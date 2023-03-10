İddialara göre Apple, Touch ID‘yi ilk tam ekran modelinde yeniden tanıtmak amacıyla iPhone için ekran altı parmak izi sensörü teknolojisini araştırmaya devam ediyor.

Face ID’nin 2017’de iPhone X’da piyasaya sürülmesinden bu yana Apple’ın iPhone’larda Touch ID için yol haritası en iyi ihtimalle belirsizdi ve bazı sektör gözlemcileri Apple’ın Face ID’yi ileriye dönük özel bir hepsi bir arada biyometrik çözüm olarak gördüğünü öne sürüyor.

Apple’ın 2013 yılından bu yana ekranın altına yerleştirilmek üzere tasarlanmış bir Touch ID sistemi üzerinde çalıştığı ve yıllar içinde şirkete çeşitli patentler verildiği bir sır değil. Bununla birlikte, gelecekteki bir iPhone’da ekran altı Touch ID’nin olası olmadığı iddialarına rağmen Apple, ekran altı parmak izi algılama teknolojisi konusundaki araştırmalarını yoğunlaştırdı.

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Daha bu hafta Apple’a, kısa dalga kızılötesi teknolojisini birden fazla işlevi olabilecek optik bir görüntüleme sistemiyle birleştiren ekran altı Touch ID ile ilgili bir patent verildi. En son düzenleme, kullanıcının parmak izini ekrana dokunduğunda okumayı amaçlamakla kalmıyor, aynı zamanda damar yapısını, kan oksijenlenmesini, nabzı ve eldiven ve ıslaklığın varlığını da belirleyebiliyor.

Buna rağmen, ekran altı Touch ID’nin ne zaman tanıtılabileceğine dair son tahminler, eğer tanıtılacaksa, geriye itildi. Eylül 2021 tarihli bir araştırma notunda Kuo, Apple’ın 2023’ün ikinci yarısında ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip en az bir yeni iPhone modelini piyasaya süreceğini öngörmüştü. Ancak yedi ay sonra Kuo, Apple’ın 2023 veya 2024’te ekran altı Touch ID’ye sahip herhangi bir iPhone modeli çıkarma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Güvenilir raporlara göre Apple, en azından bazı iPhone 13 modelleri için ekran altı parmak izi tarayıcısını test etti, ancak Apple görünüşe göre bu fikirle ilerlememeye karar verdi.

Endüstri danışmanı Ross Young’ın yol haritasında özetlenen panel altı teknolojisinin gelişim hızına bakılırsa, bu, Touch ID’nin yeni bir ekran altı versiyonunu en erken 2026 iPhone’unda görebileceğimizi, muhtemelen Apple’ın hem Face ID’yi hem de ön kamerayı ekranın altına taşımasının beklendiği aynı yıl içinde görebileceğimizi gösteriyor.