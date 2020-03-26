Genel
Apple Arcade özel oyunu “Assemble With Care” Steam’de yayımlandı!
Apple Arcade özel oyunlarının diğer platformlara geldiğini daha önce de görmüştük. Şimdi platformun iki özel oyunu daha diğer platformlarda yayımlandı.
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Apple Arcade özel oyunu “Assemble With Care” Steam’de yayımlandı!
COVID-19 salgını sırasında evde kalırken oynayabileceğiniz yeni oyunlar arıyorsanız sizin için güzel haberler var. Bugün iki Apple Arcade özel oyunu diğer platformlara çıktı. Apple’ın daha önce açıkladığı gibi Assemble With Care artık PC’de ve Capcom’un geliştirdiği Shinsekai Into the Depth Switch’e geldi.
UsTwo tarafından geliştirilen Assemble With Care isimli puzzle oyununda kaset çalar, kamera ve oyun konsolu gibi bir düzine nesneyi onarmakla görevlisiniz. Oyunun temel hikayesi empati üzerine kurulu. Bir başkasının problemlerini ve bakış açısını anlıyor ve saygı duymayı öğreniyorsunuz. Oyunun 2020’nin başlarında PC’ye geleceğini biliyorduk. Bu yüzden gelişmeler oyuncular için büyük sürpriz olmadı. Oyun Steam mağazasında 15.50 TL fiyat ile listeleniyor ancak şu anda mevcut indirim sayesinde 13.17 TL’ye oyuna sahip olmak mümkün.
Shinsekai Into the Depths ise Nintendo Switch için yayımlandı. Oyunda kıyamet sonrası su basmış bir Dünya’da tüplü dalış yapmaktasınız. Oyun neler olduğunu anlatmak için metin veya anlatımdan ziyade görsel hikaye anlatımı kullanıyor.
Bahsettiğimiz oyunlar Apple Arcade’den diğer platformlara geçen ilk oyunlar değil. Örneğin Sayonara Wild Hearts oyunu Apple Arcade ile aynı gün PS4 ve Switch’e duyurulmuştu. Oyuncuların Apple’ın oyun servisi hakkındaki görüşleri farklılık gösterse de Türkiye’de 34.99 TL fiyatı ve ilk ay ücretsiz deneme imkanı ile bir şansı hak ediyor.
Genel
ABD Uzay Kuvvetleri ilk roketini fırlatmaya hazırlanıyor!
ABD Uzay Kuvvetleri (US Space Force) bugün ilk ulusal güvenlik görevini başlattı! Space Force, bugün ilk roketini uzaya göndermeye hazırlanıyor, 26.03.2020 Perşembe gecesi ateşlenecek roket Youtube üzerinden canlı yayın ile izlenilebilecek.
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ABD Uzay Kuvvetleri ilk roketini fırlatmaya hazırlanıyor
ABD Uzay Kuvvetleri ilk roketini fırlatmaya hazırlanıyor! ABD Uzay Kuvvetleri (US Space Force), bugün (26.03.2020) ilk roketleri olan Atlas V‘i fırlatacak. Bugün fırlatılacak roket, ilk defa Space Force‘u uzaya taşıyacak. Üzerinde Space Force logosu taşıyan rokete, yörüngeye kadar yüksek frekanslı gelişmiş uydusu eşlik edecek. Atlas V, Florida’daki “uzay kumsalı” olarak da bilinen Cape Canaveral’dan kalkışa geçecek. ULA’nın yayınlayacağı canlı fırlatma yayını Türkiye saati ile 21:37‘de başlayacak. Yayını Buradan izleyebilirsiniz.
Space Force uzay operasyonlarının şefi Gen. Jay Raymond, ULA Atlas logosunun ve Amerikan bayrağının yan yana fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı ve “Biz, COVID-19‘a rağmen fırlatmaya hazırız” dedi.
Bu uydu, altı fırlatmalık AEHF serisinin sonuncusu olacak. ULA açıklamasında “AEHF uyduları; kara, deniz ve hava platformlarında faaliyet gösteren stratejik komuta ve taktisel askeri operasyonlar için küresel boyutta, hayatta kalabilir, korumalı iletişim olanakları sağlar” dedi.
Space Force (Uzay Kuvvetleri), Amerikan ordusunun en yeni üyesi. Amerikan Başkanı Donal Trump, geçtiğimiz Ağustos ayında ABD Uzay Birliğini resmi olarak kurdu.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanı gecikebilir!
Apple‘ın yeni telefonu iPhone 12, çıkmadan Corona virüsten etkilendi. Eylül ayında tanıtımı yapılması beklenen cihazın lasmanı, dünya genelinde etkisini sürdüren salgın nedeniyle ertelenebilir.
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Zorunlu bir erteleme söz konusu.
Akıllı telefon dünyasının başlıca vazgeçilemeyen değeri olan Apple, yeni iPhone 12 serisini çıkarırken zorluklarla karşılaşabilir. Corona virüsün etkisini hızla hissettirdiği dünyamızda yaşayan insanların neredeyse yarısı sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde. Bu durum karşısında ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar yaşanmakta. Maalesef ki çoğu firma fabrika ve mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Bu firmalar arasında yer alan Apple da dünya genelinde bu durumdan muzdarip. Zira Çin‘de mağazalarını yeni yeni açmaya başlayan firma bu sene çıkaracağı yeni cihazlarını tanıtmakta ve satmakta aceleci davranmayabilir. Nikkei Asia‘da yer alan habere göre Apple, iPhone 12 ve diğer ürünlerinin tanıtımı ve satışları için bir erteleme yapabileceği belirtildi. Firmanın karantina sebebiyle lansmanı gerçekleştirememesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Eylül ayı uzak gibi gözükse de salgın hastalığa dair herhangi bir çözüm bulunamaması firmayı bu yönde karar almaya itecek olabilir. Habere göre Apple üretim bandında bazı malzemelerine salgın nedeniyle geç ulaşacak. Bu gecikmenin tanıtım kısmında da bir ertelemeye neden olacağı söz ediliyor. Hatta yine aynı sitede yer alan habere göre firmanın en kötü senaryo olarak 2020 içerisinde herhangi bir cihaz tanıtımı yapmaması da masada ki ihtimaller arasında. Çünkü firma lansman yapsa bile üretim için sağlıklı bir ortam elde edememe ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.
Çoğu çalışanını evlerine göndererek ofislere gelme zorunluluğunu kaldıran Apple, salgının yayılmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Bu iddialar karşısında yorum yapmayı şu an için tercih etmeyen Apple‘ın, son kararını mayıs ayında vereceği gelen bilgiler arasında. 5G ile çıkması beklenen iPhone 12 serisinin bu ertelenme ile karşı karşıya kalması hayranları tarafından nasıl karşılanacak merakla bekleniyor. Corona virüsünün bu kadar etkili olduğu şu dönemde firmaların alacakları kararları ve gelişmeleri merakla takip ediyor olacağız.
Genel
Realme Narzo 10 tanıtımı koronavirüs nedeniyle ertelendi!
Realme tarafından tanıtılması beklenen Narzo 10 modeli için üzücü haber geldi. Telefonun tanıtım tarihi koronavirus salgını sebebiyle ertelendi.
Etkinliği çevrimiçi ortamda gerçekleştirmeyi planlayan şirket, Hindistan’da bugünden itibaren geçerli 21 günlük bir sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi nedeniyle planlarını rafa kaldırdı.
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Erteleme kararını Hindistan ofisinin CEO’su Madhav Sheth duyurdu. Sheth, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda: “Dün saygıdeğer başkanımız tarafından yapılan duyuru doğrultusunda, Realme Narzo serisi de dahil olmak üzere tüm yeni ürün duyurularımızı erteleme kararı aldık. Zaman ailemize ve kendimize odaklanma zamanı. Evinizde kalın, güvende olun ve yerel yetkililerle işbirliği yapın.” ifadelerini kullandı.
Realme Narzo 10 teknik özellikleri
- 6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde ekran
- Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 12nm yonga seti (2 x 2GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8GHz 6x Cortex-A55)
- ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU grafik birimi
- 3GB LPDDR4x RAM / 64GB eMMC 5.1 depolama
- 4GB LPDDR4x RAM / 128GB eMMC 5.1 depolama
- realme UI tabanlı Android 10 işletim sistemi
- 48 Megapiksel + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel 4cm makro + 2 Megapiksel arka kamera
- 16 Megapiksel ön kamera
- Parmak izi okuyucusu
- Boyutlar: 164.4 x 75.x 9.0mm
- Ağırlık: 195g
- Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C
- 18W hızlı şarj desteki 5.000 mAh kapasiteli batarya
Salgın nedeniyle birçok firma lansmanlarını online platformalara taşımıştı. Ancak bazı ülkelerin sokağa çıkma yasağı kararı alması nedeniyle söz konusu online lansmanların da yapılamaz hale getirdi. Son olarak Realme, Narzo 10 modelinin tanıtımı için Hindistan yönetiminin kararları doğrultusunda hareket edecek.