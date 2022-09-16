Apple’ın Apple Card kredi riski yöneticisi Abhi Pabba şirketten ayrıldı.

X1 CEO’su Deepak Rao’ya göre Pabba, önümüzdeki haftadan itibaren Kaliforniya merkezli kredi kartı şirketi X1’de baş risk sorumlusu oldu.

Kredi ve risk değerlendirme konusunda uzman olan Pabba, Apple’dan önce Capital One’da çalıştı ve kredi kartı yetkilendirmelerine odaklıydı.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Apple Card’ın ödünç verme ve devretme kısımlarını yöneten tüketici departmanından bir dizi çalışan işten çıkmıştı.

Ancak Apple’ın tarafındaki sapmalar daha az göze çarpıyordu. Teknoloji devinin Apple Card ile amacı, güçlü kredi kararlarından gelir elde etmek değil, iPhone’u müşterileri için daha gerekli hale getirmek. Bu yüzden, karta öncelikle iPhone üzerinden erişiliyor ve yönetiliyor.

Şirket düşük FICO puanına sahip müşterilere büyük oranda kredi veriyor. Apple Card ayrıca, kartın hızlı büyümesi nedeniyle otomatik müşteri hizmetleri anlaşmazlıklarıyla ilgili sorunlar yaşıyor.

Apple ayrıca, satın alma işlemlerini dört haftalık ödemeye bölen Apple Pay Later adlı bir özellik aracılığıyla müşterilerine kredi sunmaya da devam ediyor. Şirket ayrıca, şimdi al, sonra öde ürünü için kendi kredi kararlarından bazılarını ele alıyor.

Pabba, Apple ve Capital One’daki işlerinin, ne kadar kullanıcının harcama yaptığı, bunların yüzde kaçının temerrüde düştüğü ve onaylanmış kredi puanlarının ortalaması da dahil olmak üzere toplam kredi kartı sahiplerinden alınan ölçümleri izlemeyi içerdiğini söyledi.

Pabba, “Bu üç ölçümün oldukça yüksek düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Ancak biliyorsunuz, Capital One bu konularda çok, çok titiz olmaktan gurur duyuyor. Elbette Apple da benzer standartlara sahipti.” dedi.

Pabba, alternatif verileri kullanan X1’in sigortacılık politikalarını oluşturacak.

İçindekiler X1 nedir

X1 nedir

X1, ana ürünü, kullanıcıların bireysel işlemler için yeni kredi kartı numaraları oluşturmasına ve harcamaları kolayca izlemesine olanak tanıyan, derin uygulama entegrasyonuna sahip bir kredi kartı. Şirket, diğerlerinin yanı sıra PayPal kurucuları Max Levchin ve David Sacks gibi Silikon Vadisi girişimcilerden destek alıyor.

X1 ayrıca bazı müşterilere daha yüksek kredi limitleri sunmayı planlıyor. Bunun da toplam kredi kullanımını düşük tutmaya yardımcı olması muhtemel.

X1’in şu anda binlerce kişi tarafından kullanıldığını söylediği kredi kartı için bir bekleme listesi var. Şirket ayrıca, büyümeyi hızlandırmak için kayıt sayısını artırmak üzere şirketi konumlandırmak için yeni bir baş finans görevlisi tuttu.