Apple, Cupertino’da 5G Bağlantı Testleri Yapmaya Hazırlanıyor

Apple, Cupertino’da yer alan merkezinde yeni nesil kablosuz internet teknolojisini test etmek için bugün gerekli başvuru yaptı.

Apple’ın Federal İletişim Komisyonu’na yaptığı başvuru da 5G bağlantı testlerini milimetrik dalga teknolojisi ya da mmWare adı verilen hızlarda yapacak. 5G hala karmaşık bir kavram çünkü standart oluşturan organizasyonlar yeni yeni bir standart oluşturuyor. LTE açık bir şekilde gigabit hızları mmWare teknolojisi ile sunuyor.

mmWare sayesinde daha yüksek frekansta ancak 30 GHz ile 300 GHz arası küçük dalga boylarında veri transferi yapılabiliyor. mmWare gecikmeyi düşürürken veri transfer kapasitesini genişletiyor. Diğer taraftan tek bir cihazdan daha güçlü çok bantlı antenler ile anten büyüklüğünü düşürüyor.

AT&T, Verizon, Sprint ve T-Mobile, 4G LTE’nin daha hızlı versiyonlarını test etmeyi planladıklarını açıklamıştı. Teorik olarak bu çalışmalar 5G bağlantının temelini oluşturacak. Çip tarafında ise Samsung, Qualcomm ve Intel, 5G bağlantı destekleyen donanımlarını duyurdu. Ancak telekom standartları organizasyonu 3GPP henüz 5G standartını belirlemiş değil. Büyük çaplı testlerin 2017’nin ikinci yarısında başlaması bekleniyor. 2019 yılında da 5G’nin genel kullanıma açılması planlanıyor.