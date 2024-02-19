Avrupa Birliği, Apple’a App Store’daki rekabeti kısıtlayan uygulamaları yasaklamak ve şirkete potansiyel olarak tarihinin en büyük antitröst cezasını vermek için adımlar atmaya hazırlanıyor. Financial Times’ın açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu cezanın yaklaşık 500 milyon Euro olması bekleniyor ve önümüzdeki ay açıklanması planlanıyor. Apple, bu ceza ile küresel yıllık gelirinin yüzde 10’una kadar para cezası alma riskiyle karşı karşıya.

Bu hareket, Spotify’ın Apple’ın App Store politikaları nedeniyle Apple Music’e karşı ayrımcılık yaptığını iddia eden şikayetiyle başlatılan kapsamlı bir soruşturmanın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Soruşturma, Apple’ın iPhone kullanıcılarını App Store dışındaki müzik abonelikleri için daha uygun maliyetli seçenekler konusunda bilgilendirip bilgilendirmediğini araştırıyor. Bu, Spotify’ın 2019’da yetkililere yaptığı resmi bir şikayetin ardından başladı.

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Uzmanlar, Avrupa Komisyonu’nun Apple’ın eylemlerini yasa dışı ilan edeceğini ve Apple’ın tek pazarı kontrol etmek için yaptığı düzenlemelerin rekabet kurallarına aykırı olduğunu düşünüyor. Komisyon, Apple’ın müzik hizmetlerinin App Store dışındaki kullanıcıların daha ucuz alternatiflere geçmesini engellemesini yasaklamayı planlıyor. Bu adım, Apple’ı hakim konumunu kötüye kullanmakla suçlayacak ve şirketin şartlarını “haksız ticaret koşulları” olarak nitelendirecek.

AB’nin Apple’a karşı bu hamlesi, büyük teknoloji şirketlerine yönelik en ciddi mali yaptırımlardan biri olacak. Google, birkaç yıl boyunca yaklaşık 8 milyar Euro tutarında ceza aldı ve hala mahkemelerde davalık durumda. Apple daha önce Avrupa Birliği tarafından antitröst ihlalleri nedeniyle cezalandırılmamış olsa da, 2020’de Fransa’da rekabeti engellemekle suçlanarak 1,1 milyar Euro para cezasına çarptırıldı. Bu ceza daha sonra 372 milyon Euro’ya düşürüldü.

AB’nin Apple’a karşı bu adımı, rekabeti teşvik etmeyi amaçlayan yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiği bir zamanda geliyor. Dijital Pazarlar Yasası, denetleyicilerin daha sıkı kurallara uymasını gerektiriyor ve rakiplerin hizmetleri hakkında bilgi paylaşmasına izin vererek rekabeti teşvik ediyor. Ancak, bu değişikliklerin uygulanması zaman alabilir ve rekabetin artırılmasındaki gecikmeler endişe kaynağı olmaya devam ediyor.