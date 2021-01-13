Apple 2020 yılında çok daha fazla Mac sattı

Bir analiz firmasından gelen yeni bilgilere göre Apple, 2020 yılında daha fazla Mac bilgisayar satışı yaptı. Bu durumda Apple firmasının kendi üretimi M1 çipleriyle çıkardığı bilgisayarlar da önemli rol oynuyorlar.

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Canalys, 2020 yılının son çeyreğinde dünya çapında bilgisayar piyasasıyla ilgili yaptığı incelemede aynı zamanda bütün bir yılın özetini de sundu. Sunulan verilere göre ise 2020 yılında Apple, 2019 yılına oranla %16.6’lık bir artış ile 22.6 milyon bilgisayar satışı sağladı. Özellikle yılın son çeyreğinde %45 ile yaşadığı oldukça yüksek satış artışı için firmanın aynı dönemde çıkan M1 Mac’lerinin önemli etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

Genel anlamda ise bilgisayar piyasasında %11 artış görüldü. Toplamda 297 milyon bilgisayar sayısı ile de 2010’dan beri piyasanın en iyi sonucu yakalanmış oldu. Özellikle öğrenci ve çalışan kişiler tarafından tercih edilen notebook ve iş istasyonları cihazlarında 2019 yılında göre %44 artış görülürken; masaüstü bilgisayarlar ise %20 düştü.

Apple tarafında görülen 22.6 milyon satış rakamı firmayı genel bilgisayar üreticileri arasında dördüncü sıraya yerleştirdi. Arkasında ise 20 milyon ile Acer markasını görebiliyoruz. Ancak kazanç bazında bakacak ve MacBook cihazlarındaki geliri göz önünde bulunduracak olursak aradaki fark muhtemelen bu kadar az olmayacaktır.

Apple satış genelinde dördüncü, gelişimde birinci sırada

Sıralamanın başında ise 72.6 milyon ile Lenovo geliyor. Onu ise 67.5 milyon ile HP ve 50.2 milyon ile Dell takip ediyor. Bu markaların 2020 yılında geçmiş yıla nazaran şahit oldukları gelişim ise sırasıyla %11.9, %7.1 ve %8.2 olarak karşımıza çıkıyor. Yani yükseliş bazında %16.6 ile Apple önemli bir gelişme kaydetmiş durumda.

Tim Cook başta olmak üzere Apple firmasının bu satış rakamlardan memnun olduğunu söylemek zor olmasa gerek. Özellikle Intel işlemcilerinden ayrılıp kendi işlemcilerine geçmelerinin bu artışta önemli pay sahibi olduğu aşikar. Aynı zamanda bilgisayarlarına getirecekleri yeniliklerle birlikte bu sayıların devam etmesi işten bile değil.

Canalys analistlerinden olan Ishan Dutt 2021 yılı geneli için ise; 2020 yılında artan talep, rekabet ve gelmeye devam eden yenilikler dolayısıyla bu yılın bilgisayarlar için daha da heyecan verici bir dönem olabileceğini de ekliyor.