Apple, elmayla armudu karıştırmamayı öğrenmiş olabilir

Ağustos ayında Apple, Prepear isimli bir firmaya logosundan ötürü dava açmıştı. Her ne kadar logo bir armut logosu olsa da, Apple logonun kendi logolarına benzediğinden şikayetçiydi.

İlginizi çekebilir: iPhone 2021 yılında bu sefer de telefonun kendisinden kısabilir

reklam

Prepear kurucusu Natalie Monson, milyar dolarlık şirketin kendi mütevazi firmalarına açtığı dava sürecini anlatırken; Apple’ın kendi firmalarının simgesini hedef almalarının yanında bu simgenin kendi simgelerine oldukça yakın olduğunu ve Apple markasını lekeleme ihtimali olduğunu düşündüklerini söylüyor. Bunun yanında bu sürecin kendilerine on binlerce dolara mal olarak pahalıya patlayacağının da altını çiziyor.

Görülen davada Apple ise, armut logosunun kendi elma logolarına benzediğini düşünmelerinin nedenini açıklarken; logonun küçük bir meyve tasarımı ve sağ tarafa doğru bulunan bir yaprak içerdiğini ve bunun da Apple’ın bilindik logosunu akıllara getirdiğini belirtiyor.

Ancak firma her ne kadar markasını korumaya çalışsa da; Prepear üst firması Super Healthy Kids tarafından Apple’ın davayı düşürmesi için açılan bir imza kampanyası 250.000 imza topladı. Bu da doğal olarak Apple firmasının dikkatini çekmiş durumda. Dolayısıyla bir sonraki adım tam olarak da bu olabilir.

Apple ve Prepear davası otuz gün ertelendi

Geçen hafta davayla alakalı iletilen dosyalamalarda Apple ve Prepear arasındaki davanın otuz gün ertelenmesi talep edildi. Bunun nedeni olarak ise “iki tarafın da aktif olarak bu durumu çözmek için görüşmeler yaptığı” öne sürüldü. 23 Ocak tarihine kadar herhangi bir anlaşmaya varılamazsa o tarihten itibaren işlemler devam edecek. Ayrıca taraflardan herhangi birisi, bu tarihe kadar beklemeyip süreci tekrardan başlatmayı tercih etmesi durumunda ise bunu yapmakta özgür olacak.

Dava süreciyle alakalı gelen bir takvim bu davanın yaklaşık 2022 tarihine kadar sürebileceğini bizlere söylüyor. Yani Apple ve Prepear şirketleri arasında herhangi bir anlaşmaya varılamaması durumunda bir süre daha bu anlaşmazlık hakkında bir şeyler duymaya devam edebiliriz gibi gözüküyor.