bulunduracak olursak aradaki fark muhtemelen bu kadar az olmayacaktır.
Apple satış genelinde dördüncü, gelişimde birinci sırada
Sıralamanın başında ise 72.6 milyon ile Lenovo geliyor. Onu ise 67.5 milyon ile HP ve 50.2 milyon ile Dell takip ediyor. Bu markaların 2020 yılında geçmiş yıla nazaran şahit oldukları gelişim ise sırasıyla %11.9, %7.1 ve %8.2 olarak karşımıza çıkıyor. Yani yükseliş bazında %16.6 ile Apple önemli bir gelişme kaydetmiş durumda.
Tim Cook başta olmak üzere Apple firmasının bu satış rakamlardan memnun olduğunu söylemek zor olmasa gerek. Özellikle Intel işlemcilerinden ayrılıp kendi işlemcilerine geçmelerinin bu artışta önemli pay sahibi olduğu aşikar. Aynı zamanda bilgisayarlarına getirecekleri yeniliklerle birlikte bu sayıların devam etmesi işten bile değil.
Canalys analistlerinden olan Ishan Dutt 2021 yılı geneli için ise; 2020 yılında artan talep, rekabet ve gelmeye devam eden yenilikler dolayısıyla bu yılın bilgisayarlar için daha da heyecan verici bir dönem olabileceğini de ekliyor.
Apple
iPad için Office güncellendi!
Microsoft bugün, Word, PowerPoint ve Excel dahil olmak üzere iPad için Office uygulamalarında yeni güncellemeler yayınladı. Güncelleme, iPad için Excel’de iki elektronik tabloyu aynı anda yan yana açıp görüntülemenize ve düzenlemenize olanak tanıyan Split View özelliği sunuyor. Word ve PowerPoint halihazırda Mayıs 2020’de Split View için destek almıştı.
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iPad için Office güncellemesi hangi yenilikleri barındırıyor
Split View’i, dosya görünümündeki bir elektronik tablo belgesine basılı tutarak ve ardından ekranın sol veya sağ tarafına sürükleyerek aktif edebilirsiniz. Split View’den çıkmak için ise ekranın ortasındaki kaydırıcıyı tutmanız ve elektronik tablo belgelerinden birini kapatmak veya tam ekran yapmak için sola veya sağa sürüklemeniz gerekiyor.
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Bu arada, PowerPoint’te kullanıcılar artık sunumlarını yeni Sunum Koçu özelliği ile prova edebiliyorlar. Bu özellik, seyirciyi meşgul eden hız, adım, doldurucu sözcükler, hassas ifadeler ve daha fazlası gibi şeyler hakkında geri bildirimler sunuyor.
Microsoft ayrıca, iPadOS 13.4’te sunulan iPadOS izleme dörtgeni kontrollerine tam destek sağlamak için de çalışmalarını sürdürüyor. Güncellemenin ardından, kullanıcılar belgelerle etkileşim kurmak için iPad’lerine bir izleme dörtgeni ve fare bağlayabiliyorlar. İzleme dörtgenine sahip klavyeler arasında iPad Pro için Apple Magic Keyboard ve Brydge’s Pro+ seçenekleri bulunurken, 10,2 inç iPad ile 10,5 inç iPad Air için Logitech’s Combo seçeneği bulunuyor.
Aksesuar
AirPods Max garantisi kulaklık yastıklarını kapsamıyor!
Eğer yeni satın aldığınız AirPods Max ile ilgili bir sorun yaşarsanız ve garanti kapsamında değiştirilmesi gerekirse, yeni kulaklığın yenilenmiş kulaklık yastıkları olmadan teslim edileceği söyleniyor.
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Kulaklık yastıkları ayrı değerlendirilecek
Bir kullanıcı, Digital Crown’da oluşan bir sorundan dolayı onarım için AirPods Max’ini Apple’a gönderdi ve geri aldığı yeni kulaklıkta yeni kulaklık yastıklarının olmadığını fark etti.
Apple bunun yerine kullanıcıların, kulaklık yastıklarının kendileri de hasar görmemişse, arızalı AirPods Max’teki kulaklık yastıklarını kullanmak için saklamalarını bekliyor. AirPods Max’in modüler tasarımı göz önüne alındığında, Apple’ın değiştirme amacıyla yalnızca kulaklıkları veya yalnızca kulak yastıklarını göndermesi mümkün gözüküyor.
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Aynı zamanda bunu destekler nitelikte olan Apple’ın “AirPods Max” geri gönderim talimatları, kulaklığı teslim etmeden önce kulaklık yastıklarını çıkarmaları gerektiğini kullanıcılara anlatan bir şema da içeriyor.
Değişim gereken AirPods Pro modellerinde Apple, kulaklıkla birlikte kulaklık uçlarını da yeniliyordu. Ancak AirPods Max kulaklık yastıklarının fiyatı 729 TL iken AirPods Pro için kulaklık uçlarının fiyatı sadece 69 TL. Bu nedenle bunların değişime dahil olmaması hiç de şaşırtıcı değil.
Şu anda Apple, AirPods Max kulaklık yastıkları satmıyor. Ancak büyük olasılıkla stok arttığında, 4 farklı alternatif renge sahip olan bu kulaklık yastıklarını tekrar satışa sunacaktır.
Apple
Intel, Apple’ın ARM tasarımlarını taklit eden yeni ‘Alder Lake’ çiplerini tanıttı!
CES 2021 sırasında Intel, x86 mimarisi için “önemli bir atılım” olduğunu söylediği yeni nesil Alder Lake çip ailesini tanıttı.
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Intel Alder Lake nedir?
Hibrit Alder Lake yonga setleri, hem yüksek performanslı hem de yüksek verimli çekirdekleri tek bir pakette birleştiren Apple’ın M1 yongalarına benzer bir tasarım kullanıyor.
Bu, Intel’in tıpkı geçen yıl ön gösterimini yaptığı “Lakefield” işlemcilere benziyor. Intel, Alder Lake ailesinin gelecekteki masaüstü ve mobil işlemcilerin temeli olacağını söylüyor ve bu çiplere sahip bir sistem ile donatılmış ilk bilgisayarların, 2021’in ikinci yarısında piyasaya çıkacağını belirtiyor.
12. nesil Alder Lake yongaları, Intel’in Tiger Lake ailesinde zaten ortaya çıkmış olan 10 nanometre SuperFin tasarımlarının “gelişmiş bir versiyonunu” barındıracak. Alder Lake çipleri ayrıca yüksek güçteki “Golden Lake” çekirdeklerinin ve yeni “Gracemont” enerji verimliliği çekirdeklerinin bir kombinasyonuna sahip olacak.
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Intel’in Alder Lake ailesi için mobil cihazların ötesine geçen planları da bulunuyor ve bu hareketi bize, Apple’ın ARM tabanlı yongalarla elde ettiği başarıdan ilham aldığını gösteriyor.
Atılım, Apple’ın silikon çipleri karşısında Intel’in endüstrideki üstünlüğünü kaybedeceği ile ilgili üzerinde artan baskıdan doğdu.
Apple, Intel çipli bir macOS cihazını en son Ağustos ayında 2020 iMac serisiyle piyasaya sürmüştü. Bu noktadan sonra kaç Mac’in daha ileride Intel çiplerini kullanacağı henüz net değil.
Apple’ın yaklaşık iki yıl süreceğini söylediği Apple Silikon’a geçiş şimdiden başlamış durumda. 2020’de Apple, tescilli yonga setlerine sahip yeni Mac mini, MacBook Pro ve MacBook Air cihazlarını piyasaya sürdü. Bununla birlikte, Haziran 2020’de Apple, henüz bir sürümü görülmemiş olan “üretim hattında bazı yeni Intel tabanlı Mac’ler bulunduğundan” da bahsetti.
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