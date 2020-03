Apple Arcade özel oyunlarının diğer platformlara geldiğini daha önce de görmüştük. Şimdi platformun iki özel oyunu daha diğer platformlarda yayımlandı.

İlginizi çekebilir: ABD Uzay Kuvvetleri ilk roketini fırlatmaya hazırlanıyor!

reklam

Apple Arcade özel oyunu “Assemble With Care” Steam’de yayımlandı!

COVID-19 salgını sırasında evde kalırken oynayabileceğiniz yeni oyunlar arıyorsanız sizin için güzel haberler var. Bugün iki Apple Arcade özel oyunu diğer platformlara çıktı. Apple’ın daha önce açıkladığı gibi Assemble With Care artık PC’de ve Capcom’un geliştirdiği Shinsekai Into the Depth Switch’e geldi.

UsTwo tarafından geliştirilen Assemble With Care isimli puzzle oyununda kaset çalar, kamera ve oyun konsolu gibi bir düzine nesneyi onarmakla görevlisiniz. Oyunun temel hikayesi empati üzerine kurulu. Bir başkasının problemlerini ve bakış açısını anlıyor ve saygı duymayı öğreniyorsunuz. Oyunun 2020’nin başlarında PC’ye geleceğini biliyorduk. Bu yüzden gelişmeler oyuncular için büyük sürpriz olmadı. Oyun Steam mağazasında 15.50 TL fiyat ile listeleniyor ancak şu anda mevcut indirim sayesinde 13.17 TL’ye oyuna sahip olmak mümkün.

Shinsekai Into the Depths ise Nintendo Switch için yayımlandı. Oyunda kıyamet sonrası su basmış bir Dünya’da tüplü dalış yapmaktasınız. Oyun neler olduğunu anlatmak için metin veya anlatımdan ziyade görsel hikaye anlatımı kullanıyor.

Bahsettiğimiz oyunlar Apple Arcade’den diğer platformlara geçen ilk oyunlar değil. Örneğin Sayonara Wild Hearts oyunu Apple Arcade ile aynı gün PS4 ve Switch’e duyurulmuştu. Oyuncuların Apple’ın oyun servisi hakkındaki görüşleri farklılık gösterse de Türkiye’de 34.99 TL fiyatı ve ilk ay ücretsiz deneme imkanı ile bir şansı hak ediyor.