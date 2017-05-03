Apple bugün ikinci finansal çeyreğin raporlarını yayınladı ve şirket bu çeyrekte 50.8 milyon adet iPhone satarak 33.2 milyar$ gelir elde etti.

Apple açıkladığı bu veri geçen yıl ile kıyaslandığında çok büyük değişiklik göstermemiş gibi gözüküyor. Şirket geçen yıla göre sadece %1 daha fazla iPhone satmış ancak bu %1 33.2 milyar$ söz konusu olduğunda oldukça önemli.

2917’nin ilk çeyreğinde şirket satılan telefon başına ortalama 695$ gelir elde ediyordu. 2016’nın son çeyreğinde ise bu ortalama 655$’dı. Şirketin CEO’su Tim Cook yaptığı açıklamada bu çeyrekten bekledikleri gibi bir sonuç elde ettiklerini ve özellikle iphone 7 Plus satışlarının Aralık ayından bu yana önemli ölçüde arttığını dile getirdi.

Muhtemelen bu sene satışa çıkacak olan iPhone çok daha pahalıya satılacak. Söylentilere göre yeni iPhone 1000$ bile olabilir.